Alle reden mit Siemens Auch Wirtschaftsminister Martin Dulig erwartet den Erhalt des Görlitzer Werkes.

Außenansicht des Siemens-Werks in Görlitz. © Nikolai Schmidt

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein Landes- oder Kommunalpolitiker versichert, mit Vertretern von Siemens über die Zukunft des Görlitzer Werkes zu sprechen. Nachdem Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) am Freitag von Gesprächen mit dem Vorstand berichtete und am Montag Landrat Bernd Lange (CDU) ein Treffen mit dem Betriebsrat für heute ankündigte, bestätigte gestern nun auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) Gespräche mit dem Vorstand, dem Görlitzer Betriebsrat und der Gewerkschaft seinerseits.

Dulig appelliert an den Münchner Konzern, den Standort Görlitz nicht in Frage zu stellen. „Es handelt sich um ein hochproduktives Unternehmen mit einer hervorragend ausgebildeten und motivierten Belegschaft.“ Der Görlitzer Maschinenbau sei ein Aushängeschild für Unternehmen. Zugleich räumte aber Dulig auch ein, dass Siemens auf die Marktentwicklung reagieren müsse. Hauptgrund für die Lage aus seiner Sicht: Der Markt für fossile Kraftwerke wird auf Grund der stärker werdenden erneuerbaren Energien immer kleiner.

