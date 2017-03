Alle ziehen an einem Strang Jens Hoyer über die Arbeit an einem Stadtmarketing-Konzept.

Wer in Döbeln wohnt, der weiß das Stadtbad, Theater, Kino, manche Freizeitmöglichkeit und ausreichend Kindergartenplätze zu schätzen. Die Innenstadt ist im Vergleich zu anderen Kleinstädten belebt und es gibt viele Geschäfte. Der Döbelner hat früher gerne über seine Heimatstadt gemeckert, aber das hat sich gelegt. Wenn er in andere Städte dieser Größe schaut, dann weiß er, was er hat. Allerdings darf man darüber die Zeichen nicht übersehen. Dass Geschäfte längere Zeit leerstehen, hat nicht nur etwas mit ungünstigen Umständen zu tun, sondern auch etwas mit zu geringer Leistungskraft. Die Bevölkerungszahl nimmt immer mehr ab, der Handel wandelt sich. Händler klagen über sinkende Umsätze. Schnell ist man drin in einer Abwärtsspirale. Umso wichtiger ist es, dass Döbeln nach außen seine Strahlkraft erhöht und sich nach innen stärkt. Das kann durch Werbekampagnen passieren oder auch dadurch, dass man den Händlern hilft, besser über die Runden zu kommen. Menschen brauchen moderne Wohnungen. Manches Wohnungsunternehmen hat in den vergangenen Jahren guter Arbeit geleistet. Aber vielleicht geht es noch besser? Döbeln braucht auch gute Verkehrsanbindungen, um für die Leute attraktiv zu sein. Da können die Akteure zusammen mit der Stadt einiges in Bewegung bringen. Die neue Steuerungsgruppe für das Marketing-Konzept kann noch nichts vorweisen, außer dem Willen, etwas zu verändern. Aber dass alle die Notwendigkeit erkannt haben und an einem Strang ziehen, ist für sich genommen schon ein gutes Zeichen.

zur Startseite