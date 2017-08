Alles dreht sich um den Apfel Beim Neustädter Herbstfest steht das heimische Obst im Fokus. Und es gibt noch viel mehr zu erleben.

Apfel ist das Thema beim Herbstfest. © dpa

Anfang September wird es Zeit, den Sommer zu verabschieden und die neue Jahreszeit zu begrüßen. In und um die Vereinsscheune in Niederottendorf feiern das die Neustädter mit dem Herbstfest an zwei Tagen. An diesem Wochenende dreht sich alles um den Apfel – egal ob beim sportlichen Wettbewerb, im Kuchen oder im Essen, informiert Optiker Mathias Lange, der die Veranstaltung mit organisiert hat. Und es stehen noch weitere Punkte auf dem Plan.

Eröffnet wird das Festgelände am Sonnabend, dem 2. September um 15 Uhr. Die Jugendfeuerwehr zeigt danach ihr Können, ebenso die Kinder aus der Grundschule Oberottendorf und der Kita Hohwaldbienen, die jeweils ein Theaterstück aufführen. 18 Uhr singt der Polenztalchor und um 20 Uhr wird dann unter der Apfelkrone getanzt. Der Abend wird mit einem Lampionumzug und einem kleinen Feuerwerk beendet. Der Sonntag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück und der Eröffnung des Bauernmarktes um 10 Uhr. Handgemachtes, Selbstgestaltetes und Leckeres aus der Region gibt es hier zu kaufen, beispielsweise Honig und Produkte aus Schafwolle. Besucher können am Sonntag außerdem mit der Kutsche fahren, dem Hundesportverein zuschauen und mit Naturmaterial basteln. Außerdem fährt der Spielmannszug aus Großdrebnitz auf.

„An der Organisation sind Vereine, Schulen, Landwirte und viele Bürger aus Nieder- und Oberottendorf und Berthelsdorf beteiligt“, sagt Lange. Man versuche, den Gästen jedes Jahr etwas Neues anzubieten. So kam auch die Idee zum Thema Apfel in diesem Jahr. (SZ/nr)

