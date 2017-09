Alle wollen die Villa sehen Die Fabrikantenvilla auf dem Burggäßchen bewegt die Sebnitzer. Die Zukunft des Hauses bleibt spannend.

Vier Besucher von 800: Dorothee und Thomas streiften mit ihren Kindern Theo und Else durch den weitläufigen Park um die Villa am Burggäßchen. © Steffen Unger

Der Andrang war riesig. Die Sebnitzer Stadtplanerinnen Gerlinde Kaden und Ingrid Bamme hatten Mühe, mit ihren Stimmen bis in die hinteren Reihen vorzudringen, so groß war die Menschentraube, die sich zu den Führungen am Burggässchen 10 versammelt hatte. Rund 800 Besucher wollten einen Blick in die alte Fabrikantenvilla werfen, die beim Tag des offenen Denkmals zum ersten Mal seit Langem öffentlich zugänglich war.

Zahlreiche Sebnitzer verbinden ganz persönliche Erinnerungen an ihre Kindheit mit dem Gelände, diente es doch von 1951 bis Anfang der 1990er-Jahre als Kindergarten für die Stadt.

Weniger bekannt ist die Vorgeschichte des Gebäudes. 1889 bis 1890 ließ der Ingenieur und Holzstofffabrikbesitzer Eugen Kaul hier eine dreigeschossige Villa mit Turm im Stil der Neorenaissance errichten. Schon 20 Jahre später wurde die Villa aber teilweise wieder abgetragen und neu errichtet, nachdem sie in den Besitz des Kunstblumenfabrikanten und späteren Miteigentümers der Papierfabrik Bernhard Mey übergegangen war.

Bis heute besonders reizvoll ist der weitläufige, terrassenförmige Garten, angelegt vom Königlich-sächsischen Gartenbaudirektor Max Bertram. Auf die Pläne dieses Gartenbaukünstlers gehen auch die Promenadenanlage in Bad Schandau und die Parks der Heilstätte Bad Gottleuba zurück. Der Garten steht wie die Villa unter Denkmalschutz und wird derzeit nach und nach freigelegt.

Nachdem Sebnitz die Immobilie 2014 kaufte und mit einem neuen Dach vor dem Verfall rettete, sucht die Stadt jetzt nach einem neuen Nutzer. Entscheidend sei ein schlüssiges Konzept für das besondere und prominent gelegene Areal, heißt es aus dem Rathaus.

