Alle Geflügelschauen abgesagt

Wer verendete Wildvögel findet oder in wessen Bestand Vögel sterben, wird gebeten, diese beim Landesüberwachungs- und Veterinäramt (Lüva) Mittelsachsen abzugeben.

Das sendet die Vögel an die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen.

Das Lüva nimmt Tiere in Mittweida, Am Landratsamt 3, Haus E , montags bis freitags 8 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags zusätzlich von 13 bis 18 Uhr an.