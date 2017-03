Alles für die Katz’ Die Bautzener Katzenfreunde Ostsachsen feiern Geburtstag – mit einer Ausstellung in der Löbauer Blumenhalle.

Karin Leske ist die Vorsitzende des Vereins Katzenfreunde Ostsachsen und hat mit ihren Tieren schon viele Pokale gewonnen. Gemeinsam mit Mitstreitern gestaltet sie am Wochenende eine Schau rund um die Samtpfoten in Löbau. © Matthias Weber

Sie haben ihre Fans im ganzen Land: Laut Auskunft des Statistik-Portals „Statista“ leben fast 13 Millionen Katzen in Deutschland. Damit platzieren sich die Samtpfoten noch vor den Hunden (knapp acht Millionen) und sind mit Abstand die beliebtesten Haustiere im Land. Auch in der Oberlausitz leben in zahlreichen Haushalten die meist freundlichen Schmuser. Liebhaber von Rassekatzen schließen sich in Vereinen zusammen. Einer davon ist der Verein „Bautzener Katzenfreunde Ostsachsen“. Und die feiern nun das 35. Jahr ihres Bestehens. Selbstverständlich mit vielen Samtpfoten, den Züchtern und ihren Besuchern.

Die Jubiläums-Ausstellung findet an diesem Wochenende in der Blumenhalle auf dem Messegelände in Löbau statt. An zwei Tagen werden um die 100 Tiere in vielen verschiedenen Rassen – wie zum Beispiel Britisch Kurzhaar, Norwegische Waldkatzen, Heilige Birma, Maine Coon, Sibirische Waldkatze, Bengal, Perser, Exotic Shorthair, Colorpoint, Rex, Highlander, Ocicat – zu sehen sein. „Dazu laden wir alle Katzenfreunde und solche, die es noch werden wollen, herzlich ein“, sagt Karin Leske. Die Reichenbacherin ist Vorsitzende der „Bautzener Katzenfreunde Ostsachen.“

Mit dabei sind diesmal sogar die eher wenig bekannten und seltenen Savannah-Katzen. Die wie kleine Luchse aussehenden Tiere gelten als die teuerste Hauskatzenrasse der Welt. Bis zu 10 000 Euro bezahlen Liebhaber für ein solches Tier. Die Rasse gibt es noch gar nicht so lange. Sie entstand in den 80er Jahren, als afrikanische Wildkatzen – die Serval – mit Siamkatzen und später noch anderen Artvertretern gekreuzt wurden. Mittlerweile sind auch in Deutschland Züchter der bis zu zehn Kilogramm schweren Savannahs zu finden. Über die Haltung und Pflege dieser exotisch anmutenden Vierbeiner geben die Aussteller ebenso Auskunft, wie zu allen anderen Rassen.

Auch Frettchen immer beliebter

An beiden Wochenendtagen bewerten außerdem internationale Richter die ausgestellten Schönheiten. Wie eine solche Bewertung abläuft, können die Besucher auch miterleben. Katzenbedarf spielt rund um die Ausstellung ebenfalls eine Rolle. Ein Zoohändler ist vor Ort und die Jüngsten können Keramik bemalen.

Doch nicht nur die Stubentiger werden vorgestellt. „Auch Frettchenliebhaber kommen auf ihre Kosten“, verrät Karin Leske im Vorfeld. Auch die wuseligen Rüden und Fähen finden immer mehr Anhänger. Aussteller zeigen die Tiere, die zur Familie der Marder gehören und mit großer Wahrscheinlichkeit vom europäischen Iltis abstammen. Als tierische Überraschungsgäste in der Löbauer Blumenhalle zu erleben sind außerdem ein Uhu und ein echter Wüstenbussard.

Mit ins Boot geholt hat sich der Katzenverein für die Ausstellung den Tierschutz Bischofswerda, der in Löbau über seine ehrenamtliche Arbeit informiert. Ein Teil der Einnahmen kommt dem Tierschutzverein zugute. Das ist bei den Katzenfreunden mittlerweile eine langjährige Tradition.

Die Rassekatzen-Ausstellung findet am 11. und 12. März statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Für die Kinder gibt es, solange der Vorrat reicht, eine kleine Überraschung.

Eintrittspreise: Erwachsenen 2,50 Euro, Kinder ein Euro, Kleinkinder frei

