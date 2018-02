Fußball – Kreisoberliga Alle Teams auf Kurs Für die Vertreter aus der Region läuft es nach Plan. Einer strebt den Titel an, einer den Erhalt der Klasse und einer spielt super mit.

Der Roßweiner Stephan Krondorf (links), hier im Punktspiel beim BC Hartha, führt die Torschützenliste der Kreisoberliga mit 13 Treffern an. © Dietmar Thomas

Es bleibt spannend in der Kreisoberliga. Nicht weniger als vier Mannschaften liefern sich einen spannenden Kampf um den Titel. In diesem musste der vor der Saison am höchsten gehandelte Meisterschaftsfavorit durch ein Wechselbad der Gefühle, das den Roßweiner SV (1./30) von der Tabellenspitze ins Mittelfeld und wieder ganz nach vorn führte.

Mit drei Siegen in die Saison gestartet, deutete sich ein Durchmarsch der Roßweiner an, doch sorgten drei nachfolgende Niederlagen für Unruhe im Muldental. Zusätzliche Verletzungssorgen und damit verbundene Ausfälle von Leistungsträgern sorgten dafür, dass bei den Schützlingen von Gerd Hentzschel und Helge Möws die spielerische Leichtigkeit zwischenzeitlich abhanden kam. Dennoch hangelten sich die Roßweiner durch diese schwierige Phase, fanden in den beiden Nachholspielen der vergangenen zwei Wochen mit zwei Siegen so richtig in die Erfolgsspur zurück und haben es selbst in ihrer Hand, ihren großen Traum vom Landesklassenaufstieg zu verwirklichen. Routinier Stephan Krondorf, der mit 13 Treffern die Torschützenliste anführt: „Ich bin schon überzeugt davon, dass das klappt. Es ist unser gemeinsames Ziel, denn wir werden nicht jünger. Wir sind einfach Spaßfußballer und wollen mit der Mannschaft und dem Trainerteam noch einmal eine Liga höher spielen. Und ich glaube, dass das Potenzial dafür da ist.“

Schärfster Kontrahent der Roßweiner ist die spielstarke Mannschaft vom BSV Einheit Frohburg (4./28). Zwar liegen die Einheit-Kicker derzeit nur auf Platz vier, haben allerdings noch ein Nachholspiel zu bestreiten. In diesem könnten sie sich mit einem Sieg ganz nach vorn verbessern. Zum Führungsquartett gehören außerdem der SV Blau-Weiß Bennewitz (2./29) und der SV Tresenwald-Machern (3./29), die durchaus weiter eine gewichtige Rolle im Titelkampf mitspielen werden, wenn sie an die Form der Hinrunde anknüpfen können.

Das Niemandsland beginnt bei Platz fünf mit dem SV Ostrau 90 (5./20), der allerdings erst zwölf Spiele absolviert hat und sich so noch etwas verbessern könnte. Lange gehörten die Jahnataler sogar zur direkten Spitzengruppe und ließen erst gegen Ende der Hinrunde nach vorn etwas abreißen. „Vergangenes Jahr Vierter, jetzt Fünfter – das ist das, was wir leisten können. Wir sind zufrieden“, schätzte SVO-Trainer André Wittig ein und sagte zu Neuzugang René Hüttmann, der seine Karriere bei seinem Heimatverein ausklingen lässt: „Mit seiner Erfahrung wird er uns durchaus weiterhelfen können.“

Den Ostrauern folgen im dicht gedrängten Mittelfeld gleich vier Mannschaften mit jeweils 20 Punkten. Wie die Jahnataler haben dabei der SV Regis-Breitingen (6.), der FSV Alemannia Geithain (7.), die SG Gnandstein (8.) und der FSV Blau-Weiß Deutzen (9.) weder etwas mit dem Auf- noch mit dem Abstieg zu tun.

Eigentlich gilt das auch für die meisten verbleibenden Teams der Liga, zumindest was den Abstieg betrifft. Denn dadurch, dass der SV Belgershain vor und der FC Grimma II während der Saison zurückgezogen haben, wird es durch einen eventuellen Abstieg des Bornaer SV aus der Landesklasse nur einen weiteren Absteiger geben. Bedroht, diesen Rang einzunehmen, sind fünf Mannschaften. Die beste Ausgangsposition, im Kampf um den Klassenerhalt, hat dabei derzeit der BC Hartha (10./11), der diese Gruppe anführt. Sollte der Aufsteiger die enormen Leistungsschwankungen der Hinrunde abstellen können, sollte es kein Problem darstellen, den Klassenerhalt frühzeitig in trockene Tücher zu packen. Das gelingt allerdings nur mit der richtigen Einstellung der gesamten Mannschaft über einen längeren Zeitraum. „Es sieht gut aus. Wir haben eine ordentliche Vorbereitung absolviert, und sind alle hochmotiviert, damit unser Ziel Klassenerhalt steht. Ich habe keine Bedenken, das zu erreichen“, sagte der zweifache DA-Fußballer des Jahres, BC-Torwart Marvin Bauch. Im Nacken sitzen den Harthaern mit geringem Abstand der TSV Burkartshain (11./10), der TSV Großsteinberg (12./10), der SV Chemie Böhlen (13./9) und der Falkenhainer SV (14./7). Bei lediglich vier Punkten Abstand ist keine Vorentscheidung gefallen, wer eventuell den Weg nach unten antreten muss. So werden die Punkte in den direkten Vergleichen doppelt wichtig sein, um auch nächste Saison Kreisoberliga zu spielen.

