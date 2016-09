Aller Anfang ist schwer In den ersten beiden Spielen kassiert die neu formierte zweite Mannschaft vom BFV 08 gleich zwei Heimniederlagen.

Hier setzt sich im Spiel gegen Dobritz die Bischofswerdaerin Sandra Bohrer (links) gegen Katrin Ortstein durch. Dennoch ging die Partie mit 0:2 verloren. © Bodo Hering

Fußball-Landesklasse Frauen. Der Punktspielauftakt in der Landesklasse Ost endete für die zweite Frauenmannschaft des Bischofswerdaer FV vor einer Woche mit einer 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den SV Eintracht Dobritz. Am Sonntag legte die SpG Radebeuler BC/Fortschritt Meißen bei den Schiebockerinnen nach und gewann sein Auswärtsspiel klar mit 7:2 (5:1). Damit setzten sich die Gäste mit sechs Punkten an die Tabellenspitze, während Bischofswerda II mit null Zählern im Keller der Landesklasse steht.

Dabei muss man aber wissen, dass die zweite Frauenmannschaft teilweise aus Spielerinnen der „alten Garde“ besteht. Das heißt, aus Spielerinnen, die bis jetzt in der Kreisliga kickten. Dazu kommen nachgerückte B-Juniorinnen. Zum anderen haben diese Mädchen und Frauen bislang fast nur auf Kleinfeld oder auf verkürztem Großfeld gespielt. Das richtige Großfeld ist für die BFV-Reserve neu und hier muss sie mit anderen Räumen klarkommen als bisher gewohnt.

Es wird also eine Zeit brauchen, bis sich die Spielerinnen auf dem großen Platz eingefuchst haben. Unter diesem Aspekt muss man diese beiden Spielergebnis am Ende eben auch sehen. Das Sonntag-Schützenfest wurde in Bischofswerda schon nach drei Minuten eröffnet. Lena Witte brachte Radebeul/Meißen mit 1:0 in Front. Bevor die Gastgeberinnen überhaupt richtig ins Spiel kamen, war das schon entschieden. Nach vier weiteren Toren (10., 16., 18., 28.) führte der neue Spitzenreiter schon mit 5:0, bevor Sandra Bohrer wenigstens ein Törchen für den BFV erzielte (35.). Mit zwei weiteren Treffern in der 61. und 79. Minute machten die Gäste alles klar. Christina Dürrlich war es dann vorbehalten, neun Minuten vor dem Abpfiff vor den nur 25 Zuschauern das letzte Tor zu erzielen zum 2:7-Endstand (81.).

Frühes Gegentor auch gegen Dobritz

Beim Saisonauftakt gegen Dobritz waren noch mehr als doppelt so viele BFV-Anhänger erschienen. Dieses Spiel begann mit einem frühen Tor der Gäste, denn schon in der sechsten Minute klingelte es im Bischofswerder Kasten. Ein scharfer 20-m-Schuss glitt BFV-Torhüterin Christin Krägler über die Fingerspitzen hinweg und der Ball trudelte doch noch ins Tor. Später konnte sich Krägler aber einige Male mit guten Paraden auszeichnen.

In der zweiten Halbzeit wogte das Spiel hin und her. Allerdings sah man den Dresdnerinnen ihre Spielerfahrung auf Großfeld an. Sie gingen sehr clever zu Werke und punkteten auch durch ihre Passgenauigkeit. Der BFV hielt gut dagegen und so fiel das 0:2 erst recht spät in der 87. Minute. Torfrau Christin Krägler wehrte ab, wurde aber im Nachsetzen überwunden. (bh/ck)

