Sportlerwahl 2017 Alles für die Pferde Dietmar Starke reitet seit seiner Kindheit. Für das Hobby verzichten er und seine Frau sogar auf Urlaub.

Aufmerksam stellt Fiora ihre Lauscher auf. Mit der neunjährigen Schimmelstute startet Dietmar Starke bei Turnieren. © André Braun

Döbeln. Das Fotoshooting scheint etwas aufregend für Fiora zu sein. Immer wieder müssen Dietmar Starke und seine Frau Edith beruhigend auf die neunjährige Stute einreden. Letztendlich klappt es aber doch, und der Fotograf hat sein Foto im Kasten. Fiora ist seit etwa fünf Jahren das Pferd, mit dem Dietmar Starke für den Reitverein Lüttewitz bei Turnieren an den Start geht. Er selbst ist aber schon viel länger aktiv. Seit seiner Kindheit hat er mit Pferden zu tun, als Zwölfjähriger ist er erstmals bei einem Springturnier gestartet. In Verbindung mit dem Reitsport fällt der Name Dietmar Starke automatisch. Deshalb ist er bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Legenden“ nominiert.

In den Wintermonaten geht es für den Reiter Dietmar Starke etwas ruhiger zu. Dennoch müssen die Pferde auch in dieser Zeit täglich bewegt werden. Doch bis zum Start der Vorbereitung auf die Freiluftsaison 2018 bleibt noch etwas Zeit. „Ab Ende Januar beginnt das Training für die neue Saison“, sagt Starke. Fiora sei derzeit sein einziges Pferd, mit dem er bei Wettkämpfen starte. „Sie ist manchmal noch etwas zickig, ist aber im Wettkampf sehr aufmerksam“, so der 61-Jährige über sein Pferd.

In der abgelaufenen Saison haben Dietmar Starke und Fiora acht Siege geholt. „Bis Ende Juli lief alles bestens, dann habe ich mir bei einem Sturz einen Rippenbruch zugezogen“, berichtet Starke. Deshalb sei er beim Lüttewitzer Reitturnier nur im Springen der Kategorie A (Anfänger) gestartet. Normalerweise nimmt er mit Fiora an Springen bis zur Kategorie M (mittelschwer) teil. „Im vergangenen Jahr konnte ich mit ihr auch M-Springen gewinnen“, so der Theeschützer, der im Flachglaswerk in Lommatzsch arbeitet. Mit dem Vorgänger von Fiora, Sambo, hat er auch bei Springen der Klasse S (schwer) vordere Platzierungen belegt. „2008 haben wir den Großen Preis beim Turnier in Altmittweida gewonnen“, erinnert sich Starke. Sambo ist längst in Pferderente gegangen.

Dietmar Starke hat die Reiterei von seinem Vater Helmut geerbt. Der gehörte zu den Mitbegründern des Reitvereins Lüttewitz und hatte selbst Pferde. Dietmar Starke war also den Umgang mit den Tieren gewohnt. Was lag näher, als ebenfalls in den Reitverein einzutreten. Seit seinem ersten Turnier, das er als Zwölfjähriger in Erlau bestritt, lässt ihn das Springreiten nicht mehr los. „Es macht mir Spaß, mit den Tieren zu arbeiten“, sagt er. Besonders schön sei es, wenn Reiter und Pferd zu einer Einheit verschmelzen.

Die Zahl der Wettkämpfe, bei denen er angetreten ist, lässt sich kaum noch zählen. Derzeit sind es etwa 15 im Jahr, sagt Dietmar Starke. Die meisten im Umkreis von 100 Kilometern. Fast immer mit dabei ist seine Frau Edith. „Man bezeichnet uns schon als Turniertrottel“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Urlaub ist kaum drin. Auch weil die Tiere auf dem Hof in Theeschütz, den Dietmar Starke von seinem Vater übernommen hat, versorgt werden müssen. Früher sei Sohn Heiko manchmal mitgefahren und auch bei Turnieren gestartet, doch der hat arbeitsbedingt nur noch wenig Zeit.

Gern denkt Dietmar Starke an frühere Zeiten zurück. Auch wenn es sehr mühselig war, die Pferde an den Turnierort zu bringen. „Früher wurden die Tiere mit dem Zug befördert. Dann hatten wir einen Lanz Bulldog als Zugmaschine und einen Hänger ohne Dach, auf dem neun Pferde Platz hatten“, erinnert er sich. Später hatte der Verein einen Traktor Zetor und in den 1980er-Jahren einen Lkw S 4000. „Heute spannt man einen Hänger an den Pkw und ist dadurch viel flexibler“, so Starke.

