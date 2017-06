Alle gegen einen Während das Präsidium des TSV 1860 München auf eine Zukunft ohne Hasan Isamik setzt, stellt sich eine Vereinsikone hinter den Investor.

Allein auf weiter Flur: 1860-Investor Hasan Ismaik in der Münchner Allianz-Arena. Der Jordanier will auch in der Regionalliga weiter Geldgeber der Löwen bleiben, fordert dafür aber mehr Mitspracherecht ein – zur Not vor Gericht. © dpa

Beim TSV 1860 München sind die Fronten verhärtet – und die Tonlage im Machtkampf zwischen dem langjährigen Fußball-Zweitligisten und seinem Investor wird zunehmend rauer. Die Vereinsführung des Traditionsklubs warf Hasan Ismaik am Pfingstwochenende sogar vorsätzliche Irreführung vor. „Wir nehmen befremdet zur Kenntnis, dass unser Mitgesellschafter öffentlich den Verein zum Sündenbock erklärt“, hieß es in einer Stellungnahme des Klubs. Jeder beschuldigt die Gegenseite. Ein Miteinander erscheint derzeit undenkbar.

Und so bleibt die Zukunft des deutschen Meisters von 1966 nebulös. Fix ist nach dem Abstieg aus der 2. Liga und der von Ismaik verweigerten Zehn-Millionen-Euro-Geldspritze für die 3. Liga aber das Aus für den Profifußball bei den „Löwen“. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat dem Traditionsverein zwar die Tür zur Regionalliga geöffnet – aber ohne einen handlungsfähigen Geschäftsführer fehlt dem Verband der Ansprechpartner, der den Antrag für die Aufnahme stellen könnte. Immerhin sieht BFV-Präsident Rainer Koch „keine unüberwindbaren Hürden“ für eine Aufnahme der Löwen als Viertligaverein Nummer 19.

Grosser: Der Verein ist das Problem

Nach dem Rücktritt von Präsident Peter Cassalette begehren die verbliebenen Präsidiumskollegen gegen Ismaik auf. Die devote Haltung unter Cassalette, als alle Vorgaben und Entscheidungen von Ismaik „bis fast zur Selbstverleugnung“ mitgetragen worden seien, wie es Vizepräsident Heinz Schmidt ausdrückte, sollen von nun an Geschichte sein.

Dabei sieht Vereinsikone Peter Grosser in Ismaik nicht den Schuldigen für den Absturz der Sechzger. „Quatsch! Der Verein ist das Problem. Seit Jahren hat der Klub keine gute Führung. Mit den richtigen Leuten wäre es kein Thema, einen gemeinsamen Konsens zu finden“, sagte der Kapitän der Löwen-Meistermannschaft von 1966. „Klar, er ist ein schwieriger Kerl – aber hat 70 Millionen gegeben. Außerdem will er noch mehr geben, trotz des Abstiegs“, führte Grosser weiter aus. Den Absturz in den Amateurfußball nannte der 78-Jährige die „größte eingetretene Katastrophe“, er fühle „Frust und Trauer“.

Zudem bemängelte der frühere Mittelfeldakteur, dass der Klub in den vergangenen Jahren nicht den Rat von ehemaligen Spielern gesucht habe. „Es wäre so einfach gewesen, das zu verhindern. Niemand ist auf die Idee gekommen, uns mal anzusprechen. Wir saßen jeden Spieltag mit gesammelter Fußball-Kompetenz fünf Meter neben dem Präsidium und haben uns immer angeboten. Wir hätten Ismaik sagen können, was wichtig ist. Und er hätte auf uns gehört“, sagte er. Ismaiks falsche Berater hätten „nur auf ihren eigenen Geldbeutel und nicht auf den Verein geschaut“.

Am Wochenende versuchte der Klub, seine Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Seither fungiert der bisherige stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende Robert Reisinger als Übergangspräsident. „Mein Ziel ist es, mithilfe unserer exzellenten Jugendarbeit auch den Erwachsenenbereich wiederaufzubauen“, äußerte Reisinger. Und eine Insolvenz des Klubs ist laut Vereinsvizepräsident Heinz Schmidt derzeit kein Thema, auch wenn „eine Überschuldung zweifelsohne vorhanden“ sei. Dennoch wird der 2. Juli ein ganz entscheidender Tag – dann findet die nächste Mitgliederversammlung statt.

Wichtige Weichen für die Zukunft müssen schon vorher gestellt werden. Mit einem gemeinsamen Vorgehen von Verein und Investor ist dabei aber kaum noch zu rechnen. Ismaik denkt angeblich nicht an ein Ende seines Engagements an der Grünwalder Straße, das ihn bislang einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kostete. Der Jordanier will vielmehr die rechtlich durchaus fragwürdige 50+1-Regel im deutschen Fußball anfechten, die sein Durchregieren bei 1860 München verhindert, wie er in der Süddeutschen Zeitung ankündigte.

Ohne 50+1-Regel keine Lizenz

Die Regel schreibt vor, dass die Mehrheit an entscheidungsrelevanten Anteilen einer Fußballabteilung stets in Vereinsbesitz sein muss. Vorerst ist es nur eine Drohkulisse, die Ismaik aufbaut. BFV-Chef Koch konterte dennoch: „Ganz klar: Beim Bayerischen Fußball-Verband gilt in allen Ligen die 50+1-Regel.“ Der Verband werde nicht dulden, „dass die führenden Funktionsträger des Vereins von außen ,rechtlich beherrscht‘ werden sollen“. Ohne 50+1 keine Regionalligalizenz lautet die Ansage von DFB-Vizepräsident Koch.

Der BFV wird den Löwen nach internen Beratungen eine Frist für die Einreichung der Regionalliga-Unterlagen setzen. Immerhin: Im Gegensatz zu den drei Profiligen gibt es im Zulassungsverfahren „keine Prüfung der Wirtschaftlichkeit“. Es könnte also in Zukunft auch ohne Geld von Ismaik gehen. (dpa, mit sid)

