Alles eine Frage des Profils Kfz-Mechaniker müssen derzeit viel schrauben. Tausende Autofahrer stürmen die Werkstätten in der Weißeritzregion.

Bei Kfz-Meister Thomas Schirpke vom Autoservice Wagner im Gewerbegebiet des Dippoldiswalder Ortsteils Reinholdshain sitzt jeder Handgriff. Nur wenige Minuten brauchen er und sein Team, um vier Räder zu wechseln. Profil- und Luftdruckmessung sind inklusive. © Karl-Ludwig Oberthür

Osterzgebirge. Der Winter naht in großen Schritten – und damit die Reifenwechselzeit. Tausende Autofahrer stürmen die Werkstätten im ehemaligen Weißeritzkreis. Auch beim Autoservice Wagner im Gewerbegebiet des Dippoldiswalder Ortsteils Reinholdshain herrscht reger Betrieb. „Es geht schon seit Wochen so mit den Anfragen, aber wir sind wie immer darauf eingestellt“, erklärt Kfz-Meister Thomas Schirpke. „So haben wir zum Beispiel die eingelagerten Winterreifen unserer Kunden schon mal vorbereitet. Leute aus höher gelegenen Gebieten kamen als Erste, um Reifen zu wechseln.“

Das Anfrageaufkommen sei auch jetzt noch hoch, erklärt der Kfz-Meister. Absagen müsse man jedoch niemandem. Neue Winterreifen verkauft Autoservice Wagner ebenfalls. „Hier wird nach Bedarf gekauft“, so Schirpke. Kunden aus dem Gebirge oder aus schlechter erreichbaren Gebieten würden sich oft nach höherwertigen Modellen erkundigen. Leute, die hingegen eher selten Auto fahren, würden häufiger nach preiswerteren Winterreifen fragen. Auch in flacheren Gefilden des ehemaligen Weißeritzkreises ist Reifenwechselzeit. So etwa im Autohaus Godzik, direkt an der Bundesstraße B 170 im Bannewitzer Ortsteil Possendorf gelegen. An zwei Tagen in jeder Woche machen die beiden Inhaber, Jens und Lars Godzik, sowie ihre zwei Werkstatt-Mitarbeiter nichts anderes.

Dabei müssen sie einiges beachten, sagt Bernd Godzik, Seniorchef des Skoda-Autohauses: „Gesetzlich vorgeschrieben sind sowohl bei Sommer- als auch bei Winterreifen Profile mit mindestens 1,6 Millimetern“. Doch es ist nicht nur unter Autohändlern, sondern auch bei Verkehrsexperten Konsens, dass das in kritischen Situationen zu wenig ist. „Wir empfehlen, Sommerreifen ab drei, Winterreifen ab vier Millimetern gegen neue Reifen zu tauschen“, erklärt er.

Der Satz Winterreifen mit Felgen koste im Schnitt 500 Euro. Die Profiltiefe überprüft seine Werkstatt bei jedem Kunden, Reifen werden auf Schäden am Gummi geprüft. Ausgewuchtet werden sollten Reifen alle zwei bis drei Jahre. Wenn alles passt, kommt an den fünf Schrauben kurz der Schlagbohrer zum Einsatz. Nach zehn Minuten ist der ganze Reifensatz gewechselt. Von Ganzjahresreifen will Bernd Godzik nichts hören. Die verkauft er gar nicht – und erklärt das mit den verschiedenen Profilrillen. „Sommerreifen haben Längsrillen, damit bei nassen Straßen das Wasser vom Reifen gut abperlen kann. Winterreifen hingegen haben kleine Querrillen. Die weisen eine bessere Haftung auf.“

Zudem sei die Gummierung anders. „Es ist technisch nicht möglich, einen Reifen zu bauen, der sowohl auf heißen, trockenen Straßen mit möglichst geringer Reibung gut fährt und auf Schnee oder nass-kalten Straßen haftet“, so der Kfz-Meister.

Frühzeitig Termine vereinbaren

Ihm ist darüber hinaus aufgefallen, dass seine Kunden zunehmend später Termine zum Reifenwechsel vereinbaren. Warum, versteht er nicht. „Früher hat man gesagt von Oktober bis Ostern – und da ist auch was dran“, sagt Bernd Godzik. Gerade in der hiesigen Region kann es auch Mitte Oktober schon mal kalt sein. Sinken die Außentemperaturen unter vier Grad Celsius und ist die Straße dazu auch nass oder liegt viel Laub auf der Fahrbahn, kann es mit Sommerreifen gefährlich werden. „Das ist dann auch eine Frage der Versicherung“, so Godzik. Dabei gilt: Ist die Straße weder verschneit noch glatt, sind Winterreifen gar nicht vorgeschrieben. Nur wer bei Glatteis, Reifglätte oder Schnee unterwegs ist, muss mit Matsch-und-Schnee-Reifen (M+S-Reifen) fahren. Wird ein Fahrer mit unzulässigen Reifen erwischt, muss er 60 Euro zahlen. Verursacht er mit Sommerreifen gar einen Unfall, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro. In beiden Fällen kommt ein Punkt in Flensburg dazu. Falsche Reifen oder zu wenig Profil seien aber auch im Winter laut Polizei fast nie die Unfallursache. „Da spielen eher Fahrfehler eine Rolle, weniger die technische Ausstattung der Autos“, heißt es von Beamten.

Im früheren Weißeritzkreis müssen Autofahrer für einen kompletten Radwechsel zwischen zehn und 40 Euro einplanen, das Einlagern der Räder kostet hier 20 bis 50 Euro im Halbjahr. Derzeit müssen kurzentschlossene Kunden bei den meisten Werkstätten mit mindestens einer Woche Wartezeit rechnen. Deshalb raten die Werkstätten, schon frühzeitig Termine zu vereinbaren.

