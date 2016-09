Alle in Gelb Dynamo Dresden will in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Bundesliga-Neuling RB Leipzig eine „kleine Sensation“ schaffen, wie Mittelfeldspieler Andreas Lambertz sagt. Dazu sollen diesmal alle Fans im DDV-Stadion Farbe bekennen.

Trainer Uwe Neuhaus und Mittelfeldspieler Andreas Lambertz unterstützen den Aufruf der Dynamo-Fans: Alle in Gelb! © Sven Geissler

Dresden gegen Leipzig, Dynamo gegen RB: Mehr Brisanz geht kaum, und das liegt diesmal nicht nur an der spannenden Pokal-Konstellation. Es ist eben nicht nur ein Duell von David gegen Goliath, Klein gegen Groß. Es geht - zumindest für die schwarz-gelbe Anhängerschaft - vor allem um die grundsätzliche Frage: Tradition oder Kommerz?

Die Antwort ist schon deshalb keine leichte, weil den „Roten Bullen“ zwar angesichts ihrer kurzen Vereinsgeschichte die Tradition fehlt, Dynamo aber auch nicht ohne finanzielle Unterstützung in die zweite Liga aufgestiegen wäre.

Und, vielleicht an dieser Stelle zur Erinnerung: In Dresden hat man einst viel Geld eines Vermarkters ausgegeben und ist in die Amateuroberliga abgestiegen, von den Schulden konnte sich der Klub erst jetzt befreien. In Leipzig sind die Millionen von RB-Boss Dietrich Mateschitz wenigstens sportlich gut investiert.

Ach so, da ist ja noch etwas: ein Fußballspiel. Ein hoch interessantes obendrein mit dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger. Nein, Ralf Rangnick, als Derby kann es tatsächlich nicht durchgehen, aber ein Prestigeduell ist es auf alle Fälle. Ein hoffentlich ausschließlich spielerisches Kräftemessen.

Das Drumherum bekomme man zwar mit, meint Andreas Lambertz, aber Lumpi sagt auch: „In der Kabine ist das Thema nicht so riesig, wir legen den Fokus aufs Spiel und werden alles reinwerfen.

Für die Rasenballer ist es die Generalprobe vor dem Start in der höchsten Spielklasse, für Dynamo nach zwei Spielen in der zweiten Liga ein weiterer Gradmesser. Dass Dynamo das kräftezehrende Spiel bei Union Berlin in den Beinen habe, dürfe kein Nachteil sein. „Wenn das ein Problem wäre, hätten wir einiges nachzuholen“, meint Uwe Neuhaus - und Dynamos Trainer sieht „vielleicht sogar einen Vorteil“ darin, schon im Punktspielrhythmus zu sein.

Die Bilanz beschränkt sich auf ein Spiel im Sachsenpokal im Mai 2011, das RB mit 2:1 gewann - allerdings gegen eine Dresdner B-Elf, denn wenige Tage später stand das Aufstiegsspiel in Osnabrück an. Diesmal wird Uwe Neuhaus die Elf aufbieten, der er zutraut, dieses Spiel zu gewinnen, denn das ist schließlich die Rolle eines Außenseiters im Pokal: den Favoriten ärgern, am besten rauswerfen. Oder, wie es Lambertz sagt, „als Underdog dem Favoriten das Beinchen zu stellen“.

Für Dynamos Mittelfeldmotor wäre das aber nur eine „kleine Sensation“, denn: „Sie haben vorige Saison auch noch zweite Liga gespielt und sind nicht seit Jahren in der Bundesliga etabliert. Ich denke schon, dass auch wir einiges aufzufahren haben und hoffe, dass der Unterschied nicht so riesig ist.“

RB hat aus der vorigen Saison sozusagen keine guten Pokal-Erfahrungen. In der ersten Runde lagen die Leipziger in Osnabrück nämlich mit 0:1 zurück, ehe ein Idiot unter den Zuschauern ein Feuerzeug warf und den Schiedsrichter traf. Die Partie wurde abgebrochen, das von RB angebotene Wiederholungsspiel lehnte das Sportgericht ab, wertete stattdessen das Spiel mit 2:0 für Leipzig. In der nächsten Runde war dann aber Schluss - 0:3 beim Viertligisten Unterhaching.

Dynamos jüngste Erlebnisse im DFB-Pokal liegen etwas länger zurück, die Erinnerung ist dafür umso schöner: an das legendäre 4:3 nach Verlängerung gegen Bayer Leverkusen 2011, das 2:1 gegen Schalke 04 und das 2:1 wieder in der Verlängerung gegen den VfL Bochum 2014.

Dynamo muss weiter Abwehrchef Giuliano Modica (Wadenprellung) ersetzen, was Jannik Müller am Montagabend bei Union Berlin (2:2) gut gelungen war. Außerdem fällt Niklas Landgraf (Adduktoren) als Alternative für hinten links aus. Vielleicht werde es die eine oder andere Überraschung geben, lässt Neuhaus Veränderungen in der Startelf offen.

Um weitere Stärke im DDV-Stadion zu demonstrieren, sollen alle Fans auf den Rängen Farbe bekennen: „Kommt alle in Gelb zum Spiel! Egal ob Trikot, T-Shirt, Pullover oder Jacke. Hauptsache Gelb! Schuhe, Regenschirme, Hosen – Gelb soll an diesem Tag dominieren“, postet die SGD den Fan-Aufruf auf ihrer Homepage. Trainer und Mannschaft unterstützen die Aktion und hoffen auf ein Spiel zwischen vier gelben Wänden, mit einem kleinen Keil in Rot-Weiß. Die Rasenballer bringen rund 1 800 Fans mit.

Auch RB fehlen zwei wichtige Spieler: Stürmer Davie Selke und Verteidiger Lukas Klostermann spielen für Deutschland am Samstagabend, 22.30 Uhr, im Olympia-Finale gegen Gastgeber Brasilien um die Goldmedaille. Auch das ließe sich als Klassenunterschied interpretieren.

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe - Teixeira, Ja. Müller, Ballas, Fa. Müller - Hartmann - Kreuzer, Lambertz, Aosman, Stefaniak - Testroet.

