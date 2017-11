Alle wollen Schokolade Bei wachsendem Appetit auf Süßes wittern Anlageberater gute Geschäfte.

Schokolade soll Anlegern den Mund wässrig machen. © dpa

Die Deutschen sind im Schokoladeverputzen Weltmeister, aber der Konsum stagniert auf hohem Niveau. Potenzial für Wachstum liegt in anderen Ländern, etwa in Asien. Denn derzeit essen etwa Chinesen im Durchschnitt nur 100 Gramm Schokolade im Jahr, verglichen mit 11,5 Kilogramm bei den Deutschen, wie aus Schätzungen der Herstellerverbände hervorgeht. Wachstumsmotor für die Schoko-Industrie ist also das Ausland. „Wir haben eine Exportquote von 50 Prozent“, sagt der Geschäftsführer des deutschen Bundesverbandes der Süßwarenindustrie, Torben Erbrath: „Da ist noch Musik drin.“

Auch für Anleger, erklärt Reto Huenerwadel, Anlage-Chef der Schweizer Hypothekarbank Lenzburg. Schokolade gelte als „Luxusprodukt des kleinen Mannes“. „Schoggi“, wie die Schweizer sagen, ist etwas, das man sich auch mit kleinem Wohlstand leisten kann, anders als Designertaschen etwa. „Das ist das Spannende, mit Blick auf die aufstrebenden Märkte: Schokolade und Pralinen sind Luxusgüter für kleines Geld“, sagt Huenerwadel. Er hat den Schokoladenmarkt unter die Lupe genommen und sieht großes Potenzial.

„Wir wissen, dass die Nachfrage der Chinesen nach Schoggi stetig gestiegen ist“, sagt er. Gleichzeitig sei der Kakao-Preis am Boden. 2014 kostete eine Tonne Kakaobohnen im Schnitt 3 200 Dollar, heute sind es unter 2 000 Dollar. Mehr anzubauen sei kurzfristig nicht einfach, so Huenerwadel. „Es dauert, bis man ernten kann. Bei weiter steigender Nachfrage gehen wir deshalb davon aus, dass sich der Preis nach oben bewegen wird“, sagt Huenerwadel. Auch die US-Crowdfunding-Plattform für Bauern und Investoren „Harvest Returns“ preist Kakao als lukratives Zukunftsprodukt für Anleger. „Es gibt großen Bedarf, größere Kakao-Farmen zu schaffen, die sich auf Effizienz, gleichbleibende Qualität und gute Anbaustandards konzentrieren“, wirbt sie.

Der weltgrößte Hersteller von Kakao- und Schokoladenprodukten, Barry Callebaut, aus Zürich investiert kräftig in Asien. Das Unternehmen berichtet, dass es sein Geschäft mit Gourmet-Schokolade für Pralinen und andere Süßigkeiten in China in vier Jahren verdoppelt hat. Der Name Callebaut ist von Pralinen und Tafeln weniger bekannt, weil der Hersteller vor allem an Firmen liefert, die Schokolade verarbeiten. Bislang jedoch warten die Schokoladehersteller auf den ganz großen Nachfrageschub aus Asien. Aus zwei Gründen: Die Schoko-Kultur muss dort wachsen. In der chinesischen Küche wird Süßes weniger zelebriert. Zudem spielt das Klima eine Rolle. Die Lieferkette brauche durchgehende Kühlung. Im heißschwülen Thailand etwa hat die Schokolade in Edelsupermärkten oft weißen Belag. „Fettreif“ nennt sich das, und es entsteht, wenn Kakaobutter schwitzt und das Fett an die Oberfläche kommt. Es ist unschädlich, sieht aber unappetitlich aus.

Und so konzentriert sich der Export in Deutschland und der Schweiz hauptsächlich auf Europa. (dpa)

