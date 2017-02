Alles bereit für neue Bilderschau in der Rathausgalerie 30 Werke bilden die Natur zu jeder Tageszeit ab. Ulrich Schütze hat sie fotografiert. Doch auch ihm gelingt nicht alles.

zurück Bild 1 von 2 weiter Antje Lange (links) und Kathrin Mehlhorn vom Bürgerbüro haben bei den letzten Handgriffen mitgeholfen: Am Freitagabend wird in der Roßweiner Rathausgalerie eine Foto-Ausstellung mit Werken von Ulrich Schütze eröffnet. © Dietmar Thomas Antje Lange (links) und Kathrin Mehlhorn vom Bürgerbüro haben bei den letzten Handgriffen mitgeholfen: Am Freitagabend wird in der Roßweiner Rathausgalerie eine Foto-Ausstellung mit Werken von Ulrich Schütze eröffnet.

Ulrich Schütze: Der Hobby-Fotograf ist 62 Jahre alt und lebt in Voigtsdorf bei Sayda. Er ist als Technischer Angestellter bei der Firma Schoeller Technocell in Weißenborn tätig.

Die 30 Bilder, die aktuell in der Roßweiner Rathausgalerie drapiert werden, sind nur ein Bruchteil dessen, was Ulrich Schütze in petto hat. Der 62-Jährige ist leidenschaftlicher Hobby-Fotograf. „Wenn ich auf Arbeit gehe, habe ich einen Rucksack mit dem Nötigsten dabei“, sagt er. Dazu gehört seine Digitalkamera. Die liegt auch immer griffbereit. Als einmal eines seiner Schafe im Garten eine Blume im Maul hatte, fand er dieses Motiv toll. „Also bin ich ins Haus gelaufen, habe mir die Kamera geschnappt und hatte eigentlich gedacht, das Schaf hat die Blume dann schon aufgefressen. Dem war aber nicht so“, sagt Schütze. Das beweise ihm mal wieder, dass sein Credo zutrifft: „Ich gehe nicht die Motive suchen, sondern sie finden mich.“

Ulrich Schütze möchte den Moment einfangen, so wie er ihn erlebte. Motive aus der Natur, Bilder von Menschen, Tieren, Holz und Stein – zu jeder Tages- und Nachtzeit – sind ab Freitagabend im Roßweiner Rathaus zu sehen. Dann eröffnet Schützes allererste Ausstellung. „Es gab immer mehr Leute, die Interesse an meinen Bildern bekundet haben. Es sind Kontakte zu anderen Hobby-Fotografen entstanden. Über Miriam Sieber ist der Kontakt zur Stadt Roßwein hergestellt worden.“ Sieber ist freischaffende Künstlerin. Sie wohne im Nachbardorf, gemeinsam hätten sie bereits verschiedene Projekte realisiert, so Ulrich Schütze.

Er sei kein Extremfotograf, sondern eher der überlegte Motivsammler – vor allem auf Reisen, sagt er. „Wo andere 20 Bilder machen, mache ich eins.“ Das erleichtere am Ende auch die Auswahl.

Doch auch ihm gelingt nicht jede Aufnahme. „An einem herrlichen Tag war ich mit meiner Familie und den Enkeln wandern. Natürlich hatte ich die Kamera dabei. Doch es gab Probleme mit der Speicherkarte, die die Bilder nicht richtig gespeichert hat. Eine zweite hatte ich nicht dabei“, erinnert er sich.

Zahlreiche Motive inspirieren ihn zu Gedichten. Die wird er ebenfalls präsentieren. „Sie werden in einem Heft zusammengefasst, das mit ausliegen wird. Es gibt immer einen Bezug zu einem konkreten Bild“, sagt Ulrich Schütze.

Freitag, 10. Februar, 19 Uhr Eröffnung der Ausstellung in der Roßweiner Rathausgalerie

zur Startseite