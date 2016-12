Alle wollten Westfernsehen Nach 28 Jahren wird die Antennengemeinschaft Zschaitz-Ottewig aufgelöst. Jetzt sind die Bürger gefragt.

Vor Jahren beherrschten noch diese Antennen das Bild auf den Dächern.

Das waren noch Zeiten. Um die Programme des Westfernsehens sehen zu können, griffen die Zschaitz-Ottewiger zu Hacke und Spaten. Eine Antennenverteilanlage sollte entstehen.

Die notwendigen Kabelkanäle mussten gezogen werden. „Die Leute haben nur so gewühlt. Überall waren Erdhaufen zu sehen, auf den Grundstücken, entlang der Straße und auch unter den Schienen musste das Kabel durch“, erinnert sich Horst Saupe, der zu den Gründern der Antennengemeinschaft Zschaitz-Ottewig gehört und seitdem im Vorstand mitarbeitet. Hermann Bergzog und Helmer Pilz gehörten ebenfalls zu denjenigen, die die Antennengemeinschaft ins Leben riefen.

Nun wird diese Gemeinschaft am Ende des Jahres aufgelöst. „Am Anfang hatten wir 420 Anschlüsse. Jetzt sind es nur noch die Hälfte. Es fallen immer wieder Reparaturen an bei den moderaten Mitgliedspreisen von 50 Euro im Jahr rechnet es sich nicht mehr“, so Horst Saupe.

Die Frau für die Finanzen Roswitha Kademann habe immer gesehen, wie die Gemeinschaft über die Runden kommt. Schließlich mussten neben Reparaturen, Wartung und Neuanschaffungen auch regelmäßig Versicherungen bezahlt werden. „Unterm Strich war es einfach nicht mehr wirtschaftlich“, so Saupe.

Am Silvesterabend ist zum letzten Mal ein Fernsehempfang über die Gemeinschaftsantennen möglich. „Die Mitglieder wurden langfristig über die Auflösung der Gemeinschaft informiert. Jeder konnte sich um eine andere Möglichkeit des Fernsehempfangs kümmern“, sagt Saupe. Die meisten Einwohner hätten sich für eine Satellitenschüssel entschieden – auch er. Denn die Internetbreite reicht für einen guten Fernsehempfang selten aus.

Anlage muss abgebaut werden

Im neuen Jahr wird die alte Technik der Kopfstation ausgebaut. Das übernehmen noch einige Mitglieder der Antennengemeinschaft. Mit dem Abbau der Verstärker ist die Firma aus Mügeln beauftragt, die die Antennengemeinschaft seit Beginn technisch betreut. „Die Geräte sind aufgrund ihres Alters meist nur Schrott“, sagt Horst Saupe.

Auch wenn das Modell Antennengemeinschaft in Zschaitz-Ottewig ausgelaufen ist, so bleiben doch viele Erinnerungen – gute und weniger schöne. Das sind vor allem die, wenn am Wochenende der Fernsehempfang nicht klappte.

1988 wurden zunächst verschiedene Standorte für die Kopfstation gesucht. Den besten Empfang und damit eine gute Bildqualität hat es Am Wolfsgut gegeben. Dort entstand auch die Kopfstation. Vom Wolfsgut wurde das Kabel zunächst nach Goselitz verlegt. „Dann standen die Zschaitzer vor der Tür und wollten auch die Möglichkeit, Westfernsehen zu schauen. Ihnen folgten die Ottewiger. Und so hat sich alles entwickelt“, sagte Horst Saupe.

Alle hätten mit angepackt. Auch die 200 Mark, die am Anfang eingezahlt werden mussten, um die entsprechende Technik zu kaufen, haben alle ohne Widerspruch bezahlt. „Dabei waren 200 Mark zu DDR-Zeiten für viele ein stattliches Sümmchen“, sagt Saupe.

Er hat sogar beim Rat des Kreises um finanzielle Unterstützung gebeten und auch bekommen. Da habe ich gestaunt. Ich weiß nicht, ob sie wirklich nicht geahnt haben, warum wir eine Antennenanlage bauen“, so der Mitbegründer der Gemeinschaft.

Wo genau die Kabel verlegt wurden, wissen nur noch wenige. Denn bis auf den Kabelverlauf im jetzigen Ortsteil Ottewig sei nichts dokumentiert worden. „Es wurde immer versucht, die kürzeste Strecke zu finden. Da wurde nicht über irgendwelche Leitungsrechte nachgedacht. Es musste nur recht schnell gehen“, erzählt der ehemalige Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig.

Kabelverlauf nicht dokumentiert

Das keine Dokumentation vorlag, war ein großes Problem, wenn es Havarien gab. Auch beim Graben auf den Grundstücken hatte so mancher zwei Kabelenden in der Hand. „Die Suche nach der Ursache bei einer Havarie war sehr aufwendig, da erst die Schadstelle gesucht werden musste “, so Saupe. Die Verstärker wurden zunächst in den Häusern eingebaut. Doch das erwies sich als ungünstig.

Waren die Hauseigentümer im Urlaub, konnte niemand an den Verstärker ran, auch nicht wenn etwas kaputt war. „Manche waren so sorgfältig und haben, bevor sie für längere Zeit das Haus verließen, noch den Strom abgeschaltet. Sie dachten nicht daran, dass dann auch der Verstärker nicht funktioniert und die Nachbarn keinen Fernsehempfang haben“, so Horst Saupe. Später wurden die Verstärker außerhalb des Hauses angebracht, sodass die Techniker jederzeit an die Technik konnten. „Wenn es Reparaturen gab, mussten die auch am Wochenende erledigt werden. „Deshalb war der Posten als Vorsitzender der Antennengemeinschaft kein beliebter. Wenn was beim Fernsehempfang nicht funktionierte, wurde fast zu jeder Zeit der Chef angerufen. Der musste sich dann kümmern“, sagt Saupe.

Nach Alternativen gesucht

In den letzten Jahren habe die Qualität des Empfangs nachgelassen. „Wir machten uns Gedanken, wie es weiter gehen kann“, so Saupe. So versuchte der Vorstand eine andere Antennengemeinschaft zu finden, die die Anlage übernimmt. Doch dafür erklärte sich niemand bereit.

Deshalb gab es eine Mitgliederversammlung, an der nur 37 Leute teilnahmen. Es wurde festgelegt, dass sich die Antennengemeinschaft Zschaitz-Ottewig Ende des Jahres auflöst. Einen großen Aufschrei bei der Bevölkerung hat es nicht gegeben. Viele haben sich nach und nach um eine Alternative gekümmert.

