Alles dreht sich ums Ja-Wort Die Villa Teresa wird bei Brautpaaren immer beliebter. Paare können sich am Sonntag einen Termin sichern.

Konditormeisterin Sabrina Klar beim Einstreichen einer Hochzeitstorte in der Bäckerei Claus in Coswig. Ob Herzform, rund, eckig oder oval, einfach oder mehrstöckig: Vieles, aber nicht alles ist möglich. © Norbert Millauer

Mal ist es eine Obsttorte in Herzform, mal eine dreistöckige Torte mit Marzipanrosen verziert, mal sind es einfach nur kleine Muffins, die sich das Brautpaar für das Kuchenbuffet wünscht. „Die Torte sollte so individuell wie das Brautpaar sein“, sagt Steffi Claus von der Bäckerei Claus in Coswig. Im Beratungsgespräch geht es deshalb um das Motto der Hochzeit, die Farbe des Brautkleids, den Schmuck und den Ort der Feier. Alles soll zusammenpassen. „Es kommt auch darauf an, wie viele Gäste erwartet werden“, so Steffi Claus. Die Konditoren der Bäckerei erfüllen auch gern außergewöhnliche Wünsche. Ob Herzform, rund, eckig oder oval, einfach oder mehrstöckig: Vieles, aber nicht alles ist möglich. „Manche Kunden kommen mit Bildern von Torten aus dem Internet. Aber alles funktioniert auch nicht. Am Ende muss es ja auch noch schmecken“, so Steffi Claus. Wie so ein süßes Kunstwerk aussehen könnte, zeigt die Bäckerei Claus am Sonntag zum Tag des Brautpaares in der Villa Teresa.

Das Haus wird bei Paaren immer beliebter. In diesem Jahr gab es in der Villa bereits 61 Trauungen. „Für Feiern war sie an jeden Samstag und teilweise auch freitags zwischen Mai und September an Hochzeitspaare vermietet“, sagt Anne Schorbogen von der Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH. Der Terminkalender für 2017 sei auch schon prall gefüllt. 22 Termine für Feiern sind bereits vergeben. Weitere können sich die Paare am Sonntag sichern. Auch das Standesamt wird vor Ort sein, um Fragen zu klären und Termine zu reservieren.

Insgesamt stellen sich zur Hochzeitsmesse 13 ortsansässige sowie umliegende Unternehmen rund ums Thema Heiraten vor. Dazu gehört unter anderem ein Blumenhaus, ein Brautmodengeschäft, eine Fotografin, ein Friseur, ein Goldschmied und ein DJ. Der Tag des Brautpaares findet am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. (SZ/pz)

