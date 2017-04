Alles begann in Muskau

erhält die Gemeinde Weißwasser Anschluss an die Bahnstrecke Berlin – Görlitz

– feierliche Eröffnung des Dampflokbetriebs. Das Streckennetz wird in wenigen Jahren auf über 85 Kilometer ausgebaut. Von Muskau reicht es im Osten bis Pechern, im Norden bis Köbeln und im Südwesten bis zur Ruhlmühle. Betriebsmittelpunkt ist ab 1921 der Waldbahnhof bei Krauschwitz.

gehen Loks, Wagen und eine erhebliche Menge an Gleisen als Reparationen in die Sowjetunion. Die WEM wird weiterbetrieben und gelangt 1951 unter die Regie der Deutschen Reichsbahn.

wird die Tonstrecke nach Mühlrose in Betrieb genommen, der vorerst letzte größere Streckenneubau. Der Betrieb erfolgt bis 1991, als auch die Ziegelei ihre Produktion einstellt.

Die Grube „Frieden“, vormals Grube „Hermann“, wird geschlossen. Die WEM beginnt an Bedeutung zu verlieren.

29. März 1978

– der Fahrbetrieb wird offiziell eingestellt. Eine Vielzahl der Dampfloks findet bei Museumsbahnen in Deutschland und Europa eine neue Heimat. Als Einzige verbleibt die Dampflok 99 3317 in ihrer Heimat. Sie wird 1979 auf einen Denkmalsockel in Weißwasser gestellt.