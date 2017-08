Alle im Fluss An einem Tag im September soll ausnahmsweise für viele Freizeit- Sportler möglich werden, was sonst nur wenige erleben.

In Dresden beliebt und gefragt: Am 16. September findet das erste Elbeschwimmen zwischen Coswig und Meißen statt. © Archiv/ Rene Meinig

Der Fluss biete eine ganz andere Perspektive auf das Elbtal als den Blick vom Radweg oder der Straße aus, sagt Rolf Baum. Genau deshalb plant der SV Elbland Coswig-Meißen, wo der passionierte Sportler Mitglied ist, etwas ganz Besonderes: Zusammen mit der DLRG und dem DRK im Kreis Meißen lädt der Verein zum ersten Langstreckenschwimmen von Coswig bis Meißen ein. Schon längere Zeit schwebt eine solche Aktion einigen Schwimm-Enthusiasten im Elbland vor. In Dresden zieht ein ähnliches Event alljährlich Hunderte Teilnehmer an.

Der Termin für die Meißner Version steht bereits fest: Am 16. September, 11 Uhr, dürfen Alt und Jung, Weiblein und Männlein am unteren Ende der Elbinsel in Kötitz in die Fluten steigen. Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) fungiert als Schirmherr. „Wenn wir Glück haben, weist das Wasser dann vielleicht noch eine Temperatur von 20 Grad Celsius auf“, sagt Baum. Wer fröstelt, kann freilich im Neopren-Anzug antreten, so wie die Triathleten. Ziel sind die linkselbischen Elbwiesen am urigen Heim des Meißner Rudervereins Neptun.

Hier lässt sich Sport mit Spaß verbinden. Am gleichen Tag veranstalten die Ruderer ihre traditionelle Neptun-Freunde-Ruderregatta. Dem Vorsitzenden Andreas Dietrich ist es in den letzten Jahren gelungen, aus dem Geheimtipp ein Volksfest zu machen. Rund um die Regatta von Firmen-Mannschaften, die zum Beispiel das Meißner Unternehmen Taxi-Herper oder das VW- und Audi-Autohaus Lassotta stellen, wird ein umfangreiches Programm für die ganze Familie geboten. Kurz vor den Schwimmern aus Coswig werden zudem die Langstrecken-Ruderer aus Pirna erwartet. Stärkungsmöglichkeiten nach dem kräftezehrenden Einsatz auf und in den Fluten sind reichlich vorhanden.

„Für uns hat die Kombination mit der Regatta den Vorteil, dass es auf der Elbe an diesem Tag etwas ruhiger zugeht“, sagt Rolf Baum. Der Fluss ist prinzipiell eine Bundeswasserstraße. Das Baden oder Schwimmen sind an vielen Stellen verboten. Hinzu kommen zahlreiche Strudel und sonstige gefährliche Abschnitte. Deshalb rückt die DLRG des Bezirks Niederes Elbtal mit mindestens zwei Booten an, um die Sportler abzusichern. Geschwommen wird im geschlossenen Verband. Es kommt nicht darauf an, in kürzester Zeit das Ziel zu erreichen und als Erster aus den Wellen zu steigen.

Die rund 6,5 Kilometer lange Strecke lässt sich Baum zufolge in reichlich einer Stunde bis anderthalb Stunden gut bewältigen. Der Fluss selbst strebt mit rund fünf Stundenkilometern seiner Mündung zu. Um vorwärts zu kommen muss der Schwimmer deshalb nicht viel mehr tun, als sich über Wasser zu halten.

Damit sich niemand in nassen Sachen am Ziel erkältet, stellt der SV Elbland Coswig-Meißen für ein Startgeld von fünf Euro den Transport der Sachen von Kötitz bis zu den Neptun-Wiesen sicher. Dort baut die Feuerwehr auch Duschen auf. Ein Bus-Shuttle ermöglicht den Teilnehmern die ebenfalls im Startgeld eingeschlossene Rückfahrt von Meißen zum Ausgangspunkt. Ein Hinweis ist Rolf Baum noch wichtig. Für den Einstieg in die Elbe sollten Badeschuhe getragen werden, wie sie zum Beispiel an den Stränden der Adria wegen der Gefahr durch Seeigel üblich sind. Der Veranstalter bringt zudem Badekappen mit, die zur besseren Sichtbarkeit getragen werden müssen.

Das Schwimmen in der Elbe ist in den letzten Jahren zunehmend beliebter geworden. So bot die DLRG im August 2015 zahlreichen Meißnern die seltene Chance, den Fluss unter Aufsicht bei Niedrigwasser zu durchschwimmen. Angesichts der sonst starken Strömung ist dies bei höheren Pegelständen höchstens geübten Schwimmern möglich. Als Tradition hat sich zudem das Fackelschwimmen zum Abschluss des Weinfests etabliert. Für Aufsehen sorgten in den letzten Wochen zwei Ausdauersport-Ereignisse. Eine Schwimmstaffel absolvierte im Juni insgesamt 600 Kilometer in dem Fluss. Das Projekt hatte einen wissenschaftlichen Schwerpunkt. Langstreckensportler Joseph Heß schaffte die gleiche Strecke bis Mitte August in einem zwölf Tage dauernden Marathon.

Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung unabdingbar, die per E-Mail an info@kreissportbund-meissen.de erfolgten sollte. Bis 10 Uhr kann am 16. September nachgemeldet werden, so das Teilnehmerlimit noch nicht erreicht ist. Das Startgeld von fünf Euro kann ausschließlich am Start bezahlt werden.

zur Startseite