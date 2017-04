Alle Mann raus auf den Bahnhofsvorplatz! Wenn die Bergstadt Sachsenmeister werden will, muss Altenberg Beine machen. Wilsdruff hat stark vorgelegt.

Wilsdruff hat am Mittwoch einen starken Auftritt hingelegt. Pünktlich zwölf Uhr winkten mehrere Hundert Wilsdruffer für das Beweisfoto. Nun ist Altenberg dran. © Andreas Weihs

Es kommt am heutigen Donnerstag auf jeden Mann an. Ach was, auf jedes Männel, Weibel natürlich auch. Ob Groß oder Klein, ob Alt oder Jung, ob Gut oder Schlecht gelaunt, jeder Osterzgebirgler sollte sich um die Mittagszeit auf den Weg zum Bahnhofsvorplatz in Altenberg machen, wenn ihm was an der Stadt liegt. Dann geht es um die Wurst. Oder besser gesagt um den Radio-PSR-Sachsenmeister und um 10 000 Euro Preisgeld, die es für den Sieger gibt in Form einer Radio-Werbekampagne.

Gewonnen hat, wer so viele Menschen wie möglich auf dem Platz versammeln kann. Punkt 12 Uhr wird eine Drohne über das Areal fliegen und ein Foto aus der Luft schießen. Das ist sozusagen das Beweisbild. Wie der Radiosender informiert, wird das dann in den nächsten Tagen genau unter die Lupe genommen und gezählt, wie viele Menschen tatsächlich da waren. Deshalb: Ausnahmsweise nicht kuscheln, sich nicht unter den großen Schirmen der Stände herumdrücken, sondern 12 Uhr breit aufstellen. Das können doch die Altenberger! Und Farbe zeigen! Damit nicht etwa die ganzen dunklen Anoraks, Jacken und Mützen als schwarzer Farbklecks auf dem Foto verschwinden. Jeder Einzelne muss zu sehen sein. Denn die Konkurrenz ist groß und scheint vor allem aus dem eigenen Landkreis zu kommen.

Starke Konkurrenz

Fünf Bewerber um den Sachsenmeister gibt es. Neben Adorf im Vogtland, Pulsnitz und Bad Düben ist auch Wilsdruff im Rennen. Und die Stadt an der Wilden Sau mit rund 14 200 Einwohnern legte am Mittwoch die wohl bisher stärkste Vorstellung hin, wie ein Blick auf den Internetauftritt von Radio PSR zeigt. Dort sind bereits die Fotos von Adorf, Pulsnitz und Wilsdruff eingestellt. Und jeder, der in Wilsdruff dabei war, dürfte sich sicher sein, dass zumindest diese Konkurrenz abgehängt ist. Auf dem Marktplatz, der sonst eigentlich mitten in der Woche, 12 Uhr mittags, erfahrungsgemäß nicht sonderlich belebt ist, war das an diesem 5. April ganz anders. Das Karree war voller Menschen. Hunderte kamen auf den Wilsdruffer Markt. Es herrschte Volksfeststimmung. Nun müssen die Altenberger zeigen, was sie drauf haben.

Und die sind vorbereitet, wie zu hören ist. Ab 11 Uhr wird am Bahnhofsvorplatz Stimmung gemacht. Die Besucher erwartet ein Bühnenprogramm. Madeleine Wolf aus Lauenstein sorgt für die musikalische Umrahmung, wie das Tourist-Info-Büro von Altenberg informiert. Imbissstände sind aufgebaut, ebenso dabei Spielmobil und Hüpfburg. Das Team der Steffen-Lukas-Show wird gegen 11.30 Uhr eintreffen.

Und nun hofft Altenberg, die Stadt mit gut 8 000 Einwohnern, auf viele, viele Unterstützer, auch aus den Orts- und Stadtteilen.

Das Tourist-Info-Büro hat flink die Fahrpläne studiert und empfiehlt den Kipsdorfern, Bärenfelsern und Schellerhauern die Buslinie 367, die ab Kipsdorf 11.34 Uhr abfährt. Die Bärensteiner, Lauensteiner und Geisinger können mit der Städtebahn fahren, die kurz vor elf Uhr in Bärenstein startet.

Damit auch die Zinnwalder Einwohner und Gäste sowie die Patienten vom Altenberger Raupennest dabei sein können, hat die Stadt einen Sonderbus gechartert. Dieser fährt 11.05 Uhr in Zinnwald am Wendeplatz los, am Lugsteinhof 11.15 Uhr und am Raupennest um 11.40 Uhr. Zurück geht es zum Gesundheitszentrum 12.30 Uhr und nach Zinnwald 12.45 Uhr.

zur Startseite