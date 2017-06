Alles außer Fernsehen Die alte Schule in Leuben stand 17 Jahre leer. Jetzt wird sie wieder genutzt. Doch statt Kindern werden dort jetzt Senioren betreut.

Gemeinsam macht´s Spaß. Seniorinnen der Tagespflege mit Pflegerin Carmen Wieland beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Wo einst Kinder fürs Leben lernten, werden jetzt alte Menschen am Ende ihres Lebens betreut. Auch Wohnungen entstehen noch in den Gebäuden. Bis September soll alles fertig sein. © Claudia Hübschmann

Ines Stransky kennt die alte Schule in Leuben bestens. Schließlich ging ihr Sohn bis zur dritten Klasse in diese Einrichtung. Es war der letzte Jahrgang. Danach wurde die Dorfschule geschlossen. Im Jahr 2000 war das. 17 Jahre stand sie leer, wurde nur noch mal ein Jahr von der Oberschule Lommatzsch genutzt. Die Schüler wichen nach Leuben aus, als ihr Gebäude in Lommatzsch saniert wurde. Vergeblich suchte die damalige Gemeinde Leuben-Schleinitz einen neuen Nutzer. Doch jetzt ist es soweit. Allerdings werden in den insgesamt drei Häusern nicht mehr Kinder betreut, sondern Senioren. Insofern ist es auch Ausdruck und Sinnbild für den demografischen Wandel. Der Kreisverband Großenhain des Deutschen Roten Kreuzes eröffnete dort jetzt nach monatelangem Umbau eine Tagespflege für Senioren und eine Sozialstation. Leiterin ist Ines Stransky. „Wer das Gebäude kennt, weiß, wie es einst aussah, der kann nur begeistert sein“, sagt die 46-Jährige. Im ehemaligen Speisesaal der Schule befindet sich jetzt einer von mehreren Gemeinschaftsräumen. Viele der alten Leute, die hier von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr betreut werden, sind mit der Tagespflege umgezogen. Die befand sich bisher in Lommatzsch. In Leuben steht jetzt mehr als doppelt so viel Platz zur Verfügung.

Das Haus, in dem sich mal die Gemeindeverwaltung von Leuben-Schleinitz befand, ist barrierefrei, es gibt einen Fahrstuhl und eine Klimaanlage. „Die Bedingungen hier sind fantastisch im Vergleich zu Lommatzsch“, sagt die Leiterin und strahlt. Statt 15 Senioren können jetzt bis zu 25 in der Tagespflege betreut werden. Nach dem Frühstück gibt es Beschäftigung und Spaziergänge. Einmal in der Woche können die Gäste ein Vollbad genießen. „Viele kommen ja nicht mehr allein in die Wanne hinein und wieder heraus. Sie sind glücklich, dass sie hier endlich wieder baden können“, so Pflegerin Carmen Wieland. Es gibt viele unterschiedliche Räume, damit die Besucher verschiedenen Beschäftigungen nachgehen können und sich nicht in die Quere kommen. Begehrt ist der Ruheraum. Hier hat jeder und jede einen eigenen, bequemen, verstellbaren Sessel. Nur eines findet man im gesamten Haus nicht: ein Fernsehgerät. „Viele alte Leute sitzen ja zu Hause den ganzen Tag vorm Fernseher, schlafen dabei ein, verlieren den Tag- und Nacht-Rhythmus. Genau das wollen wir ja hier vermeiden. Sie sollen einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen, auch um ihre motorischen Fähigkeiten zu schulen und ihre Kenntnisse anzuwenden“, so die Leiterin. Das können sie zum Beispiel beim Mittagessen kochen, das einmal in der Woche stattfindet. „Viele Leute blühen auf, wenn sie mal wieder selbst kochen, ihre Rezepte weitergeben können“, so die Leiterin, die beim Roten Kreuz fast schon zum Inventar gehört. Seit 1993, als sie dort ein Schülerpraktikum machte, ist sie dabei geblieben, wurde Altenpflegerin, qualifizierte sich zusätzlich zur Heilpädagogin. Seit 1998 war sie in der Tagespflege in Lommatzsch tätig, übrigens der ersten im damaligen Landkreis Meißen. „Wir beschäftigen hier nicht nur alte Menschen, sondern entlasten auch deren Angehörige. Die können in dieser Zeit mal zum Friseur oder zum Einkaufen gehen oder mit den Nachbarn quatschen, ohne sich Sorgen um ihren Mann oder die Ehefrau machen zu müssen“, sagt sie. Denn viele der Besucher sind dement.

Insgesamt 46 Mitarbeiter, davon einige in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung, sind derzeit in Tagespflege und Sozialstation Leuben tätig. Von hier aus werden 130 bis 150 Patienten im Raum Nossen, Lommatzsch und Meißen im ambulanten Pflegedienst betreut. Im Juli soll um drei weitere Mitarbeiter aufgestockt werden.

Die Bauarbeiten in der ehemaligen Schule sind aber noch nicht beendet. Es entstehen noch acht altersgerechte Wohnungen, die übrigens alle schon vergeben sind, und zwölft Senioren-Wohnungen mit Betreuung. In letzteren werden die Bewohner rund um die Uhr betreut, sind auch mit einem Notfall-Rufsystem ausgerüstet. Zum Service gehören Zimmerreinigung und Vollbad. Und auch die Tagespflege können die Bewohner nutzen. „Solch ein Wohnkonzept gibt es in der Gegend noch nicht“, sagt Ines Stransky. Doch nicht nur für die ständigen Besucher steht die Tagespflege offen. Ab September soll es in dem Haus einen Seniorentreff geben. Immer montags können sich dann Einwohner von Leuben und der Umgebung dort zum Kaffeeklatsch treffen. „Wir wollen mit der Einrichtung auf dem Lande dem Wunsch vieler Leute Rechnung tragen, auch im Alter in ihrer gewohnten dörflichen Umgebung wohnen zu können“, sagt Mandy Reuschel, die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Großenhain. Insgesamt kostet der Umbau der alten Schule zur Senioren-Tagespflege, Sozialstation und zu Wohnungen rund 3,5 Millionen Euro. Davon kommen 300 000 Euro aus der Förderung der Deutschen Fernsehlotterie.

