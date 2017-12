Alle Jahre wieder Wenn die Elstraer Schule zum Weihnachtskonzert einlädt, kommen viele Gäste. Vor allem auch Eltern und Großeltern.

Der Schulchor der Elstraer Oberschule – hier Alma (5. Klasse) und Niklas (6. Klasse) – begeisterte auch in diesem Jahr. © Rocci Klein

Elstra. Alle Jahre wieder“, dies trifft nicht nur auf Weihnachten zu, sondern auch auf eine ganz besondere Veranstaltung in Elstra. Denn jedes Jahr, nur wenige Tage vor dem Weihnachtsfest, treffen sich Lehrer, Schüler, Eltern, Familienangehörige und Freunde an der Oberschule. Seit Monaten wurde für diesen großen Auftritt am Dienstag geprobt, am Abend sollte es dann wirklich ernst werden.

Bereits am Vormittag packten alle fleißig mit an. Die Bühne wurde aufgebaut, das Licht installiert und die Kabel für die Tontechnik verlegt. Nach 18 Uhr füllte sich der Parkplatz an der Schule, links und rechts standen Autos entlang der Talpenberger Straße. Über 200 Gäste hatten nur ein Ziel – die Sporthalle an der Oberschule. Frühes Erscheinen sicherte gute Plätze, denn die waren am Ende sogar nicht mehr ganz ausreichend. Entlang der gesamten Hallenwand standen Gäste, wollten dieses Weihnachtskonzert um gar keinen Preis verpassen.

Kurz nach 19 Uhr, es wird dunkel in der Sporthalle. Ein Schlagzeugsolo vom Schüler Tom Aßmann begleitet den Einmarsch des Chors. 35 Schüler der Klassen 7 bis 10 nehmen ihre Position auf der Bühne ein und die neue Schuldirektorin Jana Schwan begrüßt die zahlreich erschienenen Gäste.

Wenn sich drei Freundinnen treffen

Es beginnt eine kleine Geschichte, rund um das Treiben vor Weihnachten. Drei alte Schulfreundinnen, gespielt von Schülerinnen der Theater AG, treffen sich unmittelbar nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes in einem Cafe. Sie reden über das Besorgen der vielen Geschenke. Während sich eines der Mädchen noch den Kopf zerbricht, ob sie alle Geschenke beisammen hat, sehen es die beiden anderen ganz locker. Eine von Ihnen entflieht sogar dem ganzen Weihnachtsstress und will noch kurzfristig nach Australien reisen.

Während die Drei noch ihre Getränke bei dem Kellner bestellen, erklingt der Chor unter der musikalischen Leitung von Katharina Nothing. Die Mädchen und Jungen singen nicht einfach nur Weihnachtslieder mit den üblichen Texten, sondern speziell für das Konzert umgeschriebene und selbst gedichtete Lieder aus der Feder von Sabine Petzold. „Ich stelle nun seit elf Jahren diese Programme zusammen und habe immer noch sehr viel Spaß dabei. Ist ein Weihnachtskonzert beendet, sind meine Gedanken schon wieder im kommenden Jahr.“

Zehn kleine Weihnachtspäckchen

Ein „Jingle Bell Rock“ wird zum „Weihnachtsprogramm“, „Jingle Bells“ zum „Weihnachtsmarkt“ und das alte Lied „Zehn kleine Jägermeister“ zu „Zehn kleinen Weihnachtspäckchen“. Bei der Weihnachtsgans Auguste klatscht die ganze Halle. Kein Wunder: Dieses Lied hat mittlerweile Tradition und sorgt immer für einen Schmunzler.

Zwischen den Liedern des Chors trugen Schüler Gedichte vor, bekamen ein Trompeten- und Gesangssolo. Traditionell trommelte auch wieder die Percussions-Gruppe unter der Leitung von Maik Dreier, diesmal einen Samba. Neu war diesmal eine Tanzgruppe von Schülern der Klasse 5. und 6. Zum ersten Mal vor großem Publikum zeigten die Kleinen ihre einstudierten modernen Tänze. Gelernt haben sie diese von Franziska Antrack. Nach jedem Lied, nach jedem Auftritt, lauter und starker Beifall aus dem Publikum. Zum Großen Finale sang nach knapp einer Stunde der Schulchor mit allen Beteiligten und Gästen „Oh du Fröhliche“.

Mit den Worten: „Ein großer Dank geht an alle Verantwortlichen des heutigen Abends. Ich wünsche nun allen ein besinnliches Weihnachtsfest und erholsame Tage“ beendete Schulleiterin Jana Schwan das diesjährige Weihnachtskonzert. Seit nunmehr schon elf Jahren hat dieses besondere Konzert eine gepflegte Tradition in der Elstraer Oberschule und auch im nächsten Jahr wird man sich wieder kurz vor Weihnachten treffen und den Klängen des Chores lauschen.

