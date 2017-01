Fußball Alles auf Angriff Kreisoberligist Roßweiner SV ist mit einem ehrgeizigen Ziel in die Saison gestartet. Und man hat es zur Winterpause noch im Blick.

Musste sich die Schlussphase des Lokalderbys gegen den SV Ostrau 90 von der Tribüne anschauen: Der alte Trainerfuchs des Roßweiner SV Gerd Hentzschel. © Dirk Westphal

Die Fußballer des Roßweiner SV machten vor der zweiten Saison nach dem Aufstieg in die Kreisoberliga keinen Hehl daraus: In der Saison 2016/17 wollen sie aufsteigen. Neuzugänge legten das nahe und lange Zeit blieben die Muldenstädter ohne Niederlage. Erst im letzten Drittel der ersten Halbserie ließen sie unerwartet acht Punkte liegen, um dann umso stärker zu ihrer Form zurückzufinden. Umso mehr wollen sie jetzt die Spitze attackieren. Der Döbelner Anzeiger sprach mit dem Trainer des Tabellenzweiten, Gerd Hentzschel.

Gerd Hentzschel, Ihre Mannschaft liegt auf dem zweiten Platz der Kreisoberliga. Inwieweit sind Sie damit zufrieden?

Unsere Zielstellung ist bekannt. Im Großen und Ganzen haben wir diese auch erfüllt. Dabei ärgern mich natürlich die beiden Heimniederlagen. Aber insgesamt haben wir eine gute erste Halbserie gespielt.

Die Heimniederlagen kassierte Ihre Mannschaft ausgerechnet gegen die vermeintlich schwächeren Lokalrivalen SV Aufbau Waldheim (0:3) und SV Ostrau 90 (0:1). Schmerzt das doppelt?

Gerade gegen Aufbau war das besonders ärgerlich. Aber wenn man mit der falschen Einstellung in die Partie geht, und glaubt, schon gewonnen zu haben, dann passiert so etwas. Wir waren chancenlos und haben verdient verloren. Gegen Ostrau war es ein typisches 0:0 und wir laden die Ostrauer dann selbst zum 0:1 ein. Danach ist es uns nicht gelungen, das Blatt zu wenden, obwohl die Chancen dazu da waren.

In diesem Spiel mussten Sie von der Bank auf die Tribüne, wie schätzen Sie die Schiedsrichterleistungen in dieser Saison ein?

Es ist kein leichtes Amt, das die Schiedsrichter ausüben. Manchmal treten die Referees aber auch nicht so auf, wie es sein soll. Da ist die Kommunikation verbesserungswürdig. Das war in diesem Spiel so. Ansonsten bin ich allerdings mit den Leistungen zufrieden. Man muss ja froh sein, wenn es noch genug gibt. An den Schiedsrichtern hat die Niederlage jedenfalls nicht gelegen.

Dann hat Ihre Mannschaft mit Siegen beim Tabellenzweiten FC Grimma (3:2) und gegen Spitzenreiter SV Naunhof (4:1) die Kurve bekommen?

Wir haben die Niederlagen ordentlich ausgewertet und die Mannschaft hat weiter mitgezogen. Es wurde viel mit den Spielern geredet und es gab Spaß und Freude im Training. Die Erfolge haben uns recht gegeben. Da muss ich auch der Mannschaft ein Kompliment machen, welche Reaktion gezeigt wurde. Die Truppe zeigt sich nervlich gefestigt und weiß, wozu sie fähig ist.

Derzeit liegt Ihre Mannschaft mit zwei Punkten hinter dem SV Naunhof, der allerdings ein Spiel weniger bestritten hat. Was wird noch möglich sein?

Wir rechnen uns noch etwas aus. Wir werden ordentlich trainieren, einen ordentlichen Start hinlegen und müssen dann sehen, wie sich die Lage entwickelt. Wenn wir unsere Leistungen bringen, sollte etwas möglich sein. Man merkt schon, dass Steven Müller und Stephan Krondorf zurück sind. Naundorf soll jedenfalls noch richtig geärgert werden.

Gibt es personelle Veränderungen?

Nein, es bleibt alles beim Alten.

Wie sieht die Vorbereitung auf die Rückrunde aus?

Wir haben vergangene Woche mit Grundlagen-Ausdauer begonnen. Es folgt ein Vorbereitungsspiel in Großenhain, außerdem am Wochenende ein Trainingslager. Das ist zwar schwierig bei den Bodenverhältnissen, aber es sind immer 15 Mann da und das zeigt schon, wie ernst die Aufgabe genommen wird. Weitere Vorbreitungsspiele bestreiten wir in Freiberg und gegen den ESV Lok Döbeln.

Auf welchem Platz steht der Roßweiner SV am 17. Juni?

Gute Frage. Unser Ziel ist bekannt! Das heißt, um den Aufstieg mitspielen.

Es fragte: Dirk Westphal

