Alle Weißwasseraner haben bis 2020 Breitband Die Telekom informiert am Mittwoch in der Bibliothek über den Ausbau des schnellen Internets.

Symbolbild. © Matthias Balk/dpa

Weißwasser. Das Thema Breitband und dessen Ausbau ist gegenwärtig in aller Munde. In Weißwasser wird seit Wochen darüber heftig in sozialen Netzwerken diskutiert. Nun hat die Deutsche Telekom erklärt, noch in diesem Jahr sollen in Weißwasser etwa 8000 Haushalte erschlossen werden. „Wir befinden uns schon mitten in der Planung“, sagt Sten Pinkert vom Unternehmen. Bis Ende Oktober, so die derzeitigen Planungen, soll schnelles Netz bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download und 40 Megabit pro Sekunde im Upload anliegen. Dafür wird das Unternehmen rund 13 Kilometer Glasfaserkabel in Weißwasser verlegen und 28 Verteiler aufstellen beziehungsweise vorhandene mit neuer Technik ausrüsten.



Beim Bau werde nämlich auf das Verfahren „Fiber to the Curb“ (FTTC) gesetzt. Das bedeutet, die Glasfaserleitung endet an einem grauen, unscheinbaren Verteilerkasten an Bürgersteigen. Die „letzte Meile“ zu den einzelnen Häusern und Haushalten soll dann mit den vorhandenen Kupferkabeln bewältigt werden. Das habe den Vorteil, dass der Breitbandausbau in Weißwasser einerseits wesentlich günstiger ist und andererseits ohne größeren Aufwand höhere Bandbreiten viel schneller zu realisieren sind. „Es müssen nur an wenigen Stellen die Bagger ran“, erklärt Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext). Vom Ausbau profitieren hauptsächlich die Innenstadt von Weißwasser und einige Gebiete am Rande der Stadt. Pötzsch zeigt sich zufrieden damit, dass die Telekom ihrer Selbstverpflichtung zum Netzausbau nachkommt. „Deshalb freuen wir uns, dass Weißwasser jetzt vom Ausbau-Programm profitiert. So sichert sich unsere Stadt einen digitalen Standortvorteil und wird als Wohn- und Arbeitsplatz noch attraktiver“, so der Oberbürgermeister.

Dass die Bandbreite durch die Nutzung der Kupferkabel schlechter als bei Glasfaserkabeln ist, sei zwar richtig, allerdings werde mit dem Verfahren „Super-Vectoring“ in den nächsten Monaten auch eine Bandbreite von bis zu 250 Megabit pro Sekunde im Download erreichbar, heißt es von der Telekom. Einschränkend heißt es, dass die tatsächlich genutzte Bandbreite vom Endverbraucher und dessen gewähltem Tarif abhängt: „Jeder muss individuell entscheiden, wie schnell er surfen möchte“, sagt Sten Pinkert. Heißt: Je schneller man ins Netz gehen will, einen desto teuereren Vertrag muss man beim Telekommunikationsunternehmen abschließen.



Die Telekom baut aber nicht überall aus. Einige Standorte werden über die vom Landkreis Görlitz angeschobene Ausbauinitiative übernommen. Bereits vor zwei Jahren war dafür eine Studie angefertigt und eine entsprechende Förderung durch den Landkreis, den Freistaat Sachsen und den Bund ausgearbeitet worden. Insgesamt sollen in Weißwasser damit noch einmal drei Millionen Euro über Fördermittel investiert werden. Die Eigenmittel der Stadt übernimmt laut Staatsregierung der Freistaat. Noch im zweiten Quartal diesen Jahres gehe der Landkreis in die Ausschreibungen für den Ausbau. „Die Gebiete sind zwar etwas später dran“, erklärt Torsten Pötzsch, „aber spätestens 2020 haben alle Weißwasseraner 100 Megabit pro Sekunde anliegen.“ Wer nämlich jetzt von der Telekom nicht bedacht ist, der bekommt dafür Glasfaser bis ins eigene Heim, was eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde möglich macht.

Die Wohnungsunternehmen in Weißwasser – also die Wohnungsbaugenossenschaft (WGW) und die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) – sind bereits auf dem neuesten Stand. Wer dort Mieter ist, verfügt schon über den derzeit bestmöglichen Breitbandanschluss. Denn mit dem Auslaufen der Verträge mit den Kabelgesellschaften hatten die Wohnungsunternehmen gleich mit dem neuen Anbieter einen Ausbau mit Glasfaser umgesetzt.

Zwar würden der Stadtverwaltung einige Angebote für freies WLAN (Funknetz) in der Stadt vorliegen, vorerst sei es aber nicht vorgesehen, dies anzubieten. „Priorität hat für uns zunächst der Ausbau der privaten Haushalte“, erläutert der Oberbürgermeister auf TAGEBLATT-Nachfrage. Darüber hinaus hätte es bereits massive Beschwerden von mehreren Unternehmern gegeben, deren WLAN-Verbindung von Nutzern mit Mobil-Telefonen genutzt werde und es deshalb immer wieder zu Störfällen kommen würde.

Zu einer Informationsveranstaltung, wo die Deutsche Telekom in Weißwasser genau ausbaut und welche Straßenzüge davon profitieren, wird am Mittwoch ab 17 Uhr in die Stadtbibliothek (Straße des Friedens 14) geladen.

zur Startseite