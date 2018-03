Alleine Arbeiten kann einsam machen

Die Wohnung ist noch nicht ganz fertig und immer ganz alleine zu arbeiten ist ohnehin nicht seins. Deshalb hat sich Sarunas Azna bei Kolaboracja eingemietet. Wer in Ruhe arbeiten will, findet hier einen Platz. .Foto: Pawel Sosnowski © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Sarunas Azna braucht zum Arbeiten vor allem zwei Dinge: schnelles Internet und Kaffee. Bei Kolaboracja auf der Hospitalstraße hat er beides. Schuhe dagegen braucht er nicht. Die hat er ausgezogen und unter dem Tisch abgestellt. Sieht locker aus, die Diagramme auf seinem Laptop sehen dagegen ziemlich kompliziert aus. Sarunas Azna ist Programmierer. „Ich arbeite für ein Start-Up“, erzählt er. Das hat sein Büro in der Litauischen Hauptstadt Vilnius, Sarunas Aznas Heimat. Seit zwei Monaten aber lebt er in Görlitz. Seine Arbeit kann er auch von der Oberlausitz aus machen. Zu Hause sitzen mag er aber nicht. Die Wohnung ist noch nicht ganz fertig eingeräumt, erzählt er. Bei Kolaboracja auf der Hospitalstraße, ist das Internet auch besser. Und man ist nicht allein.

Kolaboracja, so heißt das Projekt, das sieben Frauen auf der Hospitalstraße 29 eingerichtet haben. Ein Ort, wo man ungestört arbeiten kann. Selbstständige, Vereine, Studenten, Leute, die in Görlitz zu Besuch sind, aber für die Arbeit noch etwas zu tun haben – sie können sich hier für wenig Geld einmieten. Ganz einfach und ohne ablenkenden Schnickschnack ist das Erdgeschoss in der Hospitalstraße 29 eingerichtet: An den großen Holztischen sind die Arbeitsplätze. Modern sieht es aus. Tapeten gibt’ s nicht, dafür viel helles Holz, ein bisschen Türkis und Blau und Grau. Und gleichzeitig ist es ein Ort für die, die mit ihrer Arbeit nicht immer nur alleine zu Hause sitzen, sondern sich auch mal mit anderen austauschen wollen.

„Wir hatten zum Beispiel schon Leute hier, die das Probewohnen in Görlitz mitgemacht haben“, erzählt Katrin Treffkorn, eine der sieben Frauen. Zwei Schweizer sind manchmal da, die in Görlitz familiäre Wurzeln haben. Wenn sie bei ihren Besuchen noch Arbeit zu erledigen haben, gehen sie zu Kolaboracja. Coworking Space nennt sich so eine Bürogemeinschaft. Darauf wollen die sieben Frauen ihr Projekt aber nicht reduziert sehen. „Es wird als erstes genannt, weil die Leute mit dem Begriff vielleicht am meisten anfangen können“, sagt Julia Gabler. Dabei seien sie weder mit einem detaillierten Geschäftsmodell noch mit wirtschaftlichen Kennzahlen oder Belegungsplan an die Sache rangegangen. Sie wollten einen Ort schaffen für alle, die in Görlitz was auf die Beine stellen wollen, so wie sie selbst. Die Frauen sehen Kolabo-racja eher als ein zivilgesellschaftliches Projekt. Diskussionsrunde, eine Veranstaltung vorbereiten, eine Projektidee austüfteln, oder eben die Seminararbeit – für all diese Dinge soll hier ein Platz sein. Diese Woche ist beispielsweise eine Textwerkstatt, regelmäßig findet ein Polnisch-Deutsch-Kurs statt. „Ein Ort, wo man was stattfinden lassen kann“, sagt Merte Stork.

Dafür gab es vergangenes Jahr den Frauenpreis der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Mit diesem Preis werden Initiativen und Projekte unterstützt, die sich für die Belange von Frauen und Mädchen einsetzen. Am Mittwoch wird das Projekt Kolaboracja nochmal gewürdigt: Der diesjährige Frauenpreis wird am Abend in Görlitz vergeben, im Wichernhaus. Mit 1 000 Euro ist der Preis dotiert. Wofür die sieben Frauen von Kolaboracja das Geld ausgegeben haben? Katrin Treffkorn zeigt an die Decke, zu der neuen Beleuchtung.

Um viele Zahlen geht es derweil bei Sarunas Azna. Die Kurven auf seinem Laptop-Bildschirm sehen so aus wie Aktienkurse, wie bei der Börse. Gar nicht so falsch. Er programmiert derzeit an einer Art Handelsplattform. Allerdings geht es hier nicht um reale Währungen wie Euro, Dollar oder Pfund, sondern um Kryptowährungen, also digitale Währungen, Bitcoin ist vielleicht die bekannteste. Studiert hat Sarunas Azna in Vilnius angewandte Physik. Schon während des Studiums begann er mit Programmieren. Seine Frau ist Hautärztin. Vor zwei Jahren kamen die beiden nach Deutschland, erst nach Dortmund, dann nach Jena, wo Sarunas Aznas Frau eine Stelle bekommen hatte. Mitzugehen war für ihn kein Problem. Vilnius, Dortmund oder Jena – solange Technik und Internetverbindung gut funktionieren, kann Sarunas Azna von überall arbeiten. Er ist übrigens nicht der einzige Mitarbeiter des litauischen Startups, der nicht im Büro in Vilnius sitzt. Mehrere seiner Kollegen arbeiten von zu Hause aus – in verschiedenen Ländern. „Wir treffen uns auch regelmäßig.“ Die meiste Zeit aber arbeitet er alleine. Das funktioniere gut, in Jena habe er aber auch einen Nachteil gemerkt. „Mit der Zeit wird es etwas traurig“, sagt er.

Vor zwei Monaten nun kamen die beiden nach Görlitz, Sarunas Aznas Frau arbeitet jetzt am Städtischen Klinikum. Beide fühlen sich hier wohl, sagt er. Von den drei deutschen Städten, in denen er bisher gelebt hat, sei Görlitz die Stadt mit den freundlichsten Menschen. Und in einer kleineren Stadt sei es auch einfacher, Kontakte zu knüpfen. Zum Beispiel bei Kolaboracja. „Viele können sich gar nicht vorstellen, dass es so einen Ort in Görlitz gibt“, sagt Julia Gabler. Dabei sei Kolaboracja gar nicht das einzige Projekt dieser Art in der Stadt. Sarunas Azna hat einfach im Internet gesucht.

