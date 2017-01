Alles für die Schönheit? Peinliche Panne: Ein Georgier sitzt in Untersuchungshaft. Doch zur Verhandlung ist er plötzlich verschwunden.

Klein, aber teuer und deshalb beliebt bei Ladendieben sind Mascara-Stifte. Die lassen sich gut verstecken und schnell zu Geld machen. © dpa

Das taugt schon zur Justizposse. Da werden im November 2015 drei 23, 27 und 29 Jahre alte Georgier in einem Coswiger Supermarkt beim Klauen erwischt. Obwohl alle schon einschlägig vorbestraft sind, stellt die Polizei lediglich die Personalien fest. Nur einen, gegen den ein Haftbefehl vorliegt, nimmt sie mit aufs Revier. Gegen einen anderen soll nun vorm Amtsgericht Meißen verhandelt werden. Doch der Mann ist nicht auffindbar. Schließlich wird er doch gefasst, erneut bei einem Diebstahl. Diesmal kommt er in Untersuchungshaft. Am Dienstag sollte nun die Verhandlung in Meißen stattfinden. Rechtzeitig hat das Gericht ein Zustellersuchen an die Haftanstalt in Dresden gestellt. Dort ist man verwundert. Der Mann ist gar nicht mehr da. Er wurde – warum auch immer – schon am 5. Januar aus der U-Haft entlassen. Drei Wochen braucht die JVA, um das dem Gericht mitzuteilen. Auch die Vorladung an die Adresse zuzustellen, die der Mann bei seiner Entlassung angab, schlägt fehl. Er ist dort nicht auffindbar.

Dem Mann wird vorgeworfen, gemeinsam mit den Mittätern in einem Coswiger Einkaufsmarkt Mascara-Stifte, Kosmetik und Make-up im Wert von rund 1 500 Euro gestohlen zu haben. Alles für die Schönheit? Wohl nicht. Die drei sind Mitglieder einer Bande, die auf Bestellung klaut. Der Ladendetektiv hatte die drei Männer schon bemerkt, als sie den Markt betraten. „Sie gingen zielstrebig in die Kosmetikabteilung, sackten alles ein, was sie kriegen konnten und gingen in Richtung Kasse“, sagt er, der die Aktion per Videoüberwachung beobachtete. Gemeinsam mit Wachmännern stellt er die Ladendiebe. Die Waren hatten sie unter ihren Jacken versteckt.

Der Detektiv hat Erfahrung mit georgischen Ladendieben, weiß, dass sie deutschlandweit agieren und ihre Autos meist in unmittelbarer Nähe abstellen. Er begibt sich auf die Suche. Auf dem Parkplatz eines anderen Marktes fällt ihm ein verdächtiger Alfa Romeo auf. Drei Männer nähern sich dem Auto. Als sie den Detektiv erblicken, ergreifen sie die Flucht. Der Detektiv informiert die Polizei, gibt das Kennzeichen des verdächtigen Autos durch. Schnell ist klar, dass dieses zu einem weißen Mercedes aus den alten Bundesländern gehört. Der Alfa Romeo ist weder zugelassen noch versichert. Auch einen in Deutschland gültigen Führerschein kann keiner der Tatverdächtigen vorweisen. Die Polizei rückt mit großem Aufgebot an, denn zur gleichen Zeit ist jede Menge Bereitschaftspolizei bei einer Demo in Meißen. Die wird jetzt nach Coswig abgezogen. Im Kofferraum finden die Beamten weitere Kosmetikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro.

Auch diesem Angeklagten wird gemeinschaftlicher gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Es ist bekannt, dass Georgier getarnt als Asylbewerber nach Deutschland kommen und dann bandenmäßig stehlen.

Das Gericht erlässt einen Strafbefehl. Darin wird der Georgier zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Gleichzeitig ordnet der Richter dem Mann einen Pflichtverteidiger zu, denn er geht davon aus, dass der Georgier Einspruch einlegen wird, ansonsten wird das Urteil rechtskräftig. Wird er wieder beim Klauen oder einer anderen Straftat erwischt, dann hat er die sechs Monate Haft schon mal sicher plus einer Strafe für die neue Tat. Der Ladendetektiv ist sicher, dass dies nur eine Frage der Zeit ist: „Der klaut doch ständig.“

