Alle sächsischen CDU-Abgeordneten stimmen mit Nein Die 17 Parlamentarier lehnen die Ehe für alle ab. Landesgruppenchef Michael Kretschmer sagt, warum.

Michael Kretschmer © dpa

Wäre es ausschließlich nach Sachsen gegangen, hätte die Ehe für alle keine Mehrheit gefunden. Von den 33 Abgeordneten aus dem Freistaat stimmten am Freitag 17 gegen die Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare, 14 waren dafür.

Die Ja-Stimmen kamen von den Abgeordneten der Linken, der SPD und der Grünen. Abgelehnt wurde die Neuerung von der CDU. Die sächsischen CDU-Abgeordneten waren im Ländervergleich die einzigen Unionspolitiker, die geschlossen mit Nein votierten. Ein Linken-Parlamentarier und ein Sozialdemokrat stimmten nicht ab.

Der Görlitzer Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer kritisierte das Verfahren. Der Chef der CDU-Landesgruppe warf der SPD vor, „schlichtweg unseriös“ zu handeln. Die weitreichende Entscheidung sei überstürzt zur Abstimmung gestellt worden. Kretschmer verwies zudem auf seinen Auftritt bei Maybrit Illner im ZDF. Dort hatte er am Donnerstag betont, jeder könne in Deutschland nach seiner Fasson selig werden. Kritik von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hatte Kretschmer als „wieder so unter der Gürtellinie“ zurückgewiesen. In der sächsischen CDU sind aber nicht alle der Auffassung Kretschmers.

Den Dresdner Landtagsabgeordneten Patrick Schreiber erinnert die Argumentation einiger in CDU und CSU an die Einführung des Frauenwahlrechts 1918. Heute stellten die Parteien die erste Bundeskanzlerin. Schreiber hob aber vor der Abstimmung auch hervor, dass seine Partei zur „sinnvollen Einsicht“ gekommen sei und dankte jenen, die sich für die Öffnung der Ehe starkgemacht hatten.

Vertreter von Linken, Grünen und SPD aus Sachsen begrüßten das Bundestagsvotum. „Ring frei“, betitelte die Landtags-Linke ein Statement ihrer Gleichstellungspolitikerin Sarah Buddeberg. Die Abgeordnete bezeichnete die Liberalisierung als wichtigen, aber kleinen Schritt. Die Gleichstellung der Lebensentwürfe sei noch weit entfernt. Familien müssten auch gefördert werden, wenn sie nicht auf Ehe basierten. Vielfalt gehöre in den Bildungsplan. Buddeberg plädierte auch für die Einführung einer dritten „Geschlechtsoption“ – neben der für Mann und Frau.

Für SPD-Landtagsfraktionschef Dirk Panter ist die Ehe für alle ein „Sieg für die Liebe“. Grünen-Chefin Christin Melcher betonte, knapp ein Viertel der Unionsabgeordneten hätten mit Ja gestimmt und seien der sächsischen Position nicht gefolgt.

