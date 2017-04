Alles für die erste Reihe Während die Fans Robbie Williams 2017 bequem im Stadion bewundern können, war vor elf Jahren voller Einsatz gefragt ...

Zehntausende Fans feierten 2006 mit Robbie Williams in der Flutrinne. Ganz vorn an der Bühne stand damals Markus Wagner, der sogar mit seinem Idol plauderte. Dafür musste er zuvor aber einige Opfer in Kauf nehmen. © Sven Ellger

Der Plan war bis ins kleinste Detail ausgeklügelt. An jenem 11. Juli 2006 wollte Markus Wagner nicht einfach nur ein Konzert besuchen. „Es sollte eines der Ereignisse meines Lebens werden“, erinnert er sich. Und dafür war er bereit, vollen Einsatz zu zeigen. Aber mal von Anfang an: Es war ein besonders heißer Sommertag, und niemand Geringeres als Robbie Williams hatte sich angekündigt. Als erster Künstler sollte er an zwei Tagen hintereinander vor 70 000 Besuchern in der Dresdner Flutrinne auftreten.

Markus Wagner war damals 17 und ging auf das Landesgymnasium für Musik. Insgeheim wollte er mal Schlagzeuger von Robbie werden, wenn er groß ist. „Inzwischen habe ich ein anderes Realitätsempfinden“, sagt der heute 27-Jährige und lacht. Immerhin spielt er aber inzwischen in einer angesagten Hochzeitsband namens „Zuweit“. Die hat natürlich auch einige Robbie-Klassiker im Repertoire. Aber auch schon damals war Markus textsicher bei Hits wie „Angels“ oder „Supreme“. Er liebte Robbies Musik und wollte ihm beim Konzert in seiner Heimatstadt nah sein. Sehr nah. So nah wie irgendwie möglich.

Er wusste, dass vermutlich andere dasselbe Ansinnen haben würden. Er musste schneller sein als sie, härter und raffinierter, das war klar. Also fuhr er schon am Vorabend des Konzertes ans Elbufer. Auf dem Festplatz unter der Marienbrücke versperrten ihm Bauzäune den Weg. Hier schlug er sein kleines Camp auf und verbrachte die Nacht direkt am Zaun – gemeinsam mit einer Handvoll anderer Robbie-Fans, die er nicht kannte. Zwar sollte ihm am nächsten Tag eine Schulfreundin zum Konzert begleiten – ganz so verrückt war die dann aber doch nicht. Markus ließ sich extra für den Konzerttag von der Schule befreien. In seiner Spezialschule für Musik zählte sein Plan schon fast als Weiterbildung.

„Ich hatte weder ein Zelt noch einen Schlafsack“, sagt er. Dafür aber einen Rucksack voller Fressalien, auf den er seinen Kopf bettete. Als am Montagmorgen das erste Zaunfeld geöffnet wurde, stürmte Markus „wie ein Bekloppter“ durch die Lücke und erreichte als Erster eines der Drehkreuze für den Einlass. Ein Zwischenziel. Hier konnte er kurz verschnaufen, doch schon bald waren diese wichtigen Männer zu sehen, die die hellgrünen Bändchen verteilte. „Diese Bändchen bedeuteten damals alles“, sagt Markus. Nur wer eines ergatterte, der bekam Zugang zu dem Bereich direkt vor der Bühne. Entsprechend intensiv ging es nun zu Sache. „Das war ein Schubsen, Schreien, Wegdrängeln und Schlagen“, erinnert er sich. Natürlich ergatterte auch Markus eines der Bändchen.

Gegen 17 Uhr rückte der Einlass näher. Während seine Begleitung inzwischen eingetroffen war, holte eine andere Schulfreundin seinen Rucksack und seine Jacke ab. Jetzt durfte Markus nichts mehr bremsen. Als die Barcode-Scanner ihren Dienst antraten, hatte ausgerechnet der an seinem Drehkreuz kurzzeitig technische Probleme. „Ich dachte, ich gehe kaputt“, sagt Markus. Als es endlich klappte und er freie Bahn hatte, rannte er die Straße hinter Richtung Flutrinne. Der Weg zum Konzertgelände war weit. Als allererster Besucher bog er auf die Wiese ein. Er steuerte direkt auf die Bühne zu und sicherte sich seinen Platz für den Abend. Damit war klar: Für die nächste Stunden konnte er weder auf Toilette gehen noch etwas zu Trinken besorgen. Besonders Letzteres schien in der brütenden Hitze heikel. Einige nette Ordner leerten zumindest Wassereimer über den Köpfen ganz vorn.

Als Robbie am späteren Abend endlich auf die Bühne kam, wusste Markus Wagner, warum er all diese Qualen auf sich genommen hatte. „Ich war total geflasht“, sagt er, ganz besonders in dem Moment, als ihn der Megastar plötzlich ansprach und er in seinem leuchtend weißen T-Shirt groß auf der Leinwand zu sehen war. „Ist das neben dir deine Freundin?“ fragte Robbie. Markus brauchte ein paar Sekunden, um sich zu sammeln. Dann sagte er einfach „Ja“, obwohl das nicht stimmte. Robbie hakte nach: „Wie lange seid ihr schon zusammen?“ „Sieben Monate“, antwortete Markus. „Dann ist dieses Lied hier für euch.“ Es folgte der Take-That-Klassiker „Back for Good“. Nach dem Konzert wurden Markus und seine Schulfreundin noch unzählige Male von anderen Fans angesprochen: „Hey, das wart doch ihr beim Konzert!“ Selbst Tage später in der Stadt wurde der 17-Jährige noch erkannt.

Ob ihm das diesmal beim Konzert am 26. Juni im DDV-Stadion auch passieren wird, wenn einer der größten Popstars unserer Zeit „The Heavy Entertainment Show“ zelebriert? Auf jeden Fall wird er dabei sein. Die gute Nachricht für alle anderen Fans: Für die Deutschlandpremiere der Show gibt es noch Karten!

