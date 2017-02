Alle Vöglein sind nicht mehr da Tierfreunde haben in diesem Winter deutlich weniger Vögel gezählt. Liegt’s an Waschbär, Hauskatze – oder doch etwas ganz anderem?

Eine Frage erreichte die Sächsische Zeitung in den vergangenen Wochen immer wieder: Wo sind nur all die Vögel hin? Gartenbesitzer berichten von leerbleibenden Vogelhäuschen und anderen Futterstellen, die – anders als in den Vorjahren – in diesem Winter kaum besucht werden.

Dahinter vermuten manche den Waschbären, der von Ornithologen immer wieder für den Rückgang von Populationszahlen wie beim Graureiher verantwortlich gemacht wird. Andere schieben die Schuld auf streunende Katzen, die manchmal ganze Vogelhäuser leer räumen und die Tiere so dauerhaft vertreiben.

Die „Stunde der Wintervögel“, eine deutschlandweite Mitmach-Aktion organisiert vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu), hat den Eindruck der SZ-Leser nun bestätigt: „Auffallend wenig Vögel ließen sich in den vergangenen Monaten an Futterstellen blicken“, schreibt der Nabu. Und das deutschlandweit. Rund 120 000 deutsche Vogelfreunde haben Anfang Januar eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten gezählt und das Ergebnis dem Nabu und seinem bayerischen Partner, dem Landesbund für Vogelschutz (LBV), gemeldet.

Sachsen hat mit über 6 800 Beobachtern dabei einen neuen Teilnahmerekord aufgestellt. Sie übermittelten ihre Zahlen aus mehr als 4 200 Gärten und Parks. „Es waren 2 000 Vogelfreunde mehr als im Vorjahr, eine Wahnsinnssteigerung“, sagt Ina Ebert vom Nabu-Landesverband Sachsen. „Wir waren perplex.“

Doch die Vogelbeobachter hatten bei dieser Aktion weniger zu sehen als im Vorjahr. „Bei einigen Arten – darunter alle Meisenarten, aber auch Kleiber und Kernbeißer – wurden deutschlandweit Rückgänge um ein Drittel oder gar um die Hälfte festgestellt“, so der Nabu. Insgesamt beobachteten die Teilnehmer durchschnittlich 17 Prozent weniger Tiere als in den Jahren zuvor, pro Garten ließen sich laut der Auswertung im Schnitt nur rund 34 Vögel und acht verschiedene Arten sehen – sonst liegt der Schnitt bei rund 41 aus neun Arten.

In Sachsen sah es nicht ganz so dramatisch aus, was mit dem Grund für den Vogelschwund zusammenhängt: „Einige Arten hatten dieses Jahr offenbar kaum Wanderlust – was zu den teils deutlichen Rückgängen geführt hat“, erklärt Nabu-Vogelschutzexperte Lars Lachmann. „Das gilt vor allem für jene, die im Winter häufig Besuch von ihren Artgenossen aus dem kälteren Norden und Osten bekommen. Dazu zählen auch die meisten Meisenarten.“

Viele Vögel kamen auf ihrem Weg in den Süden nur bis Sachsen und beschlossen dann, hier zu überwintern. Bis zum Wochenende der Vogelzählung war der Winter noch extrem mild, wie auch in den Vorjahren.

Warum haben viele Leser dann trotzdem kaum Tiere an den Futterhäuschen gesehen? Das hängt mit einer Besonderheit des vergangenen Jahres zusammen: „2016 war ein sogenanntes Mastjahr“, erklärt Ina Ebert vom Nabu Sachsen. Das heißt, die Bäume in den Wäldern trugen besonders viele Früchte – an denen sich auch die Vögel satt fressen konnten. So waren sie weniger auf das Futter in den Häuschen angewiesen.

Außerdem waren Frühjahr und Frühsommer möglicherweise nicht so günstig für die Aufzucht der Jungen, sodass es tatsächlich weniger Tiere gab, da einfach der Nachwuchs fehlte. Denn auch wenn der drastische Vogelschwund in diesem Jahr hauptsächlich auf eine statistische Verschiebung zurückzuführen ist – Entwarnung geben kann Ina Ebert keinesfalls. „Wir haben Probleme bei ganz vielen Arten“, so die Nabu-Expertin, „auch bei Insekten oder Schmetterlingen“. Und die sind die Nahrungsgrundlage vieler Vögel und besonders wichtig während der Aufzucht.

Streunende Katzen sind übrigens das geringste Problem, das Vögel haben. „Es hat sich nicht bestätigt, dass dort, wo viele Katzen rumstromern, viel weniger Vögel in den Gärten zu finden sind“, so Ebert. Man könne Nistkästen zum Beispiel einfach an Stellen anbringen, die von Katzen nicht erklettert werden können wie Hausfassaden oder Säulen. „Ich weiß auch, dass es viele Ornithologen gibt, die sagen, Waschbären rotten unsere Vogelwelt aus“, sagt Ina Ebert. „Aber die Tiere sind jetzt da und wir leben ja nicht auf einer Insel, wo sie alles ausrotten könnten. Wir müssen lernen, damit umzugehen.“

Das viel größere Problem sei ohnehin der Mensch: „Wir haben verlernt, mit der Natur so zu haushalten, dass sie noch ihren Zweck erfüllen kann“, sagt Ina Ebert. „Was überlebt, wird im großen Stil weggespritzt.“ Die Nabu-Expertin appelliert deshalb immer wieder an die Menschen, im Garten etwas für die Vögel stehenzulassen und zum Beispiel heimische Sträucher anzupflanzen, damit die Tiere auch im Winter Nahrung finden.

Den Vögeln sollte man beim Futter eine Vielfalt anbieten (siehe Nabu-Grafik), zum Beispiel einmal getrocknete Samen vom Sommer für die Winterfütterung aufheben. Auch Rosinen und heimische Äpfel mögen viele Vögel.

Woran wir uns in Zukunft wohl gewöhnen müssen, ist nicht, dass wir immer weniger Vögel sehen werden, sondern andere Arten. Die Amsel, die im Winter früher nach Italien oder Frankreich floh, fühlt sich dank der milden Temperaturen immer wohler bei uns. So wird man das bekannte Kinderlied vielleicht umdichten müssen in: „Alle Vöglein waren nie weg“.

