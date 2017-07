Alle Umwege führen nach Rathen Ein umgestürzter Baum legte am Montag nicht nur den Zugverkehr lahm. Auch die Zufahrt in den Ort war stundenlang gesperrt.

Fußgänger durften die Schranken ausnahmsweise passieren – unter Aufsicht. © Marko Förster

Nicht nur der unterbrochene Zugverkehr sorgte am Montagnachmittag für Ärger im Elbtal. Um Reparaturen an der durch einen umgestützten Baum beschädigten Oberleitung durchführen zu können, mussten die Bahnschranken im Kurort Rathen dauerhaft geschlossen bleiben. Der Bahnübergang war für Autos bis etwa 19 Uhr nicht passierbar. Um linkselbisch in den Ort zu gelangen, ist das jedoch die einzige Straße.

Die Polizei sowie ein Notfallmanager der Bahn sorgten dafür, dass wenigstens Fußgänger ab und an die Gleise queren konnten. Autofahrer wurden über den Elberadweg und den Struppener Ortsteil Strand umgeleitet. So brauchte man zwar länger, aber Anwohner wie Urlauber kamen ans Ziel. Die Notsituation wurde gut gemeistert. So sieht das auch Rathens Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). „Wir hatten hier am Montag eine Ausnahmesituation, und die ist gut gemanagt worden“, sagt er. Beschwerden seien nicht an ihn herangetragen worden. Denn für so eine Situation hätten die Menschen dann auch Verständnis.

Auch die Hoteliers der Stadt scheinen zufrieden, wie die Deutsche Bahn auf den Zwischenfall reagierte. Jörg Ettrich, Leiter von Ettrich’s Hotel & Restaurant, und seine Gäste hätten kaum Probleme durch die Sperrung. „Es war alles gut geregelt“, sagt er. „Der Notfallmanager der Bahn und die Polizei haben gut gearbeitet.“ Ihm zufolge habe alles trotz der Schwierigkeiten bestens geklappt. Auch anreisende und abreisende Gäste seinen von und zu seinem Hotel gekommen. Die Umleitung habe gut funktioniert, so der Hotelchef.

Alexander Schade, Empfangsleiter im Hotel Elbiente in Oberrathen, hat ebenfalls nichts Negatives zu berichten. „Einige haben an der Schranke erfahren, dass sie die Umleitung über Königstein und Strand zum Elbeparkplatz in Rathen nehmen können“, sagt er. „Da gab es keine Probleme.“ Und dennoch werden die Besucher Zuhause etwas zu erzählen haben.

