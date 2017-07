Fußball Alle sind Gewinner In der Kreisliga A Süd will der Meister nicht aufsteigen. Davon profitiert der Zweite. Auch der Letzte hat Grund zur Freude.

zurück Bild 1 von 2 weiter Im Kreispokalwettbewerb der vergangenen Saison konnte der BC Hartha im Spiel gegen Chemie Böhlen schon mal gegen einen Kreisoberligisten testen. Nach ihrem Aufstieg geht es für die Harthaer auch wieder gegen die Böhlener. Allerdings ohne Thomas Berger, der seine Laufbahn beendet hat. © André Braun Im Kreispokalwettbewerb der vergangenen Saison konnte der BC Hartha im Spiel gegen Chemie Böhlen schon mal gegen einen Kreisoberligisten testen. Nach ihrem Aufstieg geht es für die Harthaer auch wieder gegen die Böhlener. Allerdings ohne Thomas Berger, der seine Laufbahn beendet hat.

Erster Meistertitel für den SV Medizin Hochweitzschen. Staffelleiter Jens Bretschneider überreicht den Meisterpokal an Christian Hesse, der am letzten Spieltag Kapitän Sebastian Helm vertrat.

Die Meisterfeier hatte es in sich. Kein Wunder, schließlich hatten die Fußballer des SV Medizin Hochweitzschen den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt – Meister der Kreisliga A Staffel Süd. Sogar Karnevalsverein und Feuerwehrverein hatten Abordnungen geschickt, die vor der Meisterehrung durch Staffelleiter Jens Bretschneider für ordentlich Stimmung sorgten.

Die Hochweitzschener zogen ihr Ding konsequent durch und holten sich den Meisterpokal verdient. Nur kurzzeitig konnten sich die Verfolger Hoffnungen machen, doch im Endspurt ließen die Schützlinge von Klaus Krzemyk und Axel Klingner nichts mehr anbrennen. Allerdings verzichteten die Hochweitzschener auf den Aufstieg in die Kreisoberliga. „Mannschaft, Trainer und Vorstand haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen“, sagt Vereinschef Holger Mimel. Für die Kreisoberliga sei eine höhere Trainingsintensität erforderlich. „Die höhere Anzahl der Spiele und Fahrtkosten wären sicher zu stemmen. Aber wir haben viele Spieler, die arbeitsbedingt nicht immer zum Training da sein können. Deshalb haben wir die Entscheidung für dieses Jahr so getroffen“, so Mimel. Sollte die Wiederholung des Meistertitels gelingen, werde man im nächsten Jahr neu beraten.

Nutznießer dieses Verzichts ist der BC Hartha. Der Vizemeister steigt nach drei Jahren in der Kreisliga A wieder in die Kreisoberliga auf. Dabei hatten die Harthaer durchaus Höhen und Tiefen. Als Trainer Thomas Zimmermann aus gesundheitlichen gegen Ende der ersten Halbserie passen musste, übernahmen Benjamin Bamburski als Spielertrainer und Präsident Matthias Scheidig das Ruder. Zwischenzeitlich schienen die Harthaer nach einer 0:6-Niederlage in Zschadraß schon abgeschrieben, sicherten am Ende aber doch mit fünf Punkten Vorsprung den zweiten Rang und damit den Aufstieg.

Der SV Klinga-Ammelshain, der SV Medizin Zschadraß und der Hohnstädter SV, der die Tabelle nach der Hinrunde noch anführte, schienen ebenfalls in der Lage, ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden zu können. Jedoch fehlte diesen Mannschaften die Konstanz, um ganz oben einzukommen. Einen deutlichen Sprung im Vergleich zum Vorjahr vollzog der ESV Lok Döbeln – vom elften auf den sechsten Platz. Die Mannschaft von Trainer Frank Domaniecki sorgte für so manches überraschende Resultat. In der „Heimtabelle“ schafften es die Großbauchlitzer hinter Hochweitzschen und Hartha sogar auf Rang drei.

Der SV 29 Gleisberg und die beiden Spielgemeinschaften Zschaitz/Ostrau II und Döbelner SC II/Mochau hatten mit dem vermeintlichen Abstiegskampf nichts zu tun. In den waren mehr oder weniger der FSV Dürrweitzschen, der VfB Leisnig und die SG Blau-Weiß Altenhain verwickelt. Letztendlich musste keine Mannschaft in die Kreisliga B absteigen. So gesehen sind alle Teams Gewinner.

