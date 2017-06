Alles auf Strom Der Zulieferer Selectrona produziert für Elektroräder und für Tesla. Als Firmenfahrzeuge gibt es Pedelecs.

Osterzgebirge. Wer bei der Selectrona GmbH im Gewerbegebiet Reinholdshain etwas auf sich hält, fährt elektrisch. Das gilt für den Chef wie für die Kantinen-Mitarbeiterin. Unterschiede bleiben aber dennoch erkennbar. Anika Herzog fährt seit einiger Zeit ein Pedelec als Firmenfahrzeug. Bisher war der Arbeitsweg von Hirschbach nach Reinholdshain zu anstrengend, um mit dem Rad zu fahren. Aber mit einem Pedelec sieht das anders aus. Der Chef, Steffen Söhner, ist im Moment mit einem elektrisch angetriebenen Golf unterwegs. Er hat aber schon eine Anzahlung für den neuen Tesla überwiesen und hofft, dass der dieses Jahr noch ausgeliefert wird. Der amerikanische Hersteller Tesla ist ein Vorreiter bei den Elektroautos.

Die Selectrona ist spezialisiert auf anspruchsvolle Kunststoffteile. Das Unternehmen macht über 80 Prozent seines Geschäfts mit der Automobilindustrie. Steffen Söhner als geschäftsführender Gesellschafter ist der Überzeugung, dass hier ein Umbruch bevorsteht, die Stückzahlen der Elektroautos steigen werden und irgendwann in den nächsten fünf Jahren ein Schneeballeffekt mit drastischen Steigerungen der Stückzahlen eintritt. Damit beschäftigt sich die ganze Branche. Selectrona pflegt auch schon Geschäftsbeziehungen mit den entsprechenden Abteilungen der Hersteller. So hat das Unternehmen gemeinsam mit Continental eine Plattform entwickelt für ein leistungsfähiges 48-Volt-System. Selectrona liefert das Gehäuse mit allen Schnittstellen, worin dann die zentrale Steuerung für das Bordnetz eines Elektrofahrzeugs eingebaut wird. „Momentan fertigen wir das in unserer Niederlassung Tschechien. Die Stückzahlen sind noch nicht so hoch, dass wir die Herstellung automatisieren können“, sagt Söhner. In seiner Niederlassung im tschechischen Kostany kalkuliert Söhner mit niedrigeren Lohnkosten und kann daher auch noch Handarbeit anbieten. So sammelt das Unternehmen schon Erfahrungen mit der Produktion für die Elektrofahrzeuge.

Diese Neu-Orientierung drückt sich auch im Firmennamen aus. 2014 hat sich die frühere Steffen Söhner GmbH zu Selectrona umbenannt. Auch die elektrische Dienstfahrzeugflotte mit sieben Autos und ein Carport mit Solarmodulen sind ein Bekenntnis zum Elektroauto und zu erneuerbaren Energien. Dennoch weiß auch Söhner, dass dieser Umbruch die Automobilindustrie durchschütteln wird. Ein Elektroauto mit einem Motor und Batterien ist weitaus weniger komplex und enthält weniger Teile als herkömmliche Fahrzeuge. Ein Verbrennungsmotor benötigt neben dem Motor noch Getriebe, Abgassystem, ein Motormanagement und hat einen größeren Bremsenverschleiß. „Da sind auch viele Teile von uns in der Steuerung oder bei Sensoren eingebaut“, sagt Söhner. Die werden bei der Umstellung auf Elektroantrieb weniger nachgefragt werden. Er ist aber optimistisch, dass sein Unternehmen den Rückgang, der hier zu erwarten ist, mit anderen Produkten ausgleichen kann. Reifendrucksensoren beispielsweise werden sogar in selbstfahrenden Autos benötigt. Das ist ein anderer Zukunftstrend.

Hier erwartet sich Söhner keine schnelle Umstellung. „Das Autofahren wird oft unterschätzt. Es erfordert alle Sinne, auch den 7. Sinn“, sagt er. „Den hat noch niemand in einen Computer programmiert.“ Auch müssen sich die Fahrer an viele Dinge erst gewöhnen. So hatte sein Unternehmen schon vor 15 Jahren ein elektronisches Gaspedal entwickelt, das auch den Abstand zum Vordermann berücksichtige. Wenn der zu knapp war, gab es einen Gegendruck. Aber das hat sich damals nicht durchgesetzt. Die Zeit war wohl noch nicht reif dafür. So erwartet Söhner auch das selbstfahrende Auto noch nicht so schnell.

Wir sind allerdings auf dem Weg dahin. Die verschiedenen Fahrassistenzsysteme vom Abstandssensor über den Tempomat bis zur Einparkautomatik gehen schon in diese Richtung. „Wenn eine neue Generation kommt, die mehr vertraut ist mit der Technik und mit neuen Medien aufgewachsen ist, die hat dann vielleicht ein anderes Verhältnis dazu“, erwartet der Autozulieferer.

Selectrona ist heute schon dabei, Fahrzeugteile zu entwickeln, die für diese Generation attraktiv sind. So hat das Unternehmen selbst den Kunststoffmotor mit erfunden, der jetzt bei der Schwesterfirma Binova in Schlottwitz in Pedelecs eingebaut wird und beispielsweise auch Anika Herzog ihren Arbeitsweg erleichtert.

