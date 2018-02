Alle Frösche sind noch da Im Zoo Hoyerswerda stand die Jahresinventur an. Der Bestand ist leicht zurückgegangen, die Artenvielfalt dafür größer.

20 Australische Riesenlaubfrösche zogen jetzt in ein besser belüftetes Terrarium. © Gernot Menzel

Hoyerswerda. Wer steigt schon gern auf die Waage? Da geht es den Tieren nicht anders als den Menschen. Doch das Wiegen – und Vermessen – der Zwei- und Vierbeiner gehört zur jährlichen Inventur im Hoyerswerdaer Zoo dazu. Das quietschgrüne Fidschi-Leguan-Pärchen sträubte sich jedenfalls gewaltig, als Zoodirektor Eugène Bruins Männlein und Weiblein in die Plastikbox auf der Waage steckte, um ihr Gewicht zu bestimmen, und später noch den Zollstock zückte. Am Ende war der Zoochef zufrieden. Das Männchen wiegt 151 Gramm, hat schön zugenommen. Auch gewachsen ist es. 17 Zentimeter misst der Körper. Das Weibchen ist mit 140 Gramm Gewicht und 16,5 Zentimeter Größe etwas zarter. Zur Belohnung geht‘s in das renovierte Terrarium, das innen mit neuen Steinen ausgekleidet wurde und mit üppigem Grün schon eher an den Dschungel-Lebensraum der Leguane erinnert.

Die Besucher des Zoos werden kaum merken, dass es laut Zählung 58 Tiere weniger gibt als 2016 (1 106): Schaben-, Käfer- und Schneckenarten wurden nämlich planmäßig reduziert. Dennoch hat sich die Anzahl der Arten im Vergleich zu 2016 von 96 auf 108 erhöht (siehe Kasten). Das liegt am Aquaterrarium, wo etwa zehn neue Arten schwimmen. Das Zooteam hofft zudem, dass 2018 auch ein Faultier ins Tropenhaus einziehen kann. „Da muss man Geduld haben“, sagte Eugène Bruins. „Das hängt vom Zuchtprogramm ab.“ Viele Zoos seien an den streng geschützten Tieren interessiert; etwa 40 Einrichtungen stehen auf der Warteliste. „Wir stehen aber nicht ganz hinten“, so Eugène Bruins. Im Tropenhaus sollen dann Taue zum Hangeln gespannt werden. Das gläserne Haus hat nicht nur eine bessere Belüftung bekommen – es ist beim Hereinkommen nicht mehr so drückend, auch eine neue Netz-Holzkonstruktion für 800 Euro wurde seitlich an der Unterkunft der äußerst angriffslustigen Kuba-Krokodile angebracht. Sie dient dem Schutz anderer Tiere, etwa der Weißbüscheläffchen, die künftig frei im Tropenhaus herumspringen werden.

Ein erfolgreiches Jahr

Auf der Warteliste steht der Zoo auch für ein Gürteltier. Diese putzigen Gesellen hat es noch nie in Hoyerswerda gegeben. „2017 war ein erfolgreiches Jahr“, so die Bilanz des Zoochefs. Vor allem die Pfleger hat gefreut, dass mit mehr als 20 Arten gezüchtet werden konnten: Insekten, Fische, Hühner, Laubfrösche – die gestern ebenfalls in ein neu gestaltetes Terrarium hüpfen durften –, Humboldtpinguine, Erdmännchen, Totenkopfaffen …

In der alten Löwenanlage will das Zoo-Team ab diesem Jahr Pfauen zeigen. Ein Pärchen ist schon da; zwei weitere Weibchen befinden sich noch in Quarantäne.

Perspektivisch sollen Leoparden in die Löwenanlage ziehen, die modern und geräumig umgebaut werden soll. Eugène Bruins schätzt, dass das Vorhaben um die 140 000 Euro kosten wird, und er hofft auf Spenden und Fördermittel. Im vergangenen Jahr wurden bereits das Aquaterrarium, das Gehege für Maras und Nandus, das begehbare Gehege für Kängurus und Emus sowie das Gehege für die Stachelschweine erneuert.

zur Startseite