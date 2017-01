Fußball-Landesklasse Alle müssen eine Schippe drauflegen Die SG Kreinitz steht in der Fußball-Landesklasse auf einem Nichtabstiegsplatz. Vaterfreuden bei Trainer Juretzko.

Der 34 Jahre alte Toni Anders ist der Co-Trainer der Kreinitzer. © J. Jahn

Am Wochenende war die SG Kreinitz gleich bei zwei Hallenturnieren präsent. Während ein Teil der Mannschaft in Lommatzsch nur den fünften Rang belegen konnte, holte der andere Teil des Kreinitzer Landesklasse-Kaders in Nünchritz den Turniersieg. Bei beiden Veranstaltungen wurde Trainer Thomas Juretzko vermisst. Der Grund für das „Schwänzen“ ist bestens nachvollziehbar. Der 32-Jährige war am Freitag Vater geworden. „Alles super! Meiner Freundin Olivia geht es gut und an Milan ist alles dran“, strahlte Juretzko. Ob er dabei schon an eine Fortsetzung der fußballerischen Tradition in der Familie Juretzko dachte, behielt der frisch gebackene Papa für sich. Sein Vater Peter spielte einst in der DDR-Oberliga für Stahl Riesa, Thomas war u. a. bei Dynamo Dresden II aktiv.

Am kommenden Freitag wird Juretzko aber wieder im Dienst der SG Kreinitz stehen. Der Tabellen-Zwölfte der Landesklasse Mitte wird seinen Start in die Vorbereitung zur Rückrunde vollziehen. Dabei wird das Datum Freitag, der 13. hoffentlich kein schlechtes Omen für den Aufsteiger sein. Die Jungs aus Kreinitz benötigen für den Klassenerhalt in dieser siebten Liga eher jede Menge Glück und Kraft. „Am Freitag wird noch nicht voll trainiert, da geht es mehr um organisatorische Dinge“, erklärt Juretzko. Eines hat das Betreuerteam um Juretzko, Co-Trainer Toni Anders und Mannschaftsleiter Raik Förster sich schon dick vorgemerkt für den Trainingsauftakt: „Wir werden eine intensive Ansprache an die Spieler richten“.

Denn obwohl sich Kreinitz als Liga-Neuling mit vier Siegen durchaus achtbar präsentiert hat und momentan sogar auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert, gibt es Grund zur Kritik. „Vom Potenzial können wir schon in dieser Liga mithalten. Aber da muss sich an der Einstellung einiger Spieler etwas ändern. Grundlegend“, bekräftigt Juretzko und erläutert seine kritischen Worte: „Als im Sommer des vergangenen Jahres feststand, dass wir aufsteigen können, haben wir mit allen Spielern zusammen gesessen. Jeder wollte aufsteigen. Aber irgendwie scheint bei einigen Jungs noch nicht angekommen zu sein, dass man für diesen Ligawechsel auch insgesamt eine Schippe drauflegen muss. Da geht eine Trainingsbeteiligung von sieben, acht Mann einfach nicht.“

Viedeoanalyse nach Heimspielen

Ein Zustand, den Juretzko und Anders in der Rückrunde ändern wollen. „Der Verein hat uns finanziell und organisatorisch den Weg in die Landesklasse geebnet. Da hängt ja doch einiges daran. Nun müssen die Spieler aber auch von ihrer Einstellung her nachziehen. Der Fußball muss bei den Jungs mehr Priorität bekommen“, sagt der Coach. Dabei wird das Training in Kreinitz schon mit einem professionellen Touch abgehalten. Juretzko hat einen klaren taktischen Plan, Heimspiele werden gefilmt um dann Videoanalysen durchzuführen.

„Wir bieten jetzt in der Vorbereitung auch dreimal in der Woche Training an, dann im Spielbetrieb zweimal“, erklärt Anders. Der 34-Jährige war selbst viele Jahre lang Spieler bei der SG und kennt seine Schützlinge natürlich bestens. „Spielerisch ist die Mannschaft in der Lage, in dieser Liga eine ordentliche Rolle darzustellen. Natürlich verfügen wir über einen begrenzten Spielerkader, hatten zu Saisonbeginn auch mit einigen Besetzungsproblemen zu kämpfen“, blickt Anders zurück. Mit der Punkteausbeute von zwölf Zählern sind die Übungsleiter nicht zufrieden. Allzu oft wurden Punkte verschenkt, vier Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber. Bezeichnenderweise gab es kein Remis. Gerade in auswärtigen Gefilden zeigte sich Kreinitz bislang als Punktelieferant. In sieben Partien setzte es sieben Pleiten. „Dabei war durchaus ein Punktgewinn machbar. Wenn ich beispielsweise an die Begegnung in Coswig denke“, sagt Juretzko. Anfang Dezember hieß es nach einem 1:1-Pausenstand am Ende 1:3. „Die Coswiger waren spielerisch sicher nicht besser als wir, aber sie waren einfach fit, hatten halt Kondition bis zum Schlusspfiff. Das war bei uns nicht so“, ärgert sich der Trainer.

Trotzdem glaubt er an den Klassenerhalt. Ein Unterpfand dafür sollte die Erfahrung der Truppe sein. Viele Spieler sind seit Jahren in einer Mannschaft. Routiniers wie Jens Zschätzsch, Torwart Peter Silberbauer, Mike Wachsmann oder Alexander Schamber werfen ihre Erfahrung in die Waagschale. Im Offensivbereich trifft Rene Kögler trotz intensiverer Einwirkung der Gegnerschaft. Zehn Punktspieltreffer hat der 29-jährige Toregarant zu Buche stehen. Die beiden Sommer-Neuzugänge Florian Beyer und Kevin Krawietz aus Mühlberg haben sich in den Stammkader gespielt. „Ich denke schon, dass die Spieler wissen, um was es geht und jeder in der Rückrunde noch nachlegen wird“, ist Juretzko optimistisch. Das erste Testspiel findet am 22. Januar bei Preußen Elsterwerda statt.

