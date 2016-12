Alle Jahre wieder Tharandts Kantorin Gabriele Marx probt mit Kindern das Krippenspiel in der Bergkirche. Keine leichte Aufgabe.

Unter Engeln auf der Orgelempore: Kantorin Gabriele Marx probt mit Kindern der Kirchgemeinden Tharandt und Fördergersdorf das Krippenspiel in der Bergkirche Tharandt. © Andreas Weihs

Tharandt. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ Gabriele Marx liest aus dem zweiten Kapitel des Lukasevangeliums, und jetzt müssten die Eltern das Kind namens Jesus in die Krippe vor dem Altar in der Tharandter Bergkirche legen. Aber das hochheilige Paar fehlt, es ist entschuldigt: „Maria und Josef sind krank“, sagt die Kantorin, die mit Kindern aus der Christenlehre am Sonnabendvormittag das Krippenspiel probt. Wenigstens sind die meisten Engel da, die Hirten vor dem Stall und die drei Weisen aus dem Morgenland, die auf einer der hinteren Bänke sitzen und auf ihren Einsatz warten.

„Alle Jahre wieder“, wie es in einem der bekanntesten Weihnachtslieder heißt, erleben die Besucher in den meisten christlichen Kirchen hierzulande am Heiligabend die Geschichte von der Geburt Jesu als szenische Erzählung, deren Grundlage der Bibeltext ist. Die Vorbereitung ist keine leichte Aufgabe, wie Gabriele Marx aus eigener Erfahrung weiß. Alle Darsteller sind Laien, Kinder zumeist, wobei es auch Krippenspiele mit Jugendlichen und Erwachsenen gibt. „Ich habe auch schon mal die Maria gegeben“, sagt Gabriele Marx. Den Josef spielte da übrigens Martin Drechsler, ihr Nachbar in Großopitz und einstiger Chef, als die Kantorin noch in ihrem ersten Beruf als Zierpflanzengärtnerin gearbeitet hat.

„Die meisten Gottesdienstbesucher wollen bei einem Krippenspiel jedoch Kinder sehen“, weiß Gabriele Marx. Die Schüler zu motivieren ist allerdings nicht immer einfach. Noch schwieriger wird es, sie zu animieren, den Text rechtzeitig zu lernen, damit die Kantorin bei den Proben auch gestalten kann. Was nicht geht, wenn jeder auf seinen Zettel starrt.

Ein anderes Problem ist die Lautstärke: „Die Kinder sind viel zu leise, vielleicht sollten wir doch Mikrofone nehmen“, sagt Grit Moldenhauer, die gemeinsam mit der Kantorin Regie führt. Zum ersten Mal. „Es ist zwar anstrengend, aber es macht Spaß“, sagt sie. Ihre ganze Familie ist diesem Jahr dabei, ihr Mann Frank ist der Sprecher und Sohn Max der Hirte, der heißt wie sein Vater – Frank. Tochter Hannah spielt Antina, die mit ihrer Freundin Anna über den Weihnachtsmarkt bummelt. Dort treffen sie einen Engel, der ihnen die Weihnachtsgeschichte erzählt, die dann im Altarraum und auf der Orgelempore lebendig wird.

Es ist das 13. Krippenspiel, dass Gabriele Marx in Tharandt vorbereitet. Seit 1. April 2004 ist sie Kantorin in den Kirchgemeinden Tharandt und Fördergersdorf. Später übernahm sie auch noch Aufgaben als Gemeindepädagogin, beides zusammen ist weniger als eine halbe Stelle. Von der Taufe über die Hochzeit bis zur Beisetzung ist die Mutter von fünf Töchtern für die Kirchenmusik zuständig, und natürlich für alle Gottesdienste in Tharandt und Fördergersdorf. „Das ist schon manchmal eine emotionale Berg- und Talfahrt“, sagt die 48-Jährige, die auch Seniorennachmittage gestaltet, Flötenkurse gibt, den Kirchenchor leitet, die Christenlehre und die Kurrende betreut. Den jährlichen Orgelsommer, sagt sie, macht sie ehrenamtlich.

Manchmal vermisse sie regelmäßige Arbeitszeiten, gibt die aus Jena stammende Gabriele Marx zu. Andererseits hat sie ihre Entscheidung für die Kirchenmusik nie bereut. 1989 kam sie als Zierpflanzengärtnerin nach Großopitz, in die Firma von Martin Drechsler. Aber statt sich in Pillnitz zum Techniker für Gartenbau ausbilden zu lassen, begann sie in Dresden ein Studium an der Hochschule für Kirchenmusik. Klavier und Flöte konnte sie bereits spielen, Orgel und Gitarre kamen hinzu, ja, und singen muss sie auch können. Als sie schon Kantorin in Tharandt war, bildete sich Gabriele Marx zur Gemeindepädagogin weiter und belegte einen zweijährigen Kurs „Popularmusik in der Kirche“, lernte also Jazz, Rock und Pop kennen und spielen.

Was ihr bei den Proben zum Krippenspiel nicht viel hilft, da braucht sie vor allem Geduld und pädagogisches Geschick. In der Pause verteilt Gabi Marx Pfefferkuchen als Motivation, was freilich nichts daran ändert, dass Jesus mangels Eltern nicht in Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt werden kann. Diesen Sonnabend aber soll alles klappen. „Es muss“, sagt die Kantorin. Dann ist es ja auch nur noch eine Woche bis Heiligabend.

Christvesper am 24. Dezember in der Bergkirche Tharandt: 15 Uhr mit Krippenspiel, 17 Uhr mit Predigt; in Fördergersdorf: 15 Uhr und 16.30 Uhr mit einem Spiel der Jungen Gemeinde. Insgesamt finden im ehemaligen Weißeritzkreis mehr als 50 Christvespern statt. Mehr Informationen gibt‘s im Internet.

