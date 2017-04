Allein in der Ecke AfD-Chefin Frauke Petry erlebt auf dem Parteitag in Köln eine Niederlage. An der Spitze stehen jetzt andere. Doch aufgeben will sie auch nicht.

Das frech-fröhliche Lächeln ist verschwunden: AfD-Vorsitzende Frauke Petry beim Parteitag in Köln. © dpa

Sie ist noch da. Plötzlich eilt Frauke Petry quer über die Bühne hin zum Rednerpult. Sie wolle kurz etwas sagen, signalisiert sie dem Tagungsleiter und reckt energisch den Arm in die Höhe. Gerüchte machen die Runde, sie sei bereits abgereist. „Ich habe den Parteitag nicht verlassen, weil ich die Vorsitzende dieser Partei bin“, ruft sie trotzig in den Saal. Und jetzt gehe sie erst mal einen Kaffee trinken. Das müsse doch möglich sein. Höflicher Applaus nach der kleinen Szene. Es wird Petrys letzter sein an diesem Tag, dem Tag ihrer größten Niederlage als Bundesvorsitzende der AfD.

Flucht ist nicht ihre Sache. „Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich meine Aufgaben hinwerfe“, wird sie am Samstagabend „ein bisschen frustriert“ noch trotzig in einem Fernsehinterview hinterherwerfen.

Dabei hatte sie sich am Samstagmorgen zu Beginn des Treffens noch selbst kleingemacht, entschuldigt und ihr einstiges Parteivolk um einen mutigen Kampf und Geschlossenheit gebeten, ja fast gebettelt. Doch gerade dieses Volk lässt sie in Köln im Stich. Eine Demontage auf Raten.

„Es tut mir leid“, ruft Petry den rund 600 Delegierten im Kölner Maritim-Hotel zu Beginn des Parteitags zu. „Niemand ist fehlerfrei“, sagt sie. Worte, die der ewig Ehrgeizigen sonst nur schwer über die Lippen kommen. Sie wirkt verunsichert, ihre Worte gestelzt, emotionslos trotz des emotionalen Inhalts. Sie entschuldigt sich gar bei ihrem Rivalen Alexander Gauland, den sie wegen seines „fundamentaloppositionellen“ Kurses in ihrem sogenannten Zukunftsantrag kritisiert hatte. Sie bietet ihm öffentlich an, den Text, mit dem sie ihre Partei zu einem „realpolitischen Kurs“ bewegen wollte, gemeinsam umzuformulieren. Blickt ihn fast bittend an. Doch der schaut sie nicht einmal an. Besser mitregieren als noch viele Jahre nur Opposition sein zu wollen. Das empfiehlt Petry seit Monaten ihrer Partei. Dafür kämpft sie. Nahezu allein. Nur ihr Ehemann, der nordrhein-westfälische AfD-Chef Marcus Pretzell wird ihr an diesem Tag zur Seite stehen. Doch ihr versammeltes Parteivolk in Köln lässt nicht einmal eine Diskussion über den „Zukunftsantrag“ zu, wischt ihn einfach so vom Tisch. „Wir müssen jetzt alles auf die Wahlen setzen, das Programm voranbringen“, fordert ein Delegierter aus Bayern. Die ständigen Streitereien in der Führungsspitze ist auch er leid.

Petry bleibt fast unbewegt sitzen, lässt sich die Niederlage zunächst nicht anmerken. Das Ganze wäre fast untergegangen im langen Hickhack um die Tagesordnung, zwischen Anträgen, Gegenanträgen, Reden und Gegenreden. Geräuschlos demontieren die Delegierten ihre Parteichefin. Höflicher Applaus am Anfang und am Ende ihrer Rede. Die großen verbalen Attacken gegen sie bleiben aus. Bis ein Delegierter am Mittag plötzlich vorschlägt, das Ausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zu beenden. „Dieses Ding wird uns sonst bis zum Wahltag verfolgen“, warnt er. Die Delegierten jubeln, es gibt starken Applaus für den Vorstoß, der sich auch gegen Petry richtet, die den Ausschluss ihres Rivalen mit vorantreibt. „Höcke, Höcke“, ruft ein Dutzend AfD-Mitglieder. Der ist nicht einmal anwesend, weil ihm die Hotel-Leitung nach seiner Dresdner Rede ein Hausverbot erteilt hatte. Doch auch damit wird sich der Parteitag nicht weiter befassen, man vermeidet Konfliktstoff. Nach vorne soll der Blick gehen, fordern die Delegierten. Mit Einheit, Geschlossenheit drängen sie auf Klärung, wer die Partei als Spitzenteam in die Bundestagswahl führen soll. Auch das ist eine Niederlage für Petry. Sie wollte das noch offen lassen in Köln. Doch was die Vorsitzende will, zählt nicht – auch eine Aussage über den Zustand der AfD, die im Maritim-Hotel wie in einer Festung tagt. Die Gassen der Kölner sind durch Hunderte Eisengitter weiträumig abgesperrt. 4 000 Polizisten müssen das Treffen der AfD-Mitglieder sichern, manche haben einen Spießrutenlauf durch die Altstadt mit Beschimpfungen hinter sich, bevor sie im Hotel ankommen. Die Domstadt mit hohem Ausländeranteil zeigt sich trotzig bunt. Tausende demonstrieren am Nachmittag für ein tolerantes Miteinander.

