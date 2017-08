Alles etwas jünger Ein Tag lang hatte die Wiesaer Jugendfeuerwehr in der Wache das Sagen.

Per Schlauchstrecke haben die jungen Feuerwehrleute einen Wasserfaltbehälter am Gerätehaus in Wiesa gefüllt. Die Übung klappte, und das Bassin konnte später sogar als kleines Erfrischungsbad genutzt werden. © Jonny Linke

Viele Kinder träumen davon, einmal Feuerwehrmann zu werden. Fünfzehn von ihnen sind schon einen Schritt weiter und haben sich bei der Jugendfeuerwehr in Wiesa angemeldet. „Wir freuen uns über den Nachwuchs, der zu uns stößt“, sagt Swen Strejcek, Leiter der FFw Wiesa. Damit die Heranwachsenden einmal erleben können, wie der Dienst in der Realität abläuft, gab es jetzt eine besondere Aktion. Die Feuerwehr simulierte für die Nachwuchstruppe einen 24-Stunden-Dienst.

Was auf die jungen Brandschützer zukommen sollte, wussten sie natürlich nicht. Am Anfang gab es eine freudige Nachricht. Die Firmen Car Fashion & Fleischerei Minkwitz aus Kamenz erklärten sich bereit, die in den 24 Stunden benötigte Verpflegung für knapp 20 Personen zu sponsern. Außerdem statteten sie die jungen Floriansjünger mit passenden T-Shirts aus. Und dann mussten schon die Fahrzeuge besetzt werden. Die Truppe machte sich auf nach Hoyerswerda, um die integrierte Rettungsleitstelle Ostsachen zu besuchen. Jeder, der im Landkreis die 112 wählt, kommt direkt bei den Disponenten in Hoyerswerda raus. Wie dort hinter den Kulissen gearbeitet wird, konnten sich die jungen Retter exklusiv ansehen. Und auch der Besuch der Berufsfeuerwehr war aufschlussreich. „Unsere jungen Feuerwehrmitglieder haben gespannt zugehört und viel nachgefragt“, berichtet Jugendwart Carsten Nowak.

Danach ging es zurück nach Wiesa, wo prompt auch der erste Einsatz wartet. Mit Feuerwehrsachen, Blaulicht und verteilten Aufgaben ging es gegen 15 Uhr in den Ortskern, wo ein Traktor nach einem simulierten Verkehrsunfall Öl verlor. Rasch mussten die 8- bis 15 jährigen die richtigen Gerätschaften aus dem Feuerwehrfahrzeug holen und anwenden. „Der Einsatz hat mir, gut gefallen. Gerade weil es neu und anstrengend war“, sagt Ben Rödel. Doch Ausruhen war nicht. Direkt nach dem Einsatz mussten die jungen Kameraden die Technik wieder säubern, warten und pflegen.

Denn prompt folgte gegen 17 Uhr der nächste Alarm. Um bei Waldbränden ausreichend Wasser vor Ort zu haben, musste ein Faltbehälter aufgebaut und mit Wasser befüllt werden. Dazu mussten mehr als 50 Meter Schlauchstrecke zu einer Pumpe verlegt werden. Unter fachmännischer Anleitung konnten so richtige Handgriffe beim Verlegen der Schläuche sowie Grundtechniken wie das richtige Knoten geprobt werden. Am Ende wurden die knapp 10 000 Liter Wasser im Faltbehälter als Bademöglichkeit genutzt.

Nachdem die durchaus erschöpfte Truppe im Bett war, wurde sie gegen 22.30 Uhr geweckt. Ein echtes Feuer wartete. „Die Jugendfeuerwehr musste einen brennenden Unterstand aus Holz mittels zwei Strahlrohren löschen. Wir haben ihnen Tipps gegeben und auf die Sicherheit geachtet“, sagt Dirk Drenkow. Die Flammen am Unterstand loderten da schon meterhoch. Für die Kinder kein Problem. „Wir haben den Einsatz sogar selbst koordiniert. Das war super“, berichtet der 15-jährige Moritz Otto. Nach dem Feuer ging es dann aber tatsächlich glücklich geschafft ins Bett. „Der simulierte 24-Stunden-Dienst war für alle ein voller Erfolg. Die Kinder haben sich riesig über die Abwechslung gefreut und jede Menge Tipps und Tricks mitgenommen“, resümiert Ortswehrleiter Swen Strejcek.

