„Alle sind wohlauf“ Ein Busunglück auf der A 9 bei Nürnberg hat zum Glück keine schwerwiegenden Folgen. Der Busunternehmer meldet sich jetzt aus Slowenien zu Wort.

Ein Bus des Biehlaer Reiseunternehmens Behnisch verunglückte am Sonnabend auf der A 9 bei Nürnberg. Der Chef Norbert Behnisch saß selbst am Steuer, als ein hinterer Reifen platzte. © Markus Roider

Der Moment, als der Reifen auf der Autobahn platzte, war schon ein Schock. Der Busunternehmer Norbert Behnisch aus Biehla saß hinter dem Lenkrad seines Reisebusses und konnte nicht verhindern, dass der Bus zur Seite gezogen wurde und gegen die Mittelleitplanke prallte. Das Busunglück in der Nähe des Autobahnkreuzes Nürnberg auf der A 9 am Sonnabendmorgen sorgte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen. Die bayrische Polizei meldete 18 Verletzte. Vier Männer und Frauen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, hieß es.

Der Busunternehmer Norbert Behnisch ging nach dem Aufprall sofort durch den Bus und fragte, ob jemand verletzt worden sei. „Alle haben gesagt, ihnen gehe es gut“, sagt Norbert Behnisch jetzt am Telefon der Sächsischen Zeitung.

Die Rettungskräfte wurde trotzdem alarmiert und die Sanitäter empfahlen den Senioren, sich untersuchen zu lassen. 44 Menschen aus Kamenz und Umgebung saßen im Bus und wollten eigentlich für zehn Tage ins Thermalbad Portoroz fahren. Die Werbung des Reiseunternehmens warb mit einer neu renovierten Thermenlandschaft in einem 4-Sterne-LifeClass-Hotel und einem dementsprechend entspannten Urlaub. 18 Männer und Frauen verließen nach der Aufforderung den Bus und ließen sich untersuchen. Sie galten nun als verletzt, weil die Polizeistatistik wohl alle Menschen als verletzt erfasst, die von Sanitätern betreut werden. Vielen ging es aber der Situation entsprechend gut, sagt der Reiseunternehmer Norbert Behnisch.

Die Rettungskräfte empfahlen schließlich zwei Frauen und einem Mann, sich zur Kontrolle in ein Krankenhaus einweisen zu lassen. Der Ehemann einer der beiden Leichtverletzten blieb ebenfalls in Deutschland. Die beiden Frauen und der Mann konnten allerdings bereits am Montagmorgen aus der Klinik entlassen werden. „Meine Frau hat sie noch in Nürnberg abgeholt und nach Hause gebracht“, sagt der Biehlaer Norbert Behnisch.

Der Unternehmer fuhr mit der Reisegruppe in einem Ersatzbus weiter an die Adria. „Wir waren 19.30 Uhr am Ziel“, sagt Norbert Behnisch. Der Unfall ereignete sich am Morgen gegen 7.45 Uhr auf der A 9. Die Reisegruppe, die sich vor allem aus Senioren und einigen Urlaubern im mittleren Alter zusammensetzt, mache jetzt in Slowenien jeden Tag Ausflüge. „Alle sind gut drauf und wohlauf“, sagt Norbert Behnisch. „Der Unfall hat für sie zu keinen Beeinträchtigungen geführt.“

Der Busunternehmer, der verschiedene Urlaubsreisen für Reisegruppen aus dem Kamenzer Land anbietet, ist der Schock trotzdem noch anzumerken. „Der Unfall ist sehr, sehr bedauerlich“, sagt er. Er habe noch nie so einen Unfall mit einer Reisegruppe erleben müssen. „Und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt“, sagt er. Der Unternehmer ist froh, dass die zwei Frauen und der Mann schon aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. „Den Leuten geht’s gut, das ist das Wichtigste“, sagt er. Der Schaden am Bus ist aber erheblich. Die bayrische Polizei bezifferte ihn auf 150 000 Euro. Fotos vom Unfallort zeigen eingedellte Bleche und den verschobenen Frontbereich. Die Autobahn musste eine halbe Stunde lang voll gesperrt werden. Erst am Mittag konnte die Straße dann wieder vollständig freigegeben werden.