Drinnen müsste der Druck von Außen die Partei eigentlich zusammenschweißen. Doch dann versetzt ausgerechnet Co-Parteichef Jörg Meuthen seiner Kollegin Frauke Petry den entscheidenden Schlag; indem er den Björn macht, rechtsnationale Töne a la Höcke anschlägt. Meuthen beschwört düstere Bilder, er fühle sich an den Untergang der Titanic erinnert. Er sei ja kein Ausländerfeind oder Rassist, beteuert er. In seiner Heimatstadt sehe er „nur noch vereinzelt“ Deutsche. „Aber wir wollen nicht zur Minderheit im eigenen Land werden“, ruft er in die Menge. Der Saal tobt. Die Delegierten applaudieren begeistert. Frauke Petry sitzt gleich neben dem Rednerpult, ganz rechts auf dem Vorstands-Podium. Sie tippt scheinbar gelassen in ihr Handy, klappt ihren Laptop auf. Meuthen ist der erste Redner, der die Delegierten so mitreißt. „Dieses Deutschland ist mein Land. Und wir sind nicht diejenigen, die Deutschland preisgeben werden“, warnt Meuthen vor unbegrenzter Zuwanderung, vor allem von Muslimen. Der halbe Bundesvorstand steht auf und klatscht begeistert mit. Frauke Petry bleibt sitzen. Unbewegt. Meuthen scherzt. Sie lächelt nicht einmal. Persönliche Ambitionen dürften in der Partei keine zu große Rolle spielen, fordert er. Und sie, sie sitzt einfach nur da. Eine Debatte über einen „vermeintlichen fundamentaloppositionellen oder vermeintlichen realpolitischen Flügel der Partei“ sei eine „trügerische Wahrnehmung“, greift Meuthen sie direkt an, ohne Petry auch nur anzuschauen. „Und sie hilft uns kein bisschen weiter. Also ganz einfach: Lassen wir das!“ Der Saal applaudiert. Petry sitzt teilnahmslos daneben. Sie hatte in ihrer Videobotschaft, in der sie vor wenigen Tagen darauf verzichtete, Teil des Spitzenteams zu werden, für eine „Seniorpartnerschaft“ der AfD bis 2021 geworben. Meuthen wischt ihre Vision einfach weg. „Merkel oder Schulz – mit diesen Figuren werden wir keine Koalition eingehen. Nicht heute, nicht morgen, niemals!“, ruft er in den Saal. Und das Parteivolk jubelt ihm zu. Ein Teil des Vorstands klatscht mit, gratuliert Meuthen demonstrativ zu seiner „fulminanten Rede“ – im wahrsten Sinne des Wortes hinter Petrys Rücken.

Sie lässt das alles über sich ergehen. Nur hin und wieder schweift ihr Blick durch den Saal. Leer, unbewegt, ausdruckslos. Ab und zu lehnt sie sich zurück und streicht mit beiden Händen über den Kugelbauch im hautengen, knallroten Minikleid. Ende Mai erwartet sie ihr fünftes Kind. Selten applaudiert Frauke Petry auch in der folgenden Programmdebatte einem Redner, als wenn sie das alles nichts mehr anginge. Fast teilnahmslos sitzt sie da. Mehrere Stunden lang. Sie hat sich verändert. Das frech-fröhliche Dauerlächeln ist verschwunden aus dem schmalen Gesicht. Die 41-Jährige schaut in ihren kleinen Laptop oder tippt ins Handy. Früher wäre sie öfter mal angesprochen, in ein Gespräch verwickelt worden. Heute kommt fast niemand vorbei. Frauke Petry ist isoliert, kaltgestellt. Nur einmal geht sie raus und gibt ein kurzes Statement im Hotel-Foyer. Ein paar dürre, gestelzte Sätze, die für neue Empörung sorgen unter ihren Vorstandskollegen. Sie bleibe Parteichefin, sagt sie trotzig.

Nach der Verabschiedung des Wahlprogramms wird das neue AfD-Spitzenteam in ungewöhnlich kurzen 29 Minuten durchgepeitscht. Alexander Gauland und Alice Weidel werden vorgeschlagen. Petry erwähnt niemand mehr. Alles scheint abgesprochen. Es gibt nicht mal eine Vorstellungsrunde, die Nennung weiterer Kandidaten ist mit der sofort beantragten Abstimmung unterbunden. Das Ja ist trotzdem satt: Rund 68 Prozent der Delegierten sprechen sich für Gauland/Weidel aus. Weidel geht mit ihrem vorbereiteten Redemanuskript ans Pult. Sie weiß, was sie sagen muss, damit der Saal rockt.

Frauke Petry starrt unterdessen in ihren Computer, als ob sie nicht zuhören würde. Mit müde-leerem Blick, sichtbar erschöpft. Krampfhaft versucht sie ihr schützendes Dauerlächeln wiederzufinden, aber es gelingt ihr nicht.

