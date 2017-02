Alle für Leisnig! Im Februar gibt’s außer Fasching noch mehr zu feiern. Am heutigen Freitag steht Manfred Wehrmann im Mittelpunkt.

zurück Bild 1 von 5 weiter Joachim Patzsch: Der langjährige Stadtelektriker (hier mit Steffen Reiche, rechts) wird noch im Februar 70. © Dietmar Thomas Joachim Patzsch: Der langjährige Stadtelektriker (hier mit Steffen Reiche, rechts) wird noch im Februar 70.

Werner Hynitzsch: Seine inzwischen 80 Lebensjahre sieht man dem langjährigen CCL-Chef mitnichten an.

Eberhard Jahn: Zu seinem 75. Geburtstag scheidet Eberhard Jahn, hier mit Bauamtschef Thomas Schröder, als Stadtrat aus.

Wolfgang Rosemann: Der Chef der Stiefelwacht Leisnig bekam zu Wochenbeginn Glückwünsche zum 70. Geburtstag.

Manfred Wehrmann: Der Ehrenbürger von Stadt und Carnevalclub und langjährige Vize-Bürgermeister wird heute 80 Jahre alt.

Die Musketiere sind sie nicht. Trotzdem haben fünf Männer, die in diesen Tagen einen für sie wichtigen Geburtstag feiern oder schon gefeiert haben, eines gemeinsam. Sie alle setzen sich seit Jahrzehnten für ihre Heimatstadt ein, opfern für Kommunalpolitik, Fasching, Leisnigs Riesenstiefel, die Feuerwehr oder den Sport Zeit und Kraft. So manches graue Haar, das die Herren inzwischen haben, ist bestimmt auch ihrem Ehrenamt geschuldet. Deshalb macht einer genau zu seinem 75. Geburtstag damit jetzt Schluss: Eberhard Jahn.

Jahn gibt dieses Ehrenamt aus Altersgründen auf, macht der Jugend Platz. Trotzdem wird seine Frau weiterhin stunden- oder tageweise auf ihn verzichten müssen. Der Fischendorfer bleibt dem Kart- und dem Schießsport treu.

Manfred Wehrmann, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, ist schon kürzergetreten. Die aufregenden Zeiten als Vize-Bürgermeister und Stadtrat für die CDU sind vorbei. Trotzdem sieht sich Wehrmann weiter als „Kämpfer“ für die Bürger. Im Moment lässt er nicht locker und tritt dafür ein, dass die Sparkasse ihre Schließzeiten in Leisnig überdenkt.

Werner Hynitzsch geht schon ein paar Tage im 80. Jahr durchs Leben – gewohnt leichtfüßig. Der langjährige CCL-Präsident ist gerade wieder viel für den Carnevalclub Leisnig unterwegs. Den Rest des Jahres wandert und radelt er gern.

Wolfgang Rosemanns Begleiter auf seinem Lebensweg ist seit vielen Jahren der weltgrößte Stulpenstiefel. Als Chef der Stiefelwacht setzen sich der nun 70-Jährige und seine Mitstreiter für den Erhalt des Leisniger Riesenstiefels ein und sorgen dafür, dass er von der „Welt“ gesehen wird.

Dafür braucht es häufig Licht – und Licht war in seinem Berufsleben immer wichtig: Joachim Patzsch hat als Stadtelektriker dafür gesorgt, dass es in den Straßen und Gassen abends hell war, die Stadt in den Weihnachtstagen „strahlte“. Seit seinem Rentenantritt setzt er sich noch mehr für die Feuerwehrbelange ein. Das Amt des Ortswehrleiters hat er zwar abgegeben, dafür rückte der Feuerwehrverein Brösen-Gorschmitz an die erste Stelle seine Ehrenamtes. Daher werden sicher auch viele Vereinsmitglieder zum 70. gratulieren.

