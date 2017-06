Alles auf einen Streich Die Grundschule in Struppen ist sanierungsbedürftig. In den Ferien wird daher kräftig gebaut.

In den Sommerferien wird die Grundschule umfassend saniert. © Norbert Millauer

Innen wie außen muss an der Grundschule in Struppen einiges getan werden, damit die Grundschüler zukünftig in einem modernen Umfeld lernen können. Die von der Gemeinde beauftragten Firmen stehen in den Startlöchern. In den Sommerferien soll die Sanierung durchgezogen werden, sagt Thomas Halder vom Königsteiner Bauamt. Schon in dieser letzten Woche vor den Ferien wird das Gerüst aufgebaut. Man will so schnell wie möglich beginnen. Denn es gibt viel zu tun.

An der Fassade wird der Putz ausgebessert, das Dach muss an einigen Stellen instand gesetzt werden. Besonders wichtig sei es, alle Trinkwasserleitungen zu erneuern, sagt Thomas Halder. Auch die Sanitäranlagen müssen generalüberholt werden. Thomas Halder zufolge sind die noch aus DDR-Zeiten. Dort wird daher alles entkernt und komplett erneuert. Ebenfalls überaltert ist die Heizungsanlage. „Die Heizung wurde immer nur notrepariert“, so Thomas Halder. Jetzt müsse endlich mal eine Neue her. Im Werkraum sei das Raumklima derzeit sehr schlecht, so der Bauamtsmitarbeiter. Es dringe Feuchtigkeit ein. Der Raum muss daher abgedichtet werden.

Für die Schüler wird es nach den Ferien im Gebäude auch etwas moderner werden. Dafür wird das Computerkabinett zurückgebaut. Denn die Schule will Laptops für den Unterricht anschaffen. Für die Arbeit mit diesen werden dann Hotspots für kabelloses Internet zur Verfügung stehen. Außerdem soll in einem der Klassenzimmer ein Schallschutz ausprobiert werden, teilte Thomas Halder mit. So wolle man der teilweise ungünstigen Akustik entgegenwirken. Zeigt sich, dass dieser erfolgreich funktioniert, will man den Schutz in weiteren Räumen anbringen. Alle Bauarbeiten zusammen kosten rund 266 000 Euro. Davon werden etwa 199 500 Euro aus Fördermitteln und rund 66 600 Euro von der Gemeinde bezahlt.

Doch ist ein solches Arbeitspensum überhaupt in sechs Wochen zu schaffen? Bürgermeister Rainer Schuhmann beruhigt: „Der Schulbetrieb ist gesichert.“ Anfallende Restarbeiten sollen in den Herbstferien durchgeführt werden.

