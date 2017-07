Alle wollen „Fantasy“ hören Mit Musik und Spaß ging am Sonntag das Sommer-, Sport- und Parkfest in Kreba-Neudorf zu Ende.

Hanna Büttner, Leonie Rapp, Anna Lorenz trugen Kleider in verschiedenen Modestilen aus den vergangenen 70 Jahren. © Jost Schmidtchen

An Besuchern mangelte es auch am Sonntagnachmittag in Kreba-Neudorf nicht. Viele waren natürlich gekommen, um ihre Schlagerlieblinge Martin und Freddy – besser bekannt als Duo „Fantasy“ – zu sehen und zu hören. Doch bevor Moderatorin Heidrun Schönwälder zum Mikrofon griff, richteten sich die Blicke aller Gäste erst einmal gen Himmel. Pünktlich um 16 Uhr flog die AN-2 mit neun Fallschirmspringern an Bord Kreba-Neudorf an und die Männer von „Skydive Lausitz“ sprangen aus dem weltgrößten Doppeldecker ab. Die Landungen in der Mitte des Sportplatzes zeugten von absoluter Fallschirmspringerperfektion, es gab viel Beifall.

Heidrun Schönwälder hatte sich zum 70. Jubiläum des Festes etwas ganz Passendes einfallen lassen. Sie trug das Kleid ihrer Mutter, welches diese 1947 als 24-Jährige beim ersten Sportfest trug. Mitgebracht hatte Heidrun Schönwälder die Abiturientinnen Hanna Büttner aus Jänkendorf, Leonie Rapp aus Hockenheim und Anna Lorenz aus Nieder Seifersdorf. Sie präsentierten beim Rückblick „Das Beste aus 70 Jahren“ die Kleidermode der jeweiligen Zeit und dazu erklangen die „Schlager des Jahres“ von 1947 bis 2017. So wurde aus der Sportschau fast eine Modenschau, wenn es da nicht die Showeinlage mit Thomas & Tim vom Showprojekt „Crash Dummy“ aus Frankfurt/Main gegeben hätte und die Showtanzgruppe Kreba. Die Turnkunstübung am Barren haben die beiden Frankfurter selbst inszeniert und einstudiert, ein bisschen Artistik gehörte zu der atemberaubenden und zugleich lustigen Darbietung natürlich auch dazu. Für weitere musikalische Unterhaltung sorgten die Guggenmusiker aus dem Cottbuser Ortsteil Kahren.

Anschließend kam Schönwälder in der modischen und musikalischen Gegenwart an und die hieß „20 Jahre Fantasy“. Mit Jubel wurden die beiden Sänger begrüßt, die sofort mit ihrer großen Hitparade begannen. Aus 20 Jahren das Beste vom Besten zusammenzustellen ist auch eine Kunst, die beherrscht sein will. Doch wenn jeder Titel ein Hit ist, dürfte das eher unproblematisch sein. So war es dann auch, Riesenstimmung vor der Bühne bei „Wenn du mir in die Augen schaust“, „Halleluja“, „Halt dein Herz, halt es fest“ und vielen anderen Ohrwürmern des Schlagers.

Mit dem traditionellen Höhenfeuerwerk gingen in Kreba-Neudorf vier erlebnisreiche Tage zu Ende.

