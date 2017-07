Alle meine Forstfestbänder Seit ein paar Tagen werden die günstigen Wochen-Pakete im Rathaus und in der Stadt-Info verkauft. Das lohnt sich.

Die Forstfestbändchen sind jetzt erhältlich. © René Plaul

Ein paar Hundert Wochen-Pakete sind schon raus. Im Rathaus und in der Kamenz-Info gibt es diese gleich im Briefumschlag verpackt. Und der ist nummeriert. Das ist aber gut so. Denn die einzelnen Tages-Tickets zum Forstfest würden sonst verloren gehen. Dass der Vorverkauf auf jeden Fall fair daherkommt, darüber streitet kaum jemand. Schon die Jahre davor hat sich das Durchrechnen gelohnt. Zumindest für viele Einheimische, die mehr als zwei Tage in den Forst gehen. Und 2017 lohnt es sich noch mehr. Denn aus bislang fünf Tagesbändern wurden jetzt sieben.

Alle zusammen kosten im Vorverkauf 6 Euro. Bei einem Tagespreis von 2,50 Euro ein gutes Angebot. Bislang mussten die Gäste außerdem nur von Sonnabend bis Mittwoch Eintritt zahlen. Dies ändert sich. Der Stadtrat machte sich die Entscheidung nicht leicht, aber letztendlich müssen erhöhte Sicherheitsauflagen umgesetzt werden, heißt es. Das kostet mehr Geld. Gleich zwei Bewachungsunternehmen sind täglich präsent. Dies bedeutet, dass künftig auch am Freitag und Donnerstag Eintritt kassiert wird. Das bisher bekannte Festabzeichen mit Motiv kann als Sammlerstück in der Kamenz-Info und an den Tageskassen für 1 Euro erworben werden, hat jedoch keine Gültigkeit für den Eintritt. Zum Wochen-Paket gibt es dieses übrigens sogar gratis dazu. Noch ein Grund, sich zu sputen.

Die Preise für die einzelnen Tage sind stabil. Trotzdem empfiehlt es sich, den Vorverkauf zu nutzen und sich ein Wochen-Paket zu holen. Das geht nur bis zum 17. August. Aufgepasst: Wochenpakete für ermäßigungsberechtigte Personen sind ausschließlich im Forst an der Tageskasse erhältlich. Hier kam es zu gehäuftem Missbrauch mit weitergegebenen Berechtigungsausweisen im Vorfeld. Deshalb wird dieses Paket nur noch personengebunden am Festplatz verkauft.

Jedes Jahr wird auch heiß diskutiert, warum überhaupt für einen Rummelplatz abkassiert wird – mit Blick auf die Ausgaben der Stadt für die blütenreichen Umzüge und das jährliche Minus von etwa 50 000 Euro fürs Forstfest, hofft man jedes Mal aufs Neue auf Verständnis. Ohne blütenreichen Umzug gäbe es zudem überhaupt kein Forstfest. Wer Geld sparen möchte, dem sei der Familientag am Montag empfohlen. An diesem bieten die meisten Schausteller ermäßigte Preise an.

