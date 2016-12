Alle Welt unterwegs auf dem Striezelmarkt Dresden wirbt für sich als Weihnachtsstadt. Das lockt auch viele ausländische Besucher auf den Altmarkt.

Kultururlauber aus der Türkei: Ilknur Hatipoglu (20, l) mit Emel Yilmaz aus Bursa © Sven Ellger

Ein Gang über den Striezelmarkt genügt, um festzustellen: Hier sind Menschen aus aller Herren Länder unterwegs. Besonders eine Sprache aus dem Nachbarland ist an allen Ecken zu hören. „Die Zahl der Tschechen wächst Jahr für Jahr“, sagt Alexander Siebecke.

Genaue Zahlen, aus welchen Ländern die Striezelmarkt-Besucher kommen, gibt es natürlich nicht; Siebecke, der für die Unterhaltung auf dem Striezelmarkt zuständig ist, kann nur schätzen. „Manche Händler haben schon Schilder auf Tschechisch aufgestellt“, sagt er. Am Wochenende nach der Eröffnung des Striezelmarktes seien ihm sehr viele Japaner aufgefallen, danach aber nicht mehr. Möglicherweise eine Reisegruppe. Mit Sicherheit weiß er aber: „Wir haben permanent alle Bundesländer auf dem Striezelmarkt vertreten.“ Zur Begrüßungszeremonie werde das abgefragt. Für den Striezelmarkt seien ausländische Touristen auch nicht so vehement wichtig, meint Siebecke. Für die Stadt aber schon, und das helfe auch dem Markt. Fragt man Besucher auf dem Striezelmarkt, so haben sich viele bewusst die Weihnachtszeit für einen Urlaub ausgesucht, manche besuchen Verwandte.

Die vielen Tschechen dürften zum großen Teil Tagesurlauber sein. Sie werden in Übernachtungsstatistiken vermutlich nur zum Teil erfasst. Diese zeigen aber deutlich, dass die Zahl der Touristen insgesamt und auch der ausländischen Besucher im Dezember deutlich steigt. Während der November durchschnittlich eher wenige Touristen in die Stadt lockt, steigen die Zahlen im Dezember wieder.

Im vergangenen Jahr lag der Dezember im Übernachtungsranking der Monate auf Platz vier, so Karla Kallauch, Pressesprecherin von Dresden Marketing. „Das liegt vor allem an den großartigen Angeboten der Weihnachtsstadt mit der großen Vielfalt an Weihnachtsmärkten, Angeboten der Kulturträger und des Handels.“ Die meisten Urlauber sind allerdings aus Deutschland, auch um Weihnachten. Im vergangenen Dezember kamen von insgesamt 352 643 erfassten Übernachtungsgästen 73 992 aus dem Ausland.

Von diesen spricht die größte Gruppe allerdings auch Deutsch, wenn auch etwas anders: Schweizer führen über das Jahr, aber besonders auch im Dezember die Statistik an, gefolgt von Amerikanern. Tschechen liegen hier nur auf Platz sechs, nach Österreichern, Spaniern und Briten. Russische Touristen sind im letzten Jahr auf Platz acht gerutscht. 2014 gehörten sie noch zu den größten Besuchergruppen.

