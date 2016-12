Alles gegeben – sogar mit Krücken Über 8 000 Gäste kamen zum Spectaculum. Trotz Regen und Sturm am Sonntag. Im Markttest liegt man immerhin vor Bautzen, Radebeul, Leipzig oder Seiffen.

Mit Krücken auf der Bühne: Kult-Weihnachtsmann Karl Mildner ließ es sich auch trotz kürzlicher Knie-OP nicht nehmen, für die Kinder auf dem Spectaculum den lieben Geschenkebringer zu mimen. © Matthias Schumann

Das dritte Adventswochenende war wunderschön. Und gleichzeitig hart. Zumindest für die Macher des 13. Märchenhaften Spectaculums in Kamenz. Hinter und vor den Kulissen gab es schließlich bereits Tage vorher einiges zu tun, um dem kleinen, urigen Markt wieder seine besondere Note zu verpassen. Und die wirklich schlechten Wetterumstände am Sonntag erforderten viel Kraft, um durchzuhalten. Neun Stunden im durchnässten Kostüm – dafür braucht es einigen Enthusiasmus.

Den haben vor allem die freiwilligen Mitmacher der Interessengemeinschaft Spectaculum. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung stehen sie das gesamte Wochenende in den Startlöchern und bespaßen in selbst angeschafften Kostümen und mit viel Energie die Besucher des Marktes. Das kann nicht hoch genug gelobt werden. Das ausgezahlte Honorar geht dabei nicht selten für wärmenden Glühwein oder Essen weg. Auch dies sollte man nicht vergessen.

Spaß an der Sache

Der größte Lohn ist aber wie so oft bei ehrenamtlichen Dingen der Spaß an der Sache. Und den haben hier wirklich alle – vom Einlassdienst über die Landsknechte, von der Weihnachtsmannfamilie über die einfallsreichen Tannenbaumverkäufer bis hin zur Märchenerzählerin Bärbel Fuchs und das Team vom Weihnachtsmannpostamt. Nicht zu vergessen seien die komplette Märchenwald-Mischpoke sowie die Auf- und Abbauhelfer im Hintergrund. Welche übrigens auch am Montagmorgen pünktlich 8 Uhr auf der Matte standen.

Dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung 2016 auch mehr zu tun hatten – allein wegen der Stadtwette – blieb auch nicht unbemerkt. „Ein besonderes Lob geht freilich an unsere Kollegen vom Elementarium. Das liebevoll ausgestattete Museum und der Hof waren tolle Hingucker und ein Zugewinn für uns“, so Herold Steffen Lorenz. Dazu zählten ebenfalls die Neuerungen auf der Schillerpromenade. Vor allem das Märchenrätsel begeisterte die Familien. Die Idee dazu stammt aus der Marketing-Abteilung der Stadtverwaltung. Die originellen Buttons mit Wiedererkennungswert als Preis für richtige Lösungen gingen im Postamt ab wie warme Semmeln. Die Landsknechte profitierten ebenfalls von der kleinen Bühne im Park. Hier gibt es sicherlich noch weitere Ideen. Auch das neue Sicherheitskonzept ging auf.

Geschafft, aber glücklich

Nun sind alle geschafft – aber glücklich. Denn weit über 8 000 Besucher an zwei Tagen sprechen für sich. Die Märchenfiguren staunten, von wo die Besucher kamen. Denn sie standen im unmittelbaren Kontakt zu den Gästen, posierten hundertfach für Familienfotos und spielten mit den Kindern in ihren Rollen. Oft hörte man dabei: Aus Hoyerswerda, Dresden, Görlitz oder gar Chemnitz. Auch Spanier, Engländer und Japaner waren unter den Besuchern. „Der Schwibbogen mit der längsten Reise ging nach Norwegen, erzählte Handwerker Michael Müller. „Und eine Familie aus Berlin war extra angereist, weil sie letztes Jahr unsere Holzkunst im Goldnen Hirsch gesehen hatte. Ihnen gefiel der ganze Markt auch einfach nur super!“

Im Weihnachtsmarkttest von MDR Radio Sachsen schnitten die Kamenzer sehr gut ab. Man teilt sich Platz sechs mit Plauen und Pirna. Insgesamt 19 Städte wurden dabei bislang getestet. Dass man vor echten Weihnachtshochburgen wie Seiffen oder großen Städten wie Bautzen und Leipzig liegt, finden alle super. Der Unterhaltungswert von 1,0 ist jedenfalls nicht zu toppen.

