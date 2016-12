Alles auf Anfang Als ihre Tochter mit 13 auszog, war Anke B. am Tiefpunkt. Ein Jahr später ist sie wieder eine glückliche Mutter.

Es ist keine Schwäche, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht: Anke B. hat ihr Leben wieder in die Spur gebracht. © Christian Juppe

Das mit dem Geld, das lag ihr nie so richtig. Obwohl ihr Konto längst leer war, kaufte Anke weiter ein. Ihre Körbe im Kaufland waren voll. Für ihren teuren Telefonvertrag zahlte die 36-Jährige nie, bestellte Weihnachtsgeschenke und Parfüm aus dem Katalog. Gemeinhin sagt man dazu: Anke lebte über ihre Verhältnisse. Jahrelang. An die Zukunft verschwendete sie keinen Gedanken, die Rechnungen und Mahnungen machte sie bald gar nicht mehr auf und sammelte die Briefe stattdessen stapelweise in Kisten. Zuletzt summierten sich ihre Schulden auf über 11 000 Euro. Höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen.

Vor einem Jahr wurde Anke eine Familienhelferin zur Seite gestellt, mit deren Hilfe sie ihr eigenes und das Leben ihrer drei Kinder wieder in geordnete Bahnen bringen sollte. Aus ihrer Lehre zur Restaurantfachfrau war sie da schon rausgeflogen, weil sie öfter schwänzte, als dass sie da war. Auch bei der Erziehung gab es große Probleme. Ankes älteste Tochter Janine zog mit 13 lieber in eine WG, als bei Mama zu bleiben. Ein zweites Kind lebte da bereits nicht mehr bei ihr. Nur der fünfjährige Oskar wohnte nun noch mit in der kleinen Plattenbauwohnung in Leuben. Sein Entwicklungsstand war besorgniserregend.

Zunächst blockte Anke die Kontaktversuche der Familienhelferin Mandy Knörnschild ab. Doch schnell merkte sie, dass es keine Schwäche ist, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und so öffnete sie ihre Augen und ergriff schweren Herzens die ihr ausgestreckten Hände.

Die ambulante Familienhilfe der Radebeuler Sozialprojekte GmbH wurde vor 15 Jahren gegründet und hat heute rund 100 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Dresden. Mandy Knörnschild ist eine von ihnen. „Anke B. gehört zu unseren absoluten Vorzeigeklientinnen“, sagt die Sozialpädagogin. „Schon als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich: Die packt das.“ Sie wurde nicht enttäuscht.

Aktuell läuft die 21. Spendenaktion von Lichtblick. Im Dezember 1996 bat Lichtblick erstmals um Spenden für Menschen in Ostsachsen, die unschuldig in Not geraten sind.

Nun, ein Jahr später, sitzen die beiden bei einem Kaffee zusammen im alten Bahnhofsgebäude von Niedersedlitz und können gemeinsam lachen. Der Antrag auf Privatinsolvenz wurde gerade abgeschickt. Jetzt heißt es: Alles auf Anfang. In sechs Jahren wird Anke wieder selbst über ihr Geld verfügen dürfen. Bis dahin muss sie jeden Cent offenlegen, den sie bekommt oder ausgibt.

Hinter Anke liegen harte Monate. Ein halbes Jahr lang war sie mit Oskar in einer stationären Reha in Rheinland-Pfalz, um erst einmal gesundheitlich wieder in die Spur zu finden. Stück für Stück konnte sie seitdem ihr persönliches Chaos sortieren. Auch der Auszug von Janine bot ihr, so sehr er schmerzte, den nötigen Freiraum dafür.

Ein Fahrrad für Oskar

Anke ging zur Schuldnerberatung und nahm bald jedes Angebot der Familienhilfe wahr, unterstützt von ihrer Mutter, die ihr auch in den schwärzesten Phasen immer zur Seite stand. Ein bis zweimal in der Woche traf sich Anke mit Mandy Knörnschild und fand in ihr eine Freundin, die sie mit nach oben zog. Mit Söhnchen Oskar ging Anke regelmäßig zum Logopäden – mit tollen Ergebnissen. Er hat sich super entwickelt, könnte nächstes Jahr vielleicht schon eingeschult werden.

Auch Tochter Janine hat die Verwandlung ihrer Mama bemerkt und ist zu ihr zurück in die Wohnung gezogen. „Sie kämpft wie eine Löwin für ihre Kinder“, sagt Mandy Knörnschild. Anke selbst will sich in einiger Zeit auch beruflich neu orientieren. „Vielleicht als Reinigungskraft oder als Helferin im Pflegedienst.“

Die Familienhilfe wird wohl noch mal ein halbes Jahr verlängert. Anke wünscht es sich so. Und wer sollte das nicht verstehen, bei einer alleinerziehenden Frau in einer laufenden Privatinsolvenz und mit einer Tochter in der Pubertät.

Janine darf sich nun erst einmal über ein neues Kinderzimmer im Wert von 500 Euro freuen, dessen Kauf die Stiftung Lichtblick der Familie ermöglichte. Dazu kamen 100 Euro für Weihnachtsgeschenke. Oskar hat dafür ein Kinderfahrrad bekommen. Die kleine heile Welt wächst weiter.

