Alles dicht am Untermarkt Das Görlitzer Christkindel hatte zum Weihnachtsmarkt eingeladen, und Tausende kamen.

Am Wochenende gab es auf dem Görlitzer Christkindelmarkt stellenweise kein Durchkommen mehr. Dicht an dicht strömten die Besucher über den Untermarkt. Eine Fotogalerie vermittelt denen, die nicht dabei waren, einen kleinen Einblick in das vorweihnachtliche Treiben.

zur Startseite