Alles eine Frage der Perspektive Die SZ stellt die Bundestagskandidaten vor: Der FDP-Mann Torsten Herbst aus Dresden will für Bautzen nach Berlin.

Die Bautzener Altstadt hat es dem FDP-Direktkandidaten Torsten Herbst besonders angetan. Vom Reichenturm hat der Politiker einen guten Überblick auf die Stadt und den Landkreis. Die Chancen und Herausforderungen der Region kennt er bereits aus seiner langjährigen Arbeit als Landtagsabgeordneter. © Steffen Unger

Politiker sollten öfter mal die Perspektive wechseln. Torsten Herbst weiß, dass dieser Satz abgedroschen klingt. In diesem Moment tut der FDP-Mann aber tatsächlich genau das, was er da eben genau so gesagt hat. Mit zügigen Schritten erklimmt er die 135 engen Stufen des Bautzener Reichenturms. Oben angekommen, zeigt sich Torsten Herbst beeindruckt, als ihm Bautzen und die Oberlausitz schließlich zu Füßen liegen: „Ich habe gern den Überblick.“

Die Perspektive mit Weitsicht ist im tatsächlichen Wortsinn für den liberalen Politiker nichts wirklich Neues. Der 44-Jährige stammt aus dem tiefsten Dresdner Süden, ist im Stadtteil Zschertnitz aufgewachsen. Von den Hochhäusern dort reicht der Blick über das Dresdner Elbtal und weit darüber hinaus, an manchen Tagen bis in die Oberlausitz. Eine Region, der Torsten Herbst eine – Achtung, da ist das Wort schon wieder – große Perspektive bescheinigt. Und in der sich der Spitzenkandidat der sächsischen FDP jetzt um ein Direktmandat bewirbt.

Auch wenn Torsten Herbst in Dresden wohnt, braucht es offenbar nicht erst den Reichenturm, um sich den Überblick über den Wahlkreis zu verschaffen. Zehn Jahre saß er im Sächsischen Landtag, war stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Die Probleme in Ostsachsen seien ihm deshalb bestens vertraut, aber auch die vielen Erfolge, die sich in den vergangenen Jahren „die Menschen in der Region erarbeitet haben“.

Eines der Probleme, das die Menschen in der Region am allermeisten bewegt, lässt sich vom Reichenturm wirklich gut überblicken. Unmittelbar hinter den Häuserdächern am Stadtrand schieben sich Dutzende Laster durch die Landschaft. Die Autobahn, das weiß Torsten Herbst, ist ein Dauerbrenner. „Dort muss dringend etwas gemacht werden. Der Schwerlastverkehr ist sonst nicht mehr zu verkraften“, sagt der liberale Politiker. Aber, und das fügt Torsten Herbst gleich an, es gehe nicht allein um die A 4. Generell müsse die Infrastruktur verbessert werden, um den Landkreis Bautzen mit Dresden enger zu verzahnen und um Wirtschaftsansiedlungen zu fördern.

„In Dresden gibt es kaum noch Platz für Großansiedlungen, im Landkreis hingegen mehr als genug“, sagt der 44-Jährige. Darüber hinaus ergänzen sich Dresden und der Landkreis auch als Wohn- und Arbeitsorte – und zwar in beiden Richtungen. Familien können sich im Landkreis den Traum vom Eigenheim erfüllen, anders herum wollen gerade junge Menschen mit Job in der Region in Dresden wohnen. „Wir brauchen eine S-Bahn bis Bautzen und nach Kamenz“, sagt Torsten Herbst und spielt dabei auf die aus seiner Sicht längst überfällige Elektrifizierung der Strecken in Ostsachsen an.

