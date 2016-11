Alles dreht sich um Dynamo Kultreporter Gert Zimmermann tauschte im Schönfelder Schloss den Moderatoren-Platz mit Bürgermeister Weigel.

Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel (l.) lud den bekannten Sportreporter Gert Zimmermann zum Plausch ein. © Klaus-Dieter Brühl

Natürlich kam die Sprache auch wieder auf den Bullenkopf. Gert Zimmermann – ganz investigativer Journalist – will herausgefunden haben, dass das eklige Teil von Ortrander Fans ins Stadion geschmuggelt und beim Pokalspiel gegen RB Leipzig über die Bande geworfen wurde. Wobei die Sache wohl eher ein Unfall war, denn eigentlich sollte Kopf auf eine Gabel gesteckt und umhergeschwenkt werden.

Den entscheidenden Tipp habe er bei der Schönfelder 800-Jahrfeier bekommen, als er sich nach einer Podiumsdiskussion mit hiesigen Fußballanhängern unterhielt. An die große Glocke hat er das nicht gehängt, denn „Zimmi“ ist nicht nur ein glühender Verehrer des Dresdner Teams, sondern nimmt auch die Fans in Schutz. Bei jeder anderen Mannschaft wäre die Sache niemals so zum Skandal hochgekocht worden, ist er überzeugt. Dynamo habe beim Deutschen Fußballbund einfach ein paar Feinde sitzen. Und im Übrigen sei der DFB doch gar nicht daran interessiert, dass es bei den Spielen ruhig zugeht. Er könne doch von den Strafgeldern, die er den Vereinen anschließend aufbrummt, ganz gut leben.

Wenn es um Dynamo Dresden geht, wird Gert Zimmermann sehr parteiisch; schließlich ist er Ur-Dresdner und mit dem Fußball in der Stadt groß geworden. Das kommt auch bei der ländlichen Schönfelder Fangemeinde an, die er am Montagabend mit seiner Dampfplauderei beglückte. Der Mann kocht geradezu über vor witzigen Anekdoten. Unvergessen die Geschichte vom Spiel gegen Lok Leipzig im Jahr 1990. Es ging um den Gewinn Meisterschaft, und Dynamo-Trainer Reinhard Häfner ließ sein Team nach Zimmermanns Auffassung zu vorsichtig spielen. Also verkündete der – damals Stadionsprecher – dass die Konkurrenz mit zwei Toren in Führung liege. Das war glatt gelogen, denn in Wirklichkeit stand es 0:0. Häfner ließ Dynamo daraufhin wie wild stürmen und holte den Meistertitel. Anschließend gestand er – Sportsmann durch und durch – „Zimmi“ 50 Prozent Anteil am gewonnenen Meisterschaftsendspiel zu.

Die etwa 30 Besucher, die zur Fußball-Podiumsdiskussion gekommen waren, ehrten den kürzlich verstorbenen Reinhard Häfner mit einer Schweigeminute. Der begnadete Fußballer war, bereits schwer von seiner Krebserkrankung gezeichnet, im August zur Schönfelder 800-Jahrfeier gekommen. Bei seinem vorletzten öffentlichen Auftritt eroberte er mit seiner offenen, sympathischen Art die Herzen der hiesigen Fußballfans. Zimmermann hatte das Fußballforum damals moderiert – nun stand er den Schönfeldern selbst Rede und Antwort. Befragt wurde er von Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel, der sich als begeisterter Fußball-Autogrammsammler ein beachtliches Hintergrundwissen angeeignet hat und seinen Job ziemlich gut machte.

Als Kind wollte Gert Zimmermann Polizist werden. Er habe mal beobachtet, wie die Ordnungshüter von allen möglichen Leuten Geld einkassieren und das sei ihm als vielversprechende Verdienstmöglichkeit erschienen. Dann hörte den DDR-Starreporter Heinz-Florian Oertel im Radio von der Friedensfahrt berichten und wollte nur noch eines werden – Sportreporter im Radio. Aber weil er dafür in die SED sollte, wurde Zimmermann lieber Kellner im Dresdner Interhotel „Newa“. Immerhin berichtete er für die Dresdner CDU-Tageszeitung „Die Union“ über Dynamo und erlebte mit den Gelb-Schwarzen fast alle Höhen und Tiefen.

Nach dem Mauerfall konnte Gert Zimmermann dann beim MDR seinen Traum vom Sportreporter im Radio verwirklichen und begleitete über Jahre sächsische Fußball-Mannschaften durch den Spielbetrieb verschiedener Ligen. Im Februar ist der Dresdner 65 Jahre alt geworden und tritt beruflich etwas kürzer. Ganz zu den Akten gelegt hat er seinen Traumberuf aber nicht. Auf Youtube kann man seine Dynamo-Fansendung „Zimmis Grätsche“ verfolgen, in der er die Siege und Niederlagen der Dresdner auf witzige Weise kommentiert. In originellen Sechs-Minuten-Clips kommen hier Fußballanhänger, Sportler oder einfach Leute von der Straße zu Wort. Auch den Schönfeldern wird „Zimmi“ erhalten bleiben. Am Donnerstag, dem 1. Dezember, moderiert er im Schloss eine Podiumsdiskussion mit Dynamo-Legende Hans-Jürgen Kreische.

zur Startseite