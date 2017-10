Fußball – Kreispokal Alle noch dabei Acht Mannschaften aus der Region stehen im Achtelfinale. Eine neunte könnte noch hinzukommen.

Der Waldheimer Sven Vandereike zieht im Pokalspiel gegen Medizin Zschadraß einfach mal aus dem Mittelfeld ab. © Dietmar Thomas

Der Fußball-Kreispokal scheint sich in dieser Saison zu einer Angelegenheit für die Mannschaften aus der Region Döbeln zu entwickeln. Alle acht Vereine, die am Wochenende in der dritten Runde antreten mussten, setzten sich gegen ihre Kontrahenten durch. Auch der SV 50 Traktor Mochau hat noch die Chance aufs Achtelfinale, spielt aber erst am 31. Oktober gegen Kreisoberligist SV Blau-Weiß Deutzen.

Nach zuletzt eher mäßigen Auftritten hat sich der Roßweiner SV beim Spitzenreiter der Kreisliga A West, SpG Bornaer SV 91 II/SV Eula, souverän mit 5:2 durchgesetzt. Der RSV übernahm von Beginn an die Regie auf dem Platz. Positionsspiel, Disziplin und ein gepflegter Spielaufbau brachten die Gäste klar in Vorhand. Nach Toren von Stephan Krondorf, Ronny Singer und Jens Arnold stand es bereits nach 17 Minuten 3:0 für die Mannschaft von Trainer Gerd Hentzschel. Wenig später kamen die Gastgeber zu ihrem ersten Treffer.

Kurz nach dem Wiederanpfiff markierte Matthias Po-lefka nach Eckball von Stephan Krondorf mit einem Kopfball das 4:1 für die Gäste. Nachdem sich Stanley Steenbeck die Gelb-rote Karte eingehandelt hatte, verkürzte die Spielgemeinschaft auf 4:2. Mehr ließen die Gäste jedoch nicht zu, sondern erzielten vielmehr selbst noch einen Treffer. Erneut war Polefka per Kopfball erfolgreich. „Gegenüber den vergangenen Spielen hat sich die Mannschaft in einer weitaus besseren Verfassung gezeigt“, lobte Trainer Hentzschel.

Der SV Ostrau 90 wurde seiner Favoritenrolle beim BSV Einheit Frohburg II mit einem 7:1-Erfolg gerecht. Der Gastgeber, Siebter der Kreisliga A West, konnte dem Kreisoberligisten nur ansatzweise die Stirn bieten. Die Gäste spielten fast 90 Minuten kontrolliert ihre Taktik durch, erhöhten oder verlangsamten das Tempo und waren jederzeit die dominierende Mannschaft auf dem Platz.

Die Frohburger versuchten zwar mit schnellem und direktem Spiel in die Ostrauer Hälfte zu gelangen, doch meistens standen sie in einer Abseitsposition oder Torhüter Tino Gastberg klärte in einer Art Liberoposition. Den Torreigen für die Ostrauer eröffnete Toni Müller in der elften Minute und Hausmann und Fromme erhöhten bis zur Halbzeitpause auf 3:0. In Hälfte zwei trafen Marco Fromme zweimal sowie Toni und Jonas Müller für die Gäste. „Trotz des Gegentreffers in der Schlussphase ist das eine souveräne Leistung“, zeigte sich das Trainerteam zufrieden.

Mit dem knappsten aller Ergebnisse setzte sich der BC Hartha beim Tabellenneunten der Kreisliga A Nord, dem FSV Machern, durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Paul Klimsch elf Minuten nach seiner Einwechslung. Trainer Benjamin Bamburski setzte vor allem jüngere Spieler ein und solche, die in den vergangenen Spielen weniger Einsatzzeiten hatten. Das Weiterkommen im Pokal nehmen die Harthaer gern mit, das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Klassenerhalt in der Kreisoberliga.

Einen doch überraschenden 3:0-Erfolg fuhr der SV Aufbau Waldheim gegen den SV Medizin Zschadraß ein. Während die Aufbau-Fußballer in der Kreisliga A nur Tabellenletzter sind, rangieren die Zschadraßer noch ohne Niederlage auf dem vierten Platz. Das Punktspiel vor drei Wochen hatten die Mediziner zu Hause für sich entschieden. Im Pokal läuft es jedoch offensichtlich für die Waldheimer.

Was am Ende rauskommt, zählt. Nach diesem Motto dürfte der VfB Leisnig mit dem 2:0-Erfolg bei der Spielgemeinschaft TSV Burkartshain II/TSV Kühren zufrieden sein. Lange Zeit rannten die Gäste einem Treffer vergeblich hinterher. Erst in den letzten Minuten der Begegnung sorgten Alexander Kerndt und Johann Böhm für die Entscheidung.

Ähnlich knapp ging es in der Partie zwischen dem ESV Lok Döbeln und dem SV Klinga-Ammelshain, Spitzenreiter der Kreisliga A Nord, zu. Die Döbelner gewannen deutlich mit 4:1. Allerdings schien die Führung der Gäste aus der 23. Minute wie in Stein gemeißelt. Obwohl die Gastgeber in Hälfte zwei das Tempo erhöhten, dauerte es bis zur 85. Minute, ehe Stefan Hütter den Ausgleich erzielte. David Klose mit einem verwandelten Elfmeter und Kapitän Matthias Engler mit einem Doppelpack stellten den Sieg sicher.

Auch die SG Zschaitz/Ostrau II geriet gegen den ATSV FA Wurzen II zweimal in Rückstand, landete aber letztendlich einen 3:2-Erfolg. Die Führung der Gäste glich Felix Zschockelt aus, doch die zogen noch vor der Pause erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lars Oberpichler nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung für den Ausgleich und dann auch noch für den Siegtreffer.

In einem Duell zweier B-Kreisligisten behielt der Roßweiner SV II (Staffel Süd) mit 4:1 gegen den FSV Eintracht Serbitz-Thräna (Staffel West) die Oberhand. Die Roßweiner führten schon 3:0, ehe die Gäste zu ihrem Treffer kamen. (DA/svo/dmü)