Sieben neugierige Fragen an Torsten Herbst zurück 1 von 7 weiter Was wäre für Sie eine Versuchung? Etwas Süßes. Leckerem Eis oder Kaiserschmarrn kann ich nicht widerstehen. Spielen Sie ein Instrument? Leider nicht. Wie schalten Sie am besten ab? Beim Skifahren. Wo machen Sie am liebsten Urlaub? In den Bergen oder direkt am Wasser. Ich bin gern in den Dolomiten. Was lesen Sie gerade? Im Moment gar nichts – außer jeder Menge Wahlprüfsteine, die ich beantworten muss. Welche Musik hören Sie am liebsten? Elektro-Pop, auch Indie. Wer sind die wichtigsten Menschen in Ihrem Leben? Die Familie und mein enger Freundeskreis. Die Familie und gute Freunde sind mir sehr wichtig.

Doch wer über die Wirtschaft im Landkreis redet, muss sich auch der Frage stellen, warum die Region bei den Löhnen hinterherhinkt. „Das Lohnniveau wird steigen“, glaubt Torsten Herbst, eben weil die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis so gut sind. Dahinter steckt das Einmaleins der Ökonomie, dass Torsten Herbst schließlich mal gelernt hat.

Der Liberale betont gern, dass die Mauer für ihn gerade im richtigen Moment fiel. Er selbst war mit auf den Montagsdemonstrationen durch Dresden gezogen, gehörte Ende 1989 zu den Mitbegründern der Jungliberalen Aktion, der ersten Jugendorganisation in der DDR neben der FDJ. Plötzlich boten sich für junge Menschen viele neue Perspektiven. „Bis dahin war an Abitur und Studium nicht zu denken. Ich wollte nicht drei Jahre zur Armee“, sagt Torsten Herbst. Nun konnte er studieren, entschied sich für Internationale Wirtschaft, besuchte deshalb auch die Universität in Liverpool.

„In Liverpool herrschte damals auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Trotzdem haben die Leute dort ihre Chancen gesehen und ergriffen“, erklärt Torsten Herbst. Später, als Landtagsabgeordneter habe er das den Schülern, die das Landesparlament in Dresden besucht haben, immer wieder vermitteln wollen: „Die Jugendlichen haben heute alle Chancen der Welt. Vieles lässt sich im Leben aus eigener Kraft erreichen.“ Die freiheitlich-liberale Geisteshaltung vermisse er aber zunehmend, in der Gesellschaft und in der Politik. Deshalb müsse die FDP auch wieder in den Bundestag. Dort flogen die Liberalen 2013 raus, bevor die Wähler Torsten Herbst und seine Partei nur ein Jahr später auch in Sachsen in die außerparlamentarische Opposition schickten. Eine weitere Form des Perspektivwechsels – wenngleich gänzlich unfreiwilliger Art.

Den Verlust des eigenen Mandats sieht Torsten Herbst persönlich gelassen. „Ein Mandat ist eine Berufung, kein Beruf“, sagt der FDP-Mann. In den Parlamenten säßen auch Politiker, die für die Leute und ihre Probleme gar keinen richtigen Blick mehr haben, meint Torsten Herbst. Er selbst habe sich nie vom Mandat oder der Partei abhängig gemacht. Nach seinem Studium begann er in der Pressestelle des ADAC, heute arbeitet der 44-Jährige in einer Agentur und berät Firmen im strategischen Marketing. Die Agentur gehört Parteifreund und Sachsens FDP-Landeschef Holger Zastrow.

Der wollte in Dresden eigentlich auch als Direktkandidat antreten – konnte sich aber gegen einen jüngeren Herausforderer nicht durchsetzen. Sollte die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag packen, müsste sich Holger Zastrow wohl nach zupackendem Ersatz für seinen Mitarbeiter umsehen. Torsten Herbst steht auf der Landesliste auf Platz 1, hätte somit den Stuhl unter der Reichstagskuppel sicher.

Ganz soweit denkt Torsten Herbst jetzt allerdings noch nicht. Und sollte die Sache mit dem Wiedereinzug ins Bundesparlament scheitern, dürfte der Dresdner dem Landkreis trotzdem weiterhin verbunden bleiben. Nach Bautzen kommt er gern wegen der Altstadt, das Lausitzer Seenland begeistert ihn als Radfahrer. Zudem segelt er mit einer kleinen Jolle gern auf dem Geierswalder See. Auch das ist eine wunderschöne Perspektive auf den Kreis Bautzen.

