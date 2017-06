Alle unter einem Dach Im neuen Therapiezentrum des ASB arbeiten neben vier Heilpädagogen auch eine Logopädin und eine Ergotherapeutin.

Nadine Mayer, Annekatrin Kaiser und Katja Scholz vom ASB-Therapiezentrum sitzen in einem Spiegelhaus. Dort machen die Therapeuten sonst Wahrnehmungsübungen mit Kindern. © Norbert Millauer

Eine Tafel zum Schreiben steht in dem großen hellen Zimmer an der Meißner Straße 218, daneben ein Puppenwagen und ein Spiegel. Alles ist ordentlich und übersichtlich in dem Raum, die Spielsachen liegen hinter Schranktüren. Das ist wichtig, damit die Kinder, die dort hinkommen, nicht gleich abgelenkt werden.

Denn das ist ein Problem, das viele der kleinen Patienten haben: Sie können sich nicht gut konzentrieren. Andere haben Schwierigkeiten mit der Motorik oder der Wahrnehmung, manche mit der Sprache. Die Frühförderung des Arbeiter-Samariter-Bundes bietet Hilfe an. Gerade sind die Therapeuten in neue Räume umgezogen. Auch eine Logopädin und eine Ergotherapeutin gehören jetzt zum Team. Denn die meisten Kinder benötigen eine komplexe Behandlung. Im Förder- und Therapiezentrum sollen sie gezielt in ihrer Entwicklung unterstützt werden.

Wenn die Kinder eine Überweisung vom Arzt haben, kommen sie in der Regel einmal in der Woche ins Therapiezentrum, sagt die Leiterin der Einrichtung, Annekatrin Kaiser. Gemeinsam mit dem Arzt wird ein Förder- und Behandlungsplan aufgestellt. Die Therapeuten fahren auch zu den Kindern nach Hause. „Im Grunde müssen die Eltern oft mittherapiert werden“, sagt die Diplompsychologin.

Das weiß auch Ergotherapeutin Nadine Mayer. Sie filmt deshalb gerne den Umgang von Eltern mit ihren Kindern. Auf den kurzen Videos können sie dann sehen, was gut läuft und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. „Der Lerneffekt ist extrem groß“, sagt sie. In ihrem Raum gibt es auch eine Sprossenwand. Denn Bewegungs- und Haltungsübungen gehören ebenfalls zum Ergotherapieangebot. „Viele Kinder haben zum Beispiel Platt- oder Hohlfüße und deshalb eine schlechte Haltung“, sagt sie.

Doch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene können zu ihr kommen. Etwa zur Nachbehandlung bei chirurgischen Hand- und Fußeingriffen. Oder um die Motorik nach einem Schlaganfall zu fördern. Logopädin Katja Scholz behandelt ebenfalls auch Erwachsene. Sie hilft den Patienten zum Beispiel bei Sprachstörungen nach einem Schlaganfall oder bei Demenz. Auch Leute mit Störungen des Sprachflusses wie Stottern oder Poltern können sich behandeln lassen. Mit Kindern muss die Logopädin häufig am Wortschatz arbeiten. Auch hier ist die Unterstützung der Eltern wichtig, sagt sie. Denn ein Grund, warum viele Kinder Probleme beim Sprechen haben, ist die fehlende Kommunikation im Familienalltag. Die Logopädin fördert das Sprechen zum Beispiel beim gemeinsamen Memoryspiel oder mit Reimen.

Ab 1. Juli hat das Förder- und Therapiezentrum an der Meißner Straße 218 geöffnet. Die Räume im Erdgeschoss sind behindertengerecht ausgestattet. Termine werden zwischen 7 und 19 Uhr vergeben. Weil die Mitarbeiter oft zu Hausbesuchen unterwegs sind, sollten Patienten am besten telefonisch Kontakt aufnehmen.

Am 9. August laden die Mitarbeiter des Therapie- und Förderzentrums von 15 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein und stellen ihre Arbeit vor. Terminvereinbarung unter 0351 65632022.

zur Startseite