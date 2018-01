Alles für die Schulen In Bildungseinrichtungen im Röder- und Pulsnitztal fließt 2018 viel Geld. Auch viele kleine Projekte stehen in den Plänen.

Keine Winterpause auf der Baustelle für die neue Bretniger Grundschule, dem Großprojekt im oberen Rödertal. Der Innenausbau hat begonnen.

Auch in Pulsnitz gehört ein Schulprojekt zu den größten Investitionen in diesem Jahr.

Der Schulbau in Bretnig kennt keine Winterpause. Über Nacht war jetzt frischer Schnee gefallen und hüllte die Baustelle ein. Dort ist der Rohbau fertig. Die Fenster sind montiert, und der Innenausbau läuft jetzt an. Oben auf dem Gebäude liegen schon die Balken für die Dachkonstruktion. Mit dem Schuljahresbeginn sollen die Mädchen und Jungen schließlich in ihrer neuen Schule lernen können.

Großröhrsdorf konzentriert sich auf die Schule

Über 3,2 Millionen Euro – inklusive Fördermittel – gibt die Stadt Großröhrsdorf für die Schule aus. Ein Großprojekt, das wenig Luft für weitere Projekte in diesem Jahr lässt. Der Schulbau binde weitgehend das Geld für Investitionen. Außerdem werde derzeit noch intensiv am aktuellen Haushalt gearbeitet. Den muss dann auch noch der Stadtrat beschließen. So lasse sich derzeit noch gar nicht so genau sagen, was neben der Schule noch in Angriff genommen wird.

Fest stehen deshalb nur die Pläne der Eigenbetriebe. Der Abwasserbetrieb plant, den Mischwasserkanal an der Lutherstraße in mehreren Bauabschnitten zwischen der Ludwig-Jahn-Straße und der Stolpener Straße zu erneuern. Das kostet immerhin 400 000 Euro, etwa die Hälfte fließt als Fördergeld. Der Eigenbetrieb Großröhrsdorf mit dem Massenei-Bad wird für 60 000 Euro in die technischen Anlagen des Bades investieren. Damit wird die Steuerung für Lüftung- und Wassertechnik sowie die Chlorgasregelanlage erneuert. Des Weiteren wird die Stadt mit den im Dezember 2017 zugesagten Fördermitteln und Eigenmitteln von rund 54 000 Euro die Radwegbeleuchtung zwischen Großröhrsdorf und Kleinröhrsdorf bauen.

Pulsnitz fehlen noch Zusagen für Fördermittel

Pulsnitz ist mit dem Haushalt für 2018 schon ein ganzes Stück weiter. Das Planwerk soll am kommenden Montag beschlossen werden. Eine gravierende Veränderung zum Entwurf ist noch in der Diskussion. Offenbar sind die Förderchancen für das neue Feuerwehrhaus für Oberlichtenau gestiegen. Der Baustart könnte vorgezogen werden. 1,2 Millionen Euro wären für 2018/19 zu berücksichtigen, falls das Fördergeld fließt.

Das ist auch der Unsicherheitsfaktor für den Start zwei weiterer Großvorhaben der Stadt, der Rathaussanierung (2,9 Millionen Euro) und der Innensanierung der Grundschule in Oberlichtenau. Dort steht der Brandschutz im Vordergrund. Beim Rathaus sind noch die meisten Fragen offen, insbesondere bei der Finanzierung. Ein Baustart wird eher zum Ende des Jahres anvisiert.

Bei der Schule geht es um etwa 1,2 Millionen Euro. Hier könnte es losgehen, sobald der Fördermittel-Bescheid eingeht. Die Planung sei weit fortgeschritten, schätzt Bauressortleiter Kay Kühne ein. Allerdings sei das Projekt nur mit einer 75-prozentigen Förderung zu stemmen. Um die gehe es jetzt. Aber der Bau müsse kommen, ist sich der Ressortleiter sicher. Fest stehen einige kleinere Vorhaben. Im April soll es mit der Waldstraßensanierung losgehen. Dort ist die Stadt mit 95 000 Euro beteiligt. Und für 130 000 Euro werde ein Teil der Stadt mit stromsparender LED-Beleuchtung ausgestattet.

Ohorn hat das Geld für 2018 schon fast ausgegeben

Dagegen ist in Ohorn in diesem Jahr der Schmalhans Küchenmeister. Noch Ende des Vorjahres konnte Bürgermeisterin Sonja Kunze eine große Investition vermelden: Das ist der neue Multifunktions-Traktor mit Zusatzgeräten für den Winterdienst, die Rasenpflege und vieles mehr. 165 000 Euro kostet das Multitalent. Das ist nun in Ohorn eingetroffen und letztlich auch die Investition für 2018.

Im Haushaltplan sind noch Kosten für die Planung der Schulstraße eingestellt – eine fällige Rumpelpiste. Bauherr ist der Landkreis. Ohorn zahlt 11 000 Euro als Anteil der Gemeinde. Mit dem Baubeginn ist 2019 zu rechnen. Hinzu kommen noch die Planungsgelder von 20 000 Euro für gemeindeeigene Straßen: „Das ist es dann auch schon“, sagt die Rathauschefin.

Steina will einen Häuslestandort entwickeln – aber erst wird geplant

Auch Steina kann derzeit keine großen Sprünge machen. Einiges steht dennoch auf der Investitionsliste. So will auch das schön gelegene Bergdorf Steina Häuslebauer anlocken und in diesem Jahr den Bebauungsplan für einen Wohnstandort aufstellen. Das wird etwa 15 000 Euro kosten. 15 Häuser sollen unterhalb des Sportplatzes auf der großen Wiese entstehen. Bewerber gebe es durchaus, schätzt Bürgermeister Achim Garten ein. Die kommen sowohl aus dem näheren Umfeld, aber auch aus der Landeshauptstadt. Es sei die letzte gemeindeeigene Fläche, die für so ein Projekt zur Verfügung steht.

Des Weiteren rechnet die Kommune damit, dass es endlich mit dem zweiten Abschnitt der Sanierung der Elstraer Straße weitergeht. Die Kommune ist mit dem Fußweg und der Beleuchtung beteiligt. Der Bau sei nun schon zweimal vom Kreis verschoben worden. Gebaut werden soll vom Autohaus Mütze bis zur Bäckerei. 40 000 Euro hat Steina dafür mit Fördermitteln in der Gemeindekasse reserviert.

Die Innensanierung der beiden Trinkwasser-Hochbehälter ist abgeschlossen. In diesem Jahr steht noch die Dachreparatur an einem der Behälter an und wird mit 30 000 Euro veranschlagt. Komplett vom Freistaat finanziert wird ein Hochwasserprojekt. Das geht noch auf ein Unwetter im Jahr 2013 zurück. Dabei geht es um Schäden an der Weißbach im Bereich der Hauptstraße. Gern würde die Gemeinde noch den Vergissmeinnicht-Platz verschönern. Gedanken gibt es. Wegen der knappen Kasse muss der Platz leider noch warten.

